Comment s’améliorer au poker ?

Si le monde des jeux vidéo est en train d’exploser et devenir le loisir préféré de la planète, il reste quelques irréductibles loisirs anciens qui sont toujours aussi plaisants à pratiquer. On pense par exemple aux échecs qui ont su se remobiliser avec les plateformes en ligne où des dizaines de millions d’amateurs s’affrontent chaque jour.

Mais aujourd’hui, focus sur le poker, le plus célèbre des jeux de cartes et surtout celui qui est le plus populaire dans le monde. Vieux de quelques siècles, il aura fallu attendre la fin les années 1990 pour voir un boom phénoménal, favorisé d’abord par la télévision qui allait retransmettre les compétitions des professionnels. Mais c’est surtout l’avènement d’internet et la création de sites pour jouer en ligne qui marqueront le plus gros tournant dans cette croissance exponentielle. Désormais, même tout seul derrière son ordinateur ou son smartphone, il est possible de jouer à n’importe quelle heure et contre n’importe qui. Une véritable révolution qui a donc fait naturellement grimper le nombre de joueurs qui n’a jamais été aussi haut.

Que vous fassiez partie de ces nouveaux débutants qui s’y mettent ou que vous soyez un joueur aguerri, la formation et l’apprentissage au poker ne s’arrêteront jamais. On peut toujours progresser à condition d’employer les bonnes méthodes et surtout les bons moyens. Retour sur ce qui est essentiel pour s’améliorer au poker.

Une maîtrise des bases indispensable

On l’oublie souvent, mais il est essentiel de connaître les différentes mains de poker et leur classement. En effet, lorsqu’on débute on peut être surpris de perdre avec une suite face à une couleur, car cette dernière apparaît plus simple à avoir (ce qui est une fausse idée). Devenir un expert de ces combinaisons de cartes va vous permettre d’avoir des premières notions de probabilités qui pourront vous servir dans la suite de votre apprentissage.

Autre chose à devoir connaître sur le bout des doigts, tout ce qui concerne les mises et les placements des joueurs. En effet, être de petite ou de grosse blinde, connaître les montants minimums pour relancer, ou savoir dans quelle position on doit parler va avoir une importance fondamentale sur chacune des mains. Souvent la position est plus importante que le jeu que vous avez en mains.

La théorie au travers des livres et des contenus en ligne

Photo par Caspar Camille Rubin, CC0 – De nombreux pros sont sur Twitch pour partager leur savoir.

Pour progresser, on ne peut que vous conseiller de commencer par lire un ou deux livres fondateurs sur le poker. On pense par exemple à l’excellent Super System, du champion Doyle Brunson. Même si ce dernier vient de prendre récemment sa retraite, son bouquin reste parfaitement adapté à aujourd’hui avec des enseignements riches et surtout vous permet de créer une vraie approche stratégique à une table.

En dehors des livres, vous pouvez également trouver de nombreux contenus en ligne pour progresser. YouTube est une mine d’or par exemple avec des vidéos de professionnels ou de coachs qui vont pouvoir avoir une approche très concrète. Sur Twitch, vous pouvez également trouver des joueurs qui décortiquent en temps réel chacune de leurs mains et vous entrez directement dans la tête d’un bon joueur. Enfin, certains proposent même du coaching en ligne en adaptant leurs conseils à l’audience et aux questions de celle-ci.

La pratique pour acquérir de l’expérience

Mais rien ne peut remplacer la sacro-sainte pratique. Jouer est indispensable pour devenir la meilleure version de vous-même au poker. Les enseignements théoriques que vous avez glanés doivent devenir utiles et cela se fera sur une table de poker ou sur une plateforme en ligne.

N’ayez pas peur de vous tromper ou de faire de mauvaises parties, car c’est comme cela que les choses entrent vraiment dans votre tête. Cette fameuse expérience va se créer et vous reconnaîtrez petit à petit des situations que vous saurez alors mieux gérer. Idem pour la gestion des émotions notamment dans les phases de bluff ou de mise à tapis. Ces moments extrêmes, il faut les vivre plusieurs fois pour apprendre à mieux les gérer.