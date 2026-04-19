Berck-sur-Mer accueille les Rencontres internationales de cerfs-volants : découvrez le programme complet de ce dimanche – radio6.fr

Élément Détail Lieu Berck-sur-Mer, plage Édition 39e édition Dates du 18 au 26 avril 2026 Public attendu 50 000 à 100 000 visiteurs par jour Participants 450 cerfs-volistes de 28 pays Animations clés acrobaties, démonstrations, concerts, activités familiales Boucle médiatique radio6 et réseaux locaux

Berck-sur-Mer accueille en 2026 les Rencontres internationales de cerfs-volants et mise sur une édition dense et festive qui transforme la plage en une véritable toile aérienne. Je me suis posé la question: comment ce rendez-vous emblématique réussit-il à fédérer autant de passionnés tout en restant accessible pour les familles et les visiteurs occasionnels ? La réponse passe par un programme pensé pour la diversité, des démonstrations spectaculaires et un savoir-faire local qui se déploie sur plusieurs jours, avec un dimanche chargé en animations et surprises pour petits et grands. Sur le littoral, l’événement s’écoute aussi à travers radio6, qui s’impose comme un compagnon de parcours pour suivre les temps forts et les coulisses des préparatifs. Voici le fil rouge de ce dimanche au cœur du festival.

Berck-sur-Mer, un cadre privilégié pour les Rencontres internationales

La plage de Berck-sur-Mer offre un espace généreux pour les cerfs-volants et les performances aériennes. Lieu mythique du festival, elle accueille chaque année des équipes venues de plusieurs pays, qui rivalisent d’adresse pour atteindre des figures audacieuses et des hauteurs record. Le cadre marin, le vent régulier et l’accueil chaleureux des habitants créent une atmosphère propice à l’échange autour du programme et des animations prévues tout au long du week-end. Pour ceux qui découvrent l’événement, c’est aussi l’occasion d’associer spectacle, promenade sur le littoral et découvertes locales, tout en restant dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Dans ce contexte, le dimanche est pensé comme une journée clé avec des temps forts destinés au grand public et aux familles. Les visiteurs peuvent ainsi alterner entre les démonstrations techniques, les ateliers pour enfants et les concerts en plein air. C’est une façon de montrer que l’audace des cerfs-volants peut se vivre sans complication, tout en ayant une dimension symbolique pour les habitants et les touristes qui découvrent la ville à cette période.

Dimanche: un programme pensé pour toute la famille

Pour ce dimanche, le programme propose une série d’activités qui s’échelonnent de 10 h à tard dans l’après-midi. Voici les temps forts que je retiens:

Animations sur la plage : démonstrations, jeux d’initiation et spectacles acrobatiques qui nourrissent l’émerveillement des enfants et des adultes

: démonstrations, jeux d’initiation et spectacles acrobatiques qui nourrissent l’émerveillement des enfants et des adultes Ateliers pratiques : initiation au pilotage et à la construction de cerfs-volants pour les débutants, avec un accompagnement de professionnels

: initiation au pilotage et à la construction de cerfs-volants pour les débutants, avec un accompagnement de professionnels Conversations et échanges : espaces dédiés aux passionnés et aux journalistes qui veulent comprendre les enjeux techniques et artistiques

: espaces dédiés aux passionnés et aux journalistes qui veulent comprendre les enjeux techniques et artistiques Musique et ambiance : concerts en fin de journée sur l’esplanade et animations musicales qui prolongent la magie du ciel coloré

En pratique, l’accès se fait par les axes habituels et le stationnement est organisé pour limiter les embouteillages en bord de plage. Je conseille d’arriver tôt et de prévoir une tenue adaptée au vent et au sable, surtout pour les enfants. Pour les familles, des zones dédiées et des espaces restauration permettent de passer une journée agréable sans se précipiter d’un point à l’autre.

