Grève du 18 septembre : Une journée de mobilisation paisible marquée par 7 événements dès l’aube

Le 18 septembre 2025, la France se retrouve une fois de plus au cœur d’un mouvement social sans précédent alors que plusieurs centaines de milliers de manifestants ont répondu à l’appel national. La mobilisation, orchestrée par des acteurs comme la CGT, FO, CFDT, Solidaires, l’UNSA, SUD, FNP, FSU, ainsi que le Mouvement Inter-Luttes et La France Insoumise, a débuté dès l’aube avec une série de 7 événements clés à travers le pays. La particularité de cette journée : une manifestation paisible mais riche en enjeux, où chaque secteur dénonçait la politique économique, sociale et institutionnelle du gouvernement.

Les prévisions de participation, dépassant souvent le million selon les sources syndicales et associatives, indiquent une des plus importantes mobilisations depuis 2022. Les secteurs clés comme le transport, l’éducation, la santé et l’énergie étaient particulièrement concernés, avec des perturbations significatives dès le matin. La peur de chaos dans les transports est palpable, surtout en Île-de-France où la circulation pourrait connaître un chaos record, selon cet article. D’autant plus que le mouvement s’inscrit dans une contestation de la politique gouvernementale 2025, vivement critiquée par la majorité des syndicats comme la CGT et Solidaires, mais aussi par La France Insoumise.

