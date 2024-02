Météo lundi 26 février : intempéries au sud-est et vents violents au nord, ce qui vous attend

Ce début de semaine, le ciel semble avoir décidé de nous jouer des tours, avec un programme chargé en phénomènes météorologiques. Alors, installez-vous confortablement (ou pas, je ne suis pas votre mère), et voyons ensemble ce que dame Nature a en réserve pour nous ce lundi 26 février.

Le coup de vent près de la Manche à 100 km/h

Au nord-ouest, accrochez vos chapeaux ! Un coup de vent va souffler près de la Manche, atteignant les 100 km/h. Pour ceux qui se trouvent du Cotentin aux côtes bretonnes jusqu’en Vendée, préparez-vous à un ressenti particulièrement froid. Pensez à mettre une écharpe, ou à défaut, tenez fermement votre chat pour ne pas qu’il s’envole. C’est une blague, évidemment (ne faites pas ça).

Dans le sud-est, de la Provence-Alpes-Côte d’Azur à la Corse, l’ambiance sera moins à la légèreté. Un épisode méditerranéen provoquera des pluies abondantes, parfois accompagnées d’orages, avec des cumuls attendus entre 50 et 150 mm d’eau. C’est l’équivalent d’1 mois de pluies jusqu’à mardi, ce qui pourrait entraîner des crues de cours d’eau et des inondations en milieu urbain. Si vous aviez prévu une sortie, peut-être est-il temps de considérer un bon livre et une tasse de thé comme alternative.

Tempête de neige sur le sud des Alpes et l’ouest des Pyrénées

Pour les amateurs de neige, vous serez servis, mais peut-être un peu trop. Une tempête de neige frappera le sud des Alpes et l’ouest des Pyrénées, avec des hauteurs de neige pouvant atteindre 50 cm à 1,50 m vers 1800 mètres d’altitude. Les risques d’avalanches seront donc accentués. Si vous aviez prévu de battre le record du monde de bonhomme de neige, c’est peut-être le moment, mais n’oubliez pas la prudence.

En Nouvelle Aquitaine, le niveau des cours d’eau reste sous surveillance avec la continuation des pluies. Dans les Pyrénées, les chutes de neige se renforcent au-dessus de 1000 mètres d’altitude. Pour le reste de la France, attendez-vous à une journée sous un ciel menaçant avec des averses.

Températures : un excédent de 1,4°C

Côté thermomètre, on note un excédent de 1,4°C par rapport aux normales avec des températures minimales et maximales oscillant entre 7,3°C et 10°C. Ce qui change par rapport à ce dimanche, c’est l’accentuation du mauvais temps sur le nord-ouest et le sud-est du pays lié à une dépression qui plonge de la Manche à la Méditerranée.

Et après ?

Mardi, alors que le nord commencera à voir une amélioration, le sud restera sous le joug de conditions très agitées. Les pluies abondantes des Alpes aux Pyrénées à la Méditerranée, et d’abondantes chutes de neige en montagne, continueront de faire des leurs. Les risques de crues et d’inondations restent à surveiller.

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. N’oubliez pas, la météo, c’est un peu comme les élections : on ne sait jamais vraiment ce qu’on va obtenir, mais on se prépare au mieux. Restez au chaud, restez en sécurité, et surtout, gardez le sourire. La météo, c’est aussi l’excuse parfaite pour reporter ce jogging que vous ne vouliez pas vraiment faire. À bientôt !