En temps réel – Mobilisation du 18 septembre : blocages dans les lycées parisiens et marseillais, opérations escargot sur les autoroutes A57 et A50… Suivez les manifestations en cours

Le 18 septembre 2025 marque une journée de mobilisation nationale sans précédent, marquée par des blocages d’écoles, des opérations escargot et une mobilisation massif dans toutes les régions. Face à un contexte où la contestation sociale s’intensifie, notamment avec des blocages dans les lycées parisiens et marseillais, les autorités craignent un épisode de violence amplifié par la participation record, estimée à près de 800 000 manifestants selon les premières évaluations des services de renseignement. Cette journée s’annonce comme un tournant dans la contestation contre le gouvernement, avec des secteurs clés comme la SNCF, la RATP, et l’Éducation nationale fortement mobilisés. En parallèle, des opérations tactiques comme celles de Vinci Autoroutes et la présence policière renforcée traduisent l’ampleur des enjeux sécuritaires. La situation à l’échelle nationale est suivie en temps réel par plusieurs médias, notamment France Info, Le Parisien, et AFP, qui rapportent chaque blocage, manifestation et intervention policière.

Les zones sensibles en Île-de-France et en région PACA face à la mobilisation du 18 septembre

Localisation Événement principal Statistiques clés Paris (Lycieo Turgot, Lycée Racine) Blocage par des élèves, rassemblements spontanés Une trentaine de lycéens bloquent le lycée Racine; lycée Maurice Ravel fermé jusqu’à nouvel ordre Marseille (Terrasses du port) Contrôles et interpellations Une centaine de personnes contrôlées, 22 interpellations Lyon (Universités et lycées) Occupations et manifestations Plusieurs établissements bloqués, opérations escargot sur l’A57 et A50 Île-de-France Routes calmes, anticipation des automobilistes Seulement 183 km d’embouteillages à 9h, contre une moyenne de 325 km Toulon Opération escargot sur l’A57 et A50 Circulation arrêtée, surtout à l’ouest et est de la ville

Les manifestants ne se limitent pas aux écoles ou aux grands axes routiers. La mobilisation concerne aussi des secteurs sensibles comme la santé, l’énergie et l’administration, montrant une volonté collective d’entamer un vrai changement. La Préfecture de Police, en lien avec France Bleu et La Radio Vinci Autoroutes, mise sur une présence policière impressionnante pour maîtriser la situation. Toutefois, la tonalité des manifestants reste pacifique selon Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui insiste sur l’absence de violences prévues, tout en dénonçant le déploiement massif des forces de l’ordre.

Les modalités concrètes du mouvement du 18 septembre

Blocages d’établissements scolaires, notamment le lycée Racine à Paris et le lycée Maurice Ravel

Opérations escargot sur les autoroutes A57 et A50 dans le Var, avec circulation arrêtée à Toulon

Manifestations dans plusieurs grandes villes françaises, avec un parcours prévu entre la place de la Bastille et la place de la Nation à Paris

Arrêts ou perturbations dans les transports, notamment la SNCF et la RATP, qui annoncent une journée « très difficile »

Interpellations et déploiement massif de policiers et gendarmes

Pour suivre en temps réel toute l’actualité de cette mobilisation historique, restez connectés sur France Info, Le Parisien, ou encore l’AFP, qui vous proposent chaque moment fort de cette journée mouvementée. La situation reste très volatile, et même si la majorité des manifestants revendiquent pacifiquement leur droit à la contestation, le risque de débordements demeure une préoccupation majeure, notamment avec le déploiement inédit de drones, de véhicules blindés et de canons à eau comme ceux visibles sur les vidéos de l’otoyoutube “mobilisation du 18 septembre”.

Impacts et perspectives de cette journée de grève et manifestation

Au-delà des blocages et manifestations, cette journée pourrait faire basculer la dynamique politique dans la région. Avec des secteurs comme l’énergie, la santé ou encore l’éducation en pointe, l’Union syndicale espère une prise de conscience du gouvernement et un changement immédiat des mesures d’austérité. En toile de fond, des tensions sociales exacerbées par la crise économique, alimentée par les levées de boucliers dans tout le pays. La mobilisation du 18 septembre apparaît comme un enjeu clé pour la réforme des politiques publiques en France, en lien étroit avec la contestation sociale à l’échelle européenne. D’ailleurs, plusieurs articles et reportages disponibles sur sixactualites.fr détaillent précisément l’ampleur de cette mobilisation nationale.

Questions clés sur cette journée mouvementée

Quels seront les impacts à long terme pour les secteurs mobilisés ? Comment la police va-t-elle gérer les éventuels débordements ? Les négociations avec les syndicats vont-elles aboutir à des concessions concrètes ? Quelle sera la réaction politique face à cette participation massive ?

Les événements de la journée accessibles en direct

FAQ sur la mobilisation du 18 septembre

Comment suivre en direct les événements ? : Les médias comme France Info et l’AFP offrent une couverture en temps réel, avec des mises à jour régulières.

Y a-t-il un risque de violences ou de débordements majeurs ? : Selon la CGT et la Préfecture de Police, la majorité des rassemblements se déroule pacifiquement, mais la vigilance reste de mise en raison de l’ampleur du mouvement.

Les transports seront-ils accessibles ? : La SNCF et la RATP annoncent des perturbations importantes, avec de nombreux trains et lignes de métro suspendues ou en service réduit.

Y aura-t-il des actions ponctuelles ou des blocages expérimentaux exigeant une réaction particulière ? : Oui, notamment sur les routes principales comme l’A57 et l’A50, où des opérations escargot ont lieu, et dans plusieurs universités et lycées en France.

