Météo : 23 départements en vigilance jaune pour pluies et vents violents

La météo se dégrade sur une large partie du pays ce jeudi 8 février. Météo France a placé 23 départements en vigilance jaune pour des risques d’intempéries dans les prochaines heures. Le point sur la situation.

Des pluies soutenues en approche

Après un épisode de douceur, le temps perturbé fait son retour. Une large partie nord-ouest du pays est concernée par un nouvel épisode pluvieux ce jeudi, qui va s’étendre.

Les cumuls pourraient atteindre localement 30 mm en 24h, notamment en Bretagne, dans le Pas-de-Calais, les Ardennes et en bord de Meuse. Un scénario à risque compte tenu des sols saturés.

Des rafales à près de 100 km/h attendues

Au-delà des précipitations, ce sont aussi des vents violents qui sont redoutés dans les prochaines heures. Des rafales jusqu’à 90-100 km/h sont attendues sur les massifs montagneux.

Mais les vents tempétueux toucheront également les plaines, avec des pointes à 70-90 km/h prévues dans le bassin lyonnais et la vallée du Rhône par exemple.

23 départements en alerte jaune

Conséquence de ces risques météo élevés, Météo France a placé 23 départements en vigilance jaune ce jeudi :

9 pour vents violents (sud-ouest et est)

3 pour pluie-inondation (nord-ouest)

5 pour crues (nord-est)

Le Pas-de-Calais en vigilance orange crues

Vers un nouvel épisode pluvieux et neigeux

Ce temps agité va se poursuivre vendredi, avec des pluies qui vont se généraliser à une grande partie du territoire. Les massifs de l’est pourraient également être copieusement enneigés.

Samedi, de la neige devrait se dévoiler dès 600 à 800 m sur les Pyrénées. Un épisode neigeux plus conséquent est possible en début de semaine prochaine sur les massifs alpin et central.

Restez informés des dernières prévisions

En somme, un épisode pluvieux et venteux se profile dans les prochaines heures, nécessitant une vigilance accrue dans les zones concernées. Pour votre sécurité, restez informés des dernières prévisions météo et adaptez vos déplacements.

Prudence également en montagne où d’importantes chutes de neige seront au rendez-vous ce week-end. La météo capricieuse de ce mois de février n’a pas fini de nous surprendre.