«Plus qu’un féminicide, un signal d’alarme pour la police» : Une marche blanche en mémoire d’Inès à Poitiers

En 2025, la tragédie continue de frapper de plein fouet notre société, illustrée cette fois par la marche blanche soulevée à Poitiers en mémoire d’Inès Mecellem. Victime d’un féminicide par son ex-compagnon, cette jeune femme de 25 ans n’est pas seulement un symbole de la violence de genre, mais aussi un signal d’alarme pour une institution qui peine à répondre efficacement à ces drames. Plus qu’un féminicide, c’est un échec collectif que dénoncent familles, associations et citoyens engagés, rappelant que la lutte contre les féminicides par compagnons ou ex doit encore progresser. La mobilisation importante de près de mille personnes, scandant des slogans comme « justice pour Inès » ou « Ni une ni deux », montre que la colère et l’indignation s’élèvent face à l’inertie des forces de l’ordre et de la justice. Pourtant, dans ce contexte, le manque de suivi et de prise en compte des signalements demeure une faiblesse criante, comme le montrent plusieurs incidents, notamment les plaintes déposées par Inès et l’utilisation d’un téléphone « grave danger » deux jours avant son assassinat. Cette tragédie met en lumière l’urgence d’un dispositif renforcé pour la protection des femmes en situation de vulnérabilité. Alors que la question de la sécurité et du respect des droits des femmes continue d’alimenter le débat public, il apparaît vital que les institutions prennent enfin la mesure de leur responsabilité pour éviter qu’un nouveau drame ne se répète. La solidarité femmes, les campagnes de sensibilisation telles qu’En Avant Toutes ou Osez le Féminisme, et le plaidoyer d’organisations comme la Fondation des Femmes ou le Collectif Féministe Contre le Viol, soulignent la nécessité d’une action conjointe entre tous les acteurs concernés. En ce sens, chaque pas vers la justice, comme la relance des enquêtes ou la sanction de l’inaction, doit être une priorité. La marche blanche pour Inès n’est pas seulement un hommage, c’est un rappel que la lutte pour la sécurité et la dignité des femmes est plus que jamais d’actualité, et qu’il faut faire du combat contre les féminicides par compagnons ou ex une priorité nationale.

Autres articles qui pourraient vous intéresser