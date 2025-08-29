Détention des mineurs : «Traiter les jeunes comme des sauvages, c’est les déshumaniser»

En 2025, la détention des mineurs continue de soulever une vague de questions, révélant un véritable clivage entre la volonté de protéger la société et le respect des droits fondamentaux des jeunes. La réalité souvent insoutenable de certains établissements met en lumière une justice juvénile qui semble parfois déconnectée des principes d’accompagnement éducatif et de réinsertion sociale. Entre conditions indignes, discours déshumanisant et politiques répressives, difficile de croire que l’on agit dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La problématique dépasse la simple critique, elle touche à la dignité même des adolescents incarcérés, confrontés à une stigmatisation permanente. La montée du phénomène souligne le besoin urgent de refonder cette approche, pour privilégier la prévention de la récidive et respecter les droits des mineurs, plutôt que de continuer à les traiter comme des sauvages. La question demeure : Comment transformer un système pénal dépassé pour offrir un véritable traitement des jeunes ?

Les conditions dégradantes des prisons pour mineurs en 2025 : un état alarmant

Aspects critiques Description Insalubrité des locaux Une majorité d’établissements souffrent d’une dégradation avancée, laissant place à des conditions de vie inquiétantes pour les mineurs. Manque de personnel Un taux d’absentéisme record nuit gravement à la prise en charge éducative, avec souvent moins d’un surveillant pour une cinquantaine de jeunes. Isolement et confinement Les adolescents passent en moyenne 23 heures par jour enfermés dans leur cellule, réduisant drastiquement leur accès à une formation ou à une activité rééducative. Préjudice psychologique et physique Les pratiques telles que la mise en grille, classée comme une forme de torture, ont été signalées, renforçant les conséquences délétères sur la santé mentale et physique.

Les impacts de ces conditions sur les droits des mineurs et leur avenir

Ces conditions critiques fragilisent considérablement l’idée même de justice juvénile, qui vise à rétablir et non à stigmatiser. La privation de liberté sans accompagnement éducatif adéquat contribue à une spirale de déshumanisation, laissant derrière la porte des établissements des milliers de jeunes qui devraient bénéficier d’un réel accompagnement éducatif. La dégradation physique et mentale de ces adolescents ne peut qu’accroître leur marginalisation, rendant la prévention de la récidive encore plus difficile. Cette réponse punitive, souvent comparée à un traitement carcéral pour adultes, pose la question : peut-on véritablement parler de justice dans un système qui traumatise ?

Une réforme indispensable : vers une prison pour mineurs respectueuse des droits fondamentaux

Fermer et repenser l’établissement : une obligation pour permettre une véritable transformation, et non une simple rénovation superficielle.

: une obligation pour permettre une véritable transformation, et non une simple rénovation superficielle. Réinstaurer un suivi éducatif renforcé : augmenter le nombre de surveillants et d’éducateurs pour favoriser le traitement des jeunes dans un cadre humain.

: augmenter le nombre de surveillants et d’éducateurs pour favoriser le traitement des jeunes dans un cadre humain. Réduire l’emprisonnement au profit d’un accompagnement alternative : développer des mesures de prévention innovantes, évitant la stigmatisation des adolescents.

: développer des mesures de prévention innovantes, évitant la stigmatisation des adolescents. Améliorer la qualité des soins et de la prise en charge : assurer un accès rapide aux soins et privilégier une approche thérapeutique adaptée.

: assurer un accès rapide aux soins et privilégier une approche thérapeutique adaptée. Réviser la législation : questionner la loi Attal, souvent critiquée pour son approche répressive, en faveur d’une justice réparatrice.

Un changement nécessaire pour la protection de la jeunesse

Renforcer le traitement des jeunes et la prévention de la récidive suppose de rompre avec cette logique de traitement des adolescents comme des délinquants irrécupérables. C’est en réhabilitant la justice juvénile, avec une approche centrée sur la protection de l’enfance, qu’on pourra espérer un avenir où ces mineurs ne seront plus considérés comme des sauvages mais comme des individus en capacité de réintégrer la société. L’histoire récente montre que la fermeture partielle de certains établissements, sous pression, a permis des améliorations concrètes. La personnalité de chaque jeune doit primer sur un discours qui valorise uniquement la punition. Entre prévention éducative et accompagnement social, il s’agit d’investir dans une politique respectueuse des droits des mineurs pour bâtir une société plus juste.

Foire aux questions

Comment améliorer la prise en charge des mineurs en détention ? En renforçant l’accompagnement éducatif et en réduisant l’enfermement pour privilégier des mesures alternatives comme le placement à l’extérieur ou la mise en place de projets de réinsertion. La formation des personnels doit aussi être revue pour mieux comprendre les besoins spécifiques des adolescents.

La fermeture partielle des établissements est-elle une solution suffisante ? Non, cela doit s’accompagner d’une transformation profonde des politiques pénales et éducatives pour éviter de reproduire un discours déshumanisant qui stigmatise les jeunes, tout en assurant un vrai traitement des jeunes destiné à leur réinsertion sociale.

Quels sont les risques liés au discours répressif et déshumanisant ? Il contribue à la stigmatisation des adolescents, à un traitement inhumain, et limite les possibilités d’un véritable accompagnement éducatif, indispensables pour prévenir la récidive et assurer une justice centrée sur la protection de l’enfance.

