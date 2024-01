Prime de Noël en janvier 2024 : une aubaine inattendue de la CAF

Tous les bénéficiaires du RSA ont pu toucher dès le 15 décembre 2023 la prime de Noël qui a été revalorisée pour les familles monoparentales. Il n’y a aucune démarche à faire, elle est versée automatiquement aux allocataires éligibles.

Cette prime sera versée en janvier 2024 à tous ceux dont les droits ont commencé en décembre 2023. Plusieurs millions de ménages ont déjà pu bénéficier de ce petit coup de pouce à Noël d’autres ne la percevront que courant du mois de janvier 2024.

Voici la prime de Noël pour les personnes concernées

Pôle Emploi a versé le 13 décembre 152,43 euros à tous les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique ASS, l’AER. La CAF a versé quant à elle le 15 décembre 2023 la prime de Noël à tous ceux qui touchent le RSA. Pour les nouveaux allocataires dont les droits ont été établis en décembre 2023, ils ne vont pouvoir toucher cette prime que courant janvier 2024.

Les versements ont déjà commencé. Selon les banques, il peut y avoir un certain décalage. N’hésitez pas à consulter le site de la CAF et votre espace personnel afin de vérifier plus précisément vos droits. Cette année, les familles monoparentales qui vivent sous le seuil de pauvreté ont pu bénéficier d’une majoration de 35%.

Une prime différée de quelques jours

Tous ceux qui se sont inscrits en décembre 2023 vont pouvoir toucher la prime de Noël au mois de janvier 2024. Vous êtes comme un nouveau bénéficiaire et donc forcément vos droits ne sont pas les mêmes. Vérifiez bien dans votre espace personnel qu’aucun document ne manque. Il serait dommageable pour vous que par omission d’un justificatif, votre prime ne soit pas au rendez-vous à la bonne date.

Pour les familles monoparentales, une majoration exceptionnelle de 35% se dévoile. La prime de Noël a pu voir le jour en 1998 par le gouvernement de Lionel Jospin. Elle était à l’époque de 1000 francs. Même si Noël est passé, cette prime un peu tardive va aider les personnes en difficulté à boucler la fin du mois de janvier.

Une aide accrue pour les familles en difficulté

La majorité des foyers à faible revenu ont reçu la prime de Noël en décembre. Les nouveaux allocataires du RSA de décembre 2023 recevront leur prime en janvier 2024. La CAF a commencé les versements, mais les dates varient selon les dossiers.

Le délai pour voir le versement apparaître sur les comptes peut durer 8 jours ouvrés. Le montant de la prime de Noël dépend de la situation familiale du bénéficiaire. Pour une personne seule, la prime est de 152,45 euros, jusqu’à 535,10 euros pour un couple avec quatre enfants.

Toutefois, en 2023, une majoration de 35% s’ajoutait pour les personnes seules avec enfants. Les familles monoparentales reçoivent un complément, de 53,36 euros pour un enfant à 117,39 euros pour quatre enfants. Cette aide offre un soutien financier et moral, aidant les familles en difficulté à finir l’année et à débuter la nouvelle année sereinement.