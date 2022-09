De nos jours, tout le monde semble profiter de l’accès faramineux aux divertissements en ligne ou établis, depuis un appareil numérique quelconque. Le monde a changé, à l’image des livres que certains préfèrent même dévorer de manière numérique et plus en papier. Chaque domaine connaît donc son évolution fondamentale et est désormais porté par l’ère du tout numérique sur tous les points.

Ainsi, le monde du divertissement en ligne est mis en avant par de nombreuses plateformes proposant divers contenus et diverses possibilités à tous les passionnés. Personne ne peut être laissé de côté par ces mêmes plateformes dès lors que l’on maîtrise les rudiments d’Internet du numérique.

Ce qui fait logiquement qu’à l’heure actuelle, de nombreuses plateformes ont le vent en poupe et dominent les parts de marché du divertissement en ligne. Quelles sont-elles et d’où vient leur succès ?

Twitch

Le temps où Twitch n’était destiné qu’aux amateurs de jeux vidéo est désormais bien loin. Fort logiquement, les diffusions de tels contenus marquent toujours la majeure partie des streams, mais ils ne sont plus membres de l’exclusivité.

Sportifs, animateurs, artistes et joueurs vidéoludiques sont tous présents sur Twitch pour profiter d’une audience grandissant de jour en jour et surtout, se vieillissant. Quand certaines plateformes cherchent à attirer une audience plus jeune, Twitch a réussi à faire l’inverse. Ce qui représente un certain exploit avec une présence uniquement numérique.

Photo par Pixabay, CC0

Aujourd’hui, le principe de Twitch est resté particulièrement simple et l’abondance de contenu en tout genre permet à chacun de trouver son domaine de prédilection et ainsi, chaussure à son pied. En streamant soi-même ou en suivant le contenu que l’on préfère, chaque utilisateur de Twitch est responsable des chiffres faramineux mis en avant tous les mois par la société appartenant au géant Amazon.

Au second trimestre de 2022, plus de 5,13 milliards d’heures de contenus ont été visionnées sur la plateforme. Un chiffre exceptionnel également mis en avant par le nombre de téléspectateurs en simultané présents sur la plateforme durant quatre ans, de 2018 à la fin du second trimestre 2022 : 2,58 millions de personnes.

Même si YouTube et d’autres géants du web arrivent à exister auprès de Twitch, nul doute que la plateforme au fameux logo violet est la plus porteuse sur le web actuellement.

PokerStars

Il est réellement difficile de passer outre les plateformes de poker dès lors que l’on recherche un certain divertissement en ligne. Ces dernières années, le poker en ligne sur des plateformes comme PokerStars a connu une grande et positive évolution, également grâce à Twitch, tout juste mentionné. À quel point cette évolution peut être positive ? Le poker est au cœur de chaque mouvement, que cela soit avec n’importe quelle variante comme l’Omaha ou le Texas Hold’em. C’est en fait plutôt fréquent de pouvoir jouer gratuitement sur certaines de ces plateformes.

Sans avoir à placer de l’argent, cette évolution représente la bonne évolution et la diversification de ces plateformes, plaçant sans cesse le poker au centre de tout.

Netflix

Malgré la concurrence de plus en plus importante, parfois même des chaînes nationales lançant leurs propres plateformes à l’instar de France Télévisions dans l’Hexagone avec Salto, Netflix continue de régner en maître sur le marché du streaming vidéo à la demande, notamment en Europe.

Photo par Pixabay, CC0

En produisant ses propres contenus et en tentant d’obtenir les plus grandes exclusivités, le cheval de bataille de l’ensemble de ces plateformes, la société américaine s’assure de pérenniser son concept chaque mois. Les accords négociés avec les plus grandes industries cinématiques donnent un avantage certain à Netflix, mais représentent également la légère baisse en parts de marché quant aux séries télévisées.

Toujours est-il qu’en 2022, Netflix reste la plateforme numéro 1 à l’échelle planétaire. Cependant, le cabinet d’analyse spécialisé Digital TV researcher placerait Disney+ en tête du marché, dès 2028. Un concurrent de choix pour Netflix et une bataille assurée pour conserver les abonnés dans les mois à venir.