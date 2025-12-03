Le logiciel destiné à la police, coûtant des millions d’euros, présente des pannes répétées et une inadaptation criante : cet outil informatique, censé améliorer les conditions de travail, est devenu inutilisable pour les agents, et ce malgré son statut de projet public cher payé.

Élément Observation Impact Coût 257 millions d’euros investis Facture lourde sans retour opérationnel clair État du logiciel Inutilisable dans la plupart des services Défaillance technologique majeure Objectif Rédaction simplifiée des procès-verbaux et vérifications Objectifs non atteints, surcroît de travail manuel Délai Retards répétés et déploiement incomplet Suspicion sur la gestion de projet public

Les chiffres et la réalité du projet XPN pour la police

Quand on parle de logiciel destiné à optimiser le travail des forces de l’ordre, mieux vaut regarder les chiffres sans détour. D’un côté, le coût total s’est élevé à environ 257 millions d’euros, une somme qui interpelle dès l’abord. De l’autre, les résultats observés sur le terrain restent très en deçà des promesses: le système est largement considéré comme inutilisable dans de multiples services, ce qui force les personnels à contourner l’outil et à multiplier les procédures manuelles. Cette défaillance technologique se traduit par des retards dans la rédaction des procès-verbaux, des incohérences dans les bases de données et une augmentation du temps passé sur des tâches administratives plutôt que sur l’action opérationnelle.

Coût et financement : le projet a été financé par des fonds publics dédiés à l’outil, mais les retours d’investissement restent discutables.

: le projet a été financé par des fonds publics dédiés à l’outil, mais les retours d’investissement restent discutables. Adoption sur le terrain : les policiers se heurtent à des pannes et à des interfaces peu intuitives.

: les policiers se heurtent à des pannes et à des interfaces peu intuitives. Gouvernance : les mécanismes de contrôle et les jalons n’ont pas su prévenir les retards et l’écart entre les besoins et le produit livré.

: les mécanismes de contrôle et les jalons n’ont pas su prévenir les retards et l’écart entre les besoins et le produit livré. Utilité : l’objectif initial — faciliter le travail — n’est pas atteint, entraînant une augmentation du travail redondant.

Aspect Situation 2025 Conséquence Part de projets publics identiques Multiple retards Perte de confiance Intégration des données Fragmentée Risque d’erreurs Support et maintenance Insuffisants Temps d’arrêt prolongé

Je me mets souvent à la place des agents sur le terrain: un outil censé alléger la charge devient un maillon qui alourdit le quotidien. Dans les échanges que je tiens avec des collègues expérimentés, la même question revient: comment, en 2025, peut-on dépenser des millions d’euros pour un système qui ne répond pas aux besoins opérationnels et qui, au final, entrave les interventions plutôt que d’en faciliter la coordination ?

Pourquoi ce projet a dérivé : entre bureaucratie et réalité technique

Pour comprendre le décalage, il faut regarder à la fois les décisions stratégiques et les choix techniques. Le projet public a été présenté comme une solution simple et universelle, mais il a été confronté à des exigences hétérogènes, à des couches administratives qui freinent les décisions et à une interface qui n’a pas été adaptée au quotidien des enquêteurs et des patrouilles. Le résultat? des pannes répétées, une courbe d’apprentissage lourde et un sentiment d’injustice parmi les agents qui constatent que l’outil n’apporte pas les gains escomptés.

Complexité inutile : des modules qui ne parlent pas le même langage que les tâches réelles.

: des modules qui ne parlent pas le même langage que les tâches réelles. Manque de formation : peu de temps et peu de ressources pour accompagner les utilisateurs sur le terrain.

: peu de temps et peu de ressources pour accompagner les utilisateurs sur le terrain. Évolution lente : les retours d’expérience tardent à être pris en compte dans les mises à jour.

: les retours d’expérience tardent à être pris en compte dans les mises à jour. Risque opérationnel : un outil qui se bloque ou qui affiche des données incomplètes peut impacter la prise de décision en intervention.

Pour nourrir la réflexion publique, il faut aussi consulter des analyses et des reportages qui contextualisent les enjeux de sécurité et de politique publique. Par exemple, des ressources évoquent les dynamiques autour d’analyse approfondie des motivations et caractéristiques du suspect, les risques liés à une nuit sans électricité dans des situations de crise en Europe du Sud et au-delà, ainsi que des mobilisations policières massives qui démontrent l’importance d’outils robustes et fiables pour coordonner des interventions à grande échelle (référence contextuelle). D’autres articles abordent les enjeux de gestion publique et de sécurité en période de mobilisation exceptionnelle opération sécuritaire massive, ou encore les défis liés à la technologie dans les services publics investissement et critique institutionnelle.

Je me suis aussi entretenu avec des responsables syndicaux qui observent que la mise en œuvre rapide d’un outil sans véritable accompagnement peut devenir un fardeau, surtout lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Dans ce cadre, des voix s’interrogent sur la manière dont les outils digitaux sont conçus, testés et déployés, afin de ne pas transformer les ressources publiques en gadgets coûteux mais peu utiles observations opérationnelles et précautions.

Pour ceux qui veulent aller plus loin, voici quelques liens utiles qui mettent en perspective le contexte sécuritaire et technologique de 2025 et ses équivalents européens. Par exemple, l’analyse des risques et des réponses policières dans des situations de crise présente des parallèles intéressants avec le déploiement d’un outil informatique moderne, même s’il s’agit d’un domaine moins urbanisé que le secteur privé:

Garder le cap: quelles leçons pour les projets publics à l’avenir ?

À la lumière de ce dossier, plusieurs enseignements s’imposent pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Premièrement, la phase pilote et les retours terrain doivent précéder le déploiement massif, afin de vérifier que les besoins opérationnels sont réellement couverts par le logiciel. Deuxièmement, la maintenance doit être assurée par une équipe dédiée et des mécanismes clairs de remontée des bugs, afin d’éviter que les pannes répétées ne deviennent une routine. Troisièmement, les critères d’évaluation doivent être publiquement accessibles et compréhensibles par les agents, afin de ne pas créer un fossé entre les niveaux de gouvernance et le terrain.

Phases de test rigoureuses avec des critères d’acceptation clairs.

avec des critères d’acceptation clairs. Engagement des utilisateurs finaux dès les premières itérations.

dès les premières itérations. Transparence financière et communication régulière sur les coûts et les bénéfices réels.

et communication régulière sur les coûts et les bénéfices réels. Plan de continuité pour éviter les interruptions critiques pendant les opérations.

Au-delà des chiffres, c’est une question de confiance et de sécurité publique. Si l’on veut que les investissements publics servent véritablement ceux qui protègent nos rues, il faut garantir que chaque outil répond à des usages concrets et mesurables, sans devenir un fardeau administratif ni une source de frustration quotidienne pour les agents.

En somme, le logiciel destiné à la police représente des millions d’euros mal dépensés lorsque l’outil devient inutilisable, compromettant les conditions de travail.

