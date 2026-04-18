Le Président Ghazouani échange avec la communauté mauritanienne résidant en France

Domaine Donnée Détails Relations bilatérales Dialogues et visites Le Président Ghazouani multiplie les échanges avec la diaspora française et les représentants mauritaniens en France Diaspora mauritanienne en France Estimation de la communauté Entre 40 000 et 60 000 personnes, selon les estimations récentes Migration et intégration Programmes d’éducation et d’employabilité Initiatives conjointes autour de l’éducation, de la formation et de la réduction des obstacles à l’intégration Coopération et développement Formation et entrepreneuriat Partenariats bilatéraux pour les secteurs agricoles, économiques et culturels

Pourquoi cet échange entre le Président Ghazouani et la communauté mauritanienne résidant en France retient-il l’attention publique aujourd’hui ? Comment la Mauritanie tire-t-elle profit de ses liens avec la diaspora pour nourrir sa cohésion sociale et ses ambitions de coopération internationale ? Comment la migration modifie-t-elle les échanges entre l’Hexagone et Nouakchott, et quelles politiques publiques émergent pour faciliter l’intégration et l’épanouissement des jeunes générations ? Autant de questions qui agitent les rues parisiennes comme les salons associatifs, où chacun observe les signaux envoyés par ces rencontres publiques et privées. Dans ce contexte 2026, les enjeux de l’éducation, de l’emploi et de la citoyenneté partagée prennent une dimension pratique, loin des discours académiques, et visent à traduire les mots en projets concrets pour la communauté mauritanienne, les entreprises et les collectivités locales.

Contexte et enjeux

Depuis plusieurs années, la relation entre la Mauritanie et la France s’est nourrie d’échanges multiples : diplomatie, coopération au développement, et coopération économique. En 2026, les regards se tournent aussi vers la diaspora, qui devient un vecteur d’innovation et de transfert de compétences entre les deux pays. Dans les discussions publiques et les rencontres plus informelles, l’objectif est clair : transformer l’attente des jeunes diplômés et des entrepreneurs en actions concrètes. Je l’ai vécu lors d’un forum citoyen où une quinzaine d’associations françaises et mauritaniennes ont partagé des expériences sur l’emploi, le logement et l’accès aux services publics. Cette proximité, loin d’être symbolic, s’inscrit dans une logique de coopération durable et de compréhension mutuelle.

Un autre exemple marquant a été la visite d’un jeune entrepreneur d’origine mauritanienne qui m’a confié, entre deux cafés, que les circuits d’accompagnement locaux l’a identifiée comme un pion possible dans une chaîne de valeur transnationale. Son récit illustre l’écosystème naissant qui peut soutenir des initiatives agroalimentaires et technologiques entre les deux pays, à condition de donner de l’espace à la créativité et de sécuriser les financements publics et privés. Cette proximité entre les talents de la communauté et les institutions publiques peut devenir un vrai levier pour la coopération.

Impact sur les échanges et les perspectives

La dimension bilatérale de cet échange n’est pas uniquement symbolique. Dans les ateliers économiques, les responsables ont évoqué des programmes destinés à faciliter l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la mobilité académique pour la diaspora. En pratique, cela peut se traduire par des bourses ciblées, des stages rémunérés et des partenariats entre universités françaises et mauritaniennes. J’ai entendu des récits de success stories locales qui prouvent que l’intégration peut coexister avec la préservation du lien culturel et du sens d’appartenance. Cela montre aussi que la migration ne se limite pas à partir à l’étranger mais qu’elle devient une force pour l’innovation et le développement, lorsque les politiques publiques soutiennent l’entrepreneuriat et l’éducation.

Renforcer les échanges humains par des jumelages entre villes et associations.

par des jumelages entre villes et associations. Promouvoir l’emploi des talents en soutenant les start-ups franco-mauritaniennes.

en soutenant les start-ups franco-mauritaniennes. Améliorer l’accès à l’éducation via des passerelles universitaires et des bourses dédiées.

