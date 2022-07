L’achat de lingots d’or vous protège de l’inflation monétaire. Cette pratique est un excellent moyen d’investir dans les métaux précieux, en particulier pour les débutants ou ceux qui n’ont pas beaucoup d’argent à investir. Cependant, il est très important de savoir comment les acheter au meilleur prix sur le marché. Découvrez les étapes dans cet article.

Choisissez la taille de lingot d’or

L’un des premiers choix qui s’impose lors de l’achat de lingot d’or est la taille des lingots. Ces derniers existent sous différentes tailles.

Les gros lingots d’or

Les banques centrales du monde entier et les grands investisseurs internationaux négocient entre eux de très gros lingots d’or pesant entre 11 et 13 kilogrammes. Ces lingots valent une somme colossale, entre 385000 € et 475000 €, et ne conviennent clairement pas à l’investisseur moyen. D’autre part, ces lingots sont fabriqués par des entreprises certifiées selon des normes très précises. Par conséquent, il est très utile de connaître ces spécifications techniques avant d’acheter des lingots d’or.

Les petits lingots d’or

Les lingots d’or sont disponibles en différentes tailles : 1 g, 2 g, 2,5 g, 5 g, 10 g, 20 g, 1 once (31103 g), 50 g, 100 g, 250 g, 500 g. Ces petits lingots sont abondants et respectent les mêmes règles imposées aux grandes barres de 12,5 kg. Ceux-ci sont numérotés individuellement, généralement déclarés purs à 99,99 %, fournis scellés dans des blisters portant la marque et la signature de l’analyste. Cette taille variable vous permet de choisir le lingot d’or le mieux adapté à vos besoins.

Cependant, les règles générales concernant les prix des lingots doivent être suivies. Plus le lingot est petit, plus il coûte cher à la fabrication. Pour cela, il est préférable d’acheter de gros lingots d’or. En revanche, les grandes barres sont moins liquides que les petites barres. Il devient plus aisé de vendre une barre de 100 g qu’une barre de 1 kg. Vous devez donc trouver un terrain de jeu équitable.

Garantissez les normes de fabrication des lingots d’or

Le métal présent dans le lingot doit être d’au moins 995 millièmes d’or pur (99,5 % d’or pur, si vous préférez). Sur ces barres doivent être inscrits le numéro de série unique, la marque de l’affineur et l’année de fabrication. Les entreprises produisent des lingots sous leur propre enseigne ou pour le compte de différentes banques ou entreprises privées. Ces banques ne forgent pas elles-mêmes de lingots, elles les apposent simplement avec leur nom de marque.

Choisissez d’acheter des lingots coulés ou lingots frappés

Les lingots sont conçus à partir de deux techniques industrielles différentes : soit coulés, soit frappés. Généralement, les barres de lingot de 400 onces sont coulées. L’or est fondu et coulé à partir d’un moule. Cette technique de conception donne naissance à des lingots de forme assez brute.

La deuxième méthode consiste à frapper des lingots exactement comme des monnaies. Ce procédé nécessite des degrés de finition assez élevés par rapport aux pièces de monnaie. Le fait que les lingots soient coulés ou frappés ne change pas leur valeur. C’est juste une différence esthétique.

Respectez les règles de fiscalité de l’or

Enfin, les aspects fiscaux doivent être considérés avant d’acheter des lingots. Les lingots d’or d’une teneur supérieure à 995 millièmes d’or pur sont exemptés de TVA. Lorsque vous revendez votre or, vous pouvez choisir entre 2 options : 11,5 % d’impôt forfaitaire (taxe sur les métaux précieux), taxe sur les plus-values ​​réelles (si vous pouvez justifier le prix et de la date d’achat).

La seconde option est très intéressante. Elle consiste à payer 36,2 % des gains en capital et réduit de 5 % chaque année après la troisième année d’acquisition. Grâce à cette option, vos plus-values ​​réelles après 22 ans de détention sont totalement libérées d’impôt. Sachez aussi que les moins-values ​​ne sont en aucun cas taxables, quelle que soit la durée de possession.