Baignade dans la Seine : un été pluvieux mais 35 000 nageurs ont plongé dans ses eaux en juillet

En 2025, la Seine a une fois de plus confirmé qu’elle reste au centre des préoccupations urbaines, surtout lorsqu’elle devient le théâtre d’une baignade urbaine malgré un été marqué par la pluie et des intempéries. Plus de 35 000 nageurs de Paris ont bravé les éléments et décidé de plonger dans ses eaux lors du mois de juillet, un record qui témoigne de l’engouement croissant pour le concept d’Été Aqua. Cependant, cette baignade dans la Seine connaît ses hauts et ses bas, entre météo capricieuse et enjeux de qualité environnementale. La question demeure : peut-on réellement profiter de la Seine Splash en toute sécurité, malgré la pluie et la contamination probable ? La réponse, aussi nuancée que l’été pluvieux de cette année, réside dans un savant équilibre entre désir de fraîcheur et vigilance sanitaire. Ce phénomène de baignade dans la Seine, synonyme d’une forme d’indépendance urbaine, soulève aussi des questions essentielles sur la qualité de l’eau et la sécurité des nageurs de Paris. Découverte dans les lignes qui suivent de ce qui fait du Seine Plongée une aventure à la fois rafraîchissante et pleine de défis pour 2025.

