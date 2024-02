L’UFC que Choisir donne ses astuces pour identifier de faux conseillers bancaires

De plus en plus d’arnaques aux faux conseillers bancaires voient le jour, visant à soutirer frauduleusement vos données personnelles et bancaires. Face à ce phénomène grandissant, l’UFC Que Choisir met en garde et donne plusieurs conseils pour repérer ces escrocs.

Faux conseillers bancaires : des appels usurpant l’identité de votre banque

Cette arnaque débute souvent par un appel téléphonique d’un individu se présentant comme un conseiller ou employé de votre banque. Parfois, le numéro affiché peut même être celui de votre agence bancaire, ce qui rend la supercherie plus crédible.

L’interlocuteur invoque alors un problème urgent sur votre compte nécessitant des vérifications, qu’il pourrait régler à distance avec votre aide. Ne tombez pas dans le panneau.

Des demandes insistantes de données confidentielles

Ces faux conseillers, très persuasifs, vous poseront de nombreuses questions intrusives sur vos coordonnées bancaires: numéro de compte, date d’expiration de votre carte, code reçu par SMS…

Ils peuvent même vous demander d’effectuer vous-même des actions en ligne comme valider une opération. Objectif : récupérer un maximum d’informations.

Faux conseillers bancaires : méfiance même en cas d’urgence invoquée

Certains escrocs usent de différents stratagèmes pour obtenir vos données rapidement. Ils affirment que la situation est urgente et qu’il faut agir vite.

D’autres vont jusqu’à vous envoyer un faux coursier à domicile pour récupérer votre carte bancaire soi-disant compromise. Gardez votre calme et ne vous laissez pas intimider.

Raccrocher et contacter votre banque par vos propres moyens

Dès qu’un doute existe sur l’appelant, raccrochez immédiatement. Ne communiquez jamais d’informations sensibles par téléphone à un interlocuteur non vérifié.

Contactez votre conseiller bancaire vous-même, depuis votre application ou en agence. Ne cliquez sur aucun lien reçu par email ou SMS sans avoir vérifié l’expéditeur au préalable.

Faux conseillers bancaires : restez vigilant même si l’appel semble crédible

Même si le numéro de téléphone est celui de votre banque, que l’interlocuteur connaît des détails vous concernant, ou que l’appel s’enchaîne avec un email officiel, conservez un œil critique.

Une banque ne demande jamais de données bancaires par téléphone ou d’effectuer des opérations à distance sur instruction. La prudence est de mise.

Face à la recrudescence des arnaques aux faux conseillers bancaires, redoublez de vigilance et gardez à l’esprit les conseils de l’UFC Que Choisir. En cas de doute, raccrochez et contactez votre banque par vos propres moyens. Votre réactivité peut vous éviter de lourdes conséquences.