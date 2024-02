Cette semaine, pour la météo, un phénomène inhabituel va toucher une large partie de la France : le « Rhum Express », provoquant de fortes pluies. Explications sur ce phénomène et ses possibles conséquences.

Le Rhum Express, un flux chaud et humide en provenance des Caraïbes

Le « Rhum Express » désigne un flux de sud-ouest chaud et très humide en provenance de la zone Caraïbes-Antilles. Chargé en humidité, ce flux déverse de très fortes précipitations sur la France lorsqu’il remonte, d’où son surnom imagé.

Même s’il est moins intense qu’un épisode cévenol, ce phénomène reste dangereux et nécessite une réelle vigilance météorologique. Heureusement, il ne se produit que très rarement.

Jusqu’à 120mm de pluie en 24h : de importants cumuls attendus

Selon les prévisions de Météo France, le Rhum Express devrait frapper une large moitié sud du pays ces mercredi 8 et jeudi 9 février, occasionnant des précipitations soutenues.

On attend localement 80 à 120 mm de pluie en 24h sur l’arc méditerranéen, le Massif Central, les Pyrénées et Midi-Pyrénées. De quoi provoquer inondations et coulées de boue.

Météo : risque accru d’inondations éclair et de glissements de terrain

Avec de telles intensités pluvieuses, le risque d’inondations éclair est réel, notamment dans les zones sensibles et facilement saturées en eau. Le sol détrempé accentue aussi le danger de glissements de terrain.

La plus grande vigilance s’impose, en particulier à proximité des cours d’eau susceptibles de rapidement sortir de leur lit. Le Rhum Express est un phénomène dangereux qu’il ne faut pas prendre à la légère.

Rafales à 80km/h : un vent soutenu également au programme

Outre les trombes d’eau, ce flux chargé en humidité s’accompagne d’un renforcement marqué du vent de secteur sud à sud-est.

Des rafales à 70-80 km/h sont attendues sur les côtes méditerranéennes et atlantiques, pouvant occasionner quelques dégâts sur les infrastructures et le réseau électrique.

Météo : une vigilance de mise face à cet événement rare

En définitive, le Rhum Express est un phénomène météorologique exceptionnel contre lequel la vigilance s’impose. Ses effets pluvieux et venteux pourraient frapper une large partie sud de la France ces mercredi 8 et jeudi 9 février.

Inondations, glissements de terrain, coupures d’électricité… de nombreux impacts sont à craindre. La population est invitée à la plus grande prudence.