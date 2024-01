Les pensions augmentent en 2024, les revalorisations prévues pour ce début d’année

Alors que les fêtes se terminent, les retraités attendent une revalorisation des pensions afin de faire face à l’inflation. Elle est prévue en ce début d’année, plus de 5,2% de revalorisation. Pour une pension de 800 euros mensuelle, cela devrait représenter 41,60 euros.

Le ministre de l’Économie Bruno Lemaire a annoncé que les 5,2% passeraient à 5,3% pour les retraités dès le premier janvier 2024. On revalorise également plusieurs prestations, dont l’allocation de solidarité aux personnes âgées, la retraite de réversion et l’allocation de veuvage.

Une revalorisation très attendue par les retraités

Les retraites changent chaque année. Pour les retraités du régime général, de la MSA ou de la SSI (hors Alsace, Moselle), cette revalorisation prend effet le 9 février 2024. Les autres retraités recevront leur revalorisation dès le mois de janvier. Les personnes qui touchent l’ASPA, l’allocation de solidarité anciennement minimum vieillesse, l’augmentation de 5,2% est prévue, elle passera pour une personne seule de 1011,06 euros à 1569,67 euros par mois pour un couple.

Le RSA de 635,70 euros pour une personne passera à 953,56 euros pour deux personnes. L’allocation d’invalidité augmentera de plus de 326 euros par mois. La hausse concerne aussi l’allocation de solidarité spécifique, l’allocation temporaire d’attente, celle de demande d’aide de veuvage, la prime d’activité.

Bruno Lemaire l’avait annoncé pour les pensions

Pour faire face à l’inflation, il avait prévu pour ce début d’année une revalorisation des retraites de base de plus de 5,2%. Les retraités attendaient avec impatience cette revalorisation. Même si ce n’est pas encore vraiment acté, les pensions de retraite se revalorisent en janvier 2024 de 5,3% et non de 5,2%.

Le ministre de l’Économie devrait faire cette annonce d’ici les prochains jours. Comme les pensions sont disponibles à terme échu, l’augmentation ne se dévoile au mois de février 2024 pour de nombreux retraités. Le gouvernement veut ainsi calmer le jeu et tenter de mieux protéger les retraités contre l’inflation. L’augmentation ne devrait pas dépasser 75 euros.

Pour une retraite de 2800 euros, l’augmentation sera de 72 euros. Pour les fonctionnaires, le calcul est différent, ils devraient avoir 20 euros supplémentaires. Toutes ces revalorisations touchent plus de 14 millions de retraités en France.