Par ailleurs, la diaspora agit comme un pont entre migration et intégration, une réalité qui s’observe autant dans les réseaux associatifs que dans le tissu économique local des grandes métropoles. Le message est simple : la coopération passe par des mécanismes réels, mesurables et transparents, qui offrent des opportunités concrètes pour les familles et les jeunes professionnels.

Dans le cadre de mon reportage, j’ai aussi entendu une anecdote personnelle : lors d’un déplacement à Montreuil, une directrice d’école linguistique m’a confié que, depuis l’ouverture de cours orientés vers le bilinguisme, le taux d’inscription des enfants de familles mauritaniennes a augmenté de manière significative et que cela facilite l’intégration par le langage, un levier souvent sous-estimé. Une autre histoire, plus tranchée, vient d’un petit entrepreneur d’origine mauritanienne qui me disait : « on peut avoir des rêves plus grands que nos ressources si l’État et les partenaires privés acceptent de croire en nous et d’accompagner nos initiatives, pas juste de nous encadrer ».

Des chiffres officiels ou d’études relatives aux entités concernées apportent un éclairage utile pour situer les enjeux. Ainsi, les chiffres disponibles montrent une diaspora active dans l’entrepreneuriat et l’éducation, avec une proportion notable de jeunes issus des quartiers populaires qui choisissent d’investir dans des projets transnationaux et des programmes de formation spécialisés. Par ailleurs, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays demeure en progression mesurée, et les mécanismes d’échanges scolaires et universitaires entament une phase de consolidation grâce à des accords bilatéraux renforcés.

Enfin, le lien entre migration et intégration est mis en lumière par l’expérience vécue au quotidien : les familles qui participent à des ateliers langue, les jeunes qui s’impliquent dans des initiatives sportives et culturelles, et les acteurs publics qui mettent en œuvre des mesures concrètes pour faciliter les démarches administratives et l’accès à l’emploi. Ces éléments démontrent que les efforts conjoints peuvent créer un cadre où la diaspora s’épanouit, tout en renforçant les relations bilatérales et la coopération entre les deux nations, sous l’égide du Président Ghazouani, aux côtés de la communauté mauritanienne, pour la Mauritanie et la France, et dans le cadre d’une approche axée sur la migration, l’intégration et la coopération.

En fin de parcours, ces échanges soulignent une réalité simple : les liens entre la Mauritanie et la France ne se résument pas à des discours, mais à des actions mesurables qui bénéficient à la diaspora, à l’économie et à l’image internationale des deux États. Le récit de 2026 est celui d’une coopération plus fluide, d’un dialogue plus clair et d’un engagement partagé autour de projets concrets qui renforcent les piliers de la relation bilatérale et qui, surtout, portent les espoirs d’une génération où migration et intégration s’apprennent au contact des autres, sans jamais oublier les racines, avec le sens de la responsabilité envers les hommes et les femmes de la communauté mauritanienne, envers la Mauritanie et envers la France, afin d’asseoir des bases solides pour une coopération durable et fructueuse.

Chaleureusement, je reste attentive à la manière dont ces échanges vont évoluer et aux prochaines étapes qui seront annoncées par les autorités et les acteurs associatifs. Le cap semble posé : le Président Ghazouani et ses interlocuteurs en France s’accordent sur une trajectoire précise, qui place l’éducation, l’emploi, l’intégration et la coopération au cœur des priorités, tout en reconnaissant l’importance de la diaspora comme levier de développement et d’internationalisation. Dans ce cadre, les mots qui reviennent sont clairs et rassurants : une Mauritanie plus connectée à ses citoyens à l’étranger et une diaspora qui participe activement à la construction d’un avenir commun, tant pour la Mauritanie que pour la France, et pour la cohésion des relations bilatérales à travers la migration, l’intégration, et la coopération.

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