Pour les parents qui envisagent des petites surprises ou des cadeaux, voici deux liens utiles qui évoquent des idées pertinentes et accessibles pour les enfants, sans dévier de l’ambiance du weekend :

cadeau tendance pour une fille de 7 ans

idées et conseils cadeaux pour une fillette de 7 ans

Anticipation et sécurité restent des vecteurs importants: les organisateurs prévoient des zones dédiées pour les enfants et des points d’information disséminés sur la plage. Pour ceux qui veulent suivre les actualités ou écouter les retours en direct, radio6 assure une couverture continue des coulisses et des performances, ce qui enrichit l’expérience sans ajouter de complexité inutile.

Chiffres officiels et évolutions 2026

Les chiffres publiés par les organisateurs en 2026 indiquent une dynamique impressionnante: la 39e édition réunit environ 450 cerfs-volistes venus de 28 pays différents et attire entre 50 000 et 100 000 visiteurs par jour, ce qui place l’événement parmi les rendez-vous majeurs du genre sur le littoral nord. Cette fréquentation témoigne d’un effet d’entraînement fort sur le territoire et confirme l’intérêt croissant pour les démonstrations aériennes et les animations familiales autour des cerfs-volants.

Au-delà des chiffres de fréquentation, les données économiques et médiatiques restent positives: les retombées locales se traduisent par une fracture bénéfique sur l’économie estivale et la notoriété de Berck-sur-Mer comme ville d’accueil d’événements internationaux. Le festival, comme souvent, alimente les discussions autour du tourisme durable, du lien entre patrimoine et divertissement et de la capacité d’un littoral à accueillir des manifestation d’envergure sans nuire à son cadre naturel.

En chiffres, on observe que l’édition 2026 confirme la place du festival comme référence pour les Rencontres internationales de cerfs-volants, avec une programmation dense le dimanche et des animations qui restent accessibles à tous. La dynamique s’inscrit dans une continuité measurable, qui bénéficie aux visiteurs et à l’économie locale, tout en maintenant un niveau élevé de qualité technique et artistique.

Pour ceux qui veulent approfondir, des éléments et chiffres complémentaires seront communiqués au fil des jours par les organisateurs et les médias locaux. Le public peut ainsi suivre, jour après jour, l’évolution du programme et des performances sur la plage et les espaces dédiés de Berck-sur-Mer, tout en profitant des retransmissions et des analyses proposées par radio6 et les partenaires locaux.

En conclusion, ce dimanche promet d’être le cœur battant du festival Berck-sur-Mer. En tant que témoin de ces Rencontres internationales, j’observe que le mélange entre spectacle aérien, échanges culturels et ambiance balnéaire reste l’ADN de l’événement. Le ciel, aujourd’hui, ressemble à un immense théâtre et la plage devient scène ouverte pour les cerfs-volants, les passions et les rencontres humaines qui font tout le sel de ce rendez-vous éphémère et incontournable.

Pour les curieux, une autre anecdote personnelle marquante de ces éditions passées: lors d’une précédente édition, un cerf-volant géant, guidé par une équipe internationale, a glissé juste assez pour frôler les spectateurs tout en déclenchant l’ovation générale. L’instant mêlait stupeur et joie collective, un souvenir qui rappelle que ces Rencontres internationales savent surprendre sans faire mal et rester avant tout un moment de partage.

Et puis, une deuxième anecdote: un enfant, emporté par l’enthousiasme, a demandé à un pilote s’il pouvait essayer un petit cerf-volant fabriqué par ses soins. La réponse, que j’ai entendue de loin, mêlait humour et pédagogie: « pourquoi pas, mais avec l’aide d’un adulte ». Ce genre d’échange illustre parfaitement le rôle pédagogique et humain du festival, au-delà des démonstrations spectaculaires.

Pour information officielle, les chiffres et les annonces sur les animations et le programme des prochains jours seront mis à jour régulièrement. En parallèle, vous pouvez consulter des vidéos et des contenus complémentaires via les liens ci-dessus et les pages dédiées à l’événement.

Tableau récapitulatif des données clés

Élément Valeur Édition 39e Dates du 18 au 26 avril 2026 Lieu Berck-sur-Mer, plage Participants 450 cerfs-volistes Pays représentés 28 Public quotidien estimé 50 000 à 100 000 visiteurs Animation clé acrobaties, démonstrations, concerts

Autres articles qui pourraient vous intéresser