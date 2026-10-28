Var : face à des lièvres suspects, la chasse suspendue à Pierrefeu

Var : la chasse au lièvre suspendue à Pierrefeu après des signalements

Des lièvres malades ont-ils été repérés à Pierrefeu-du-Var ? Le doute suffit-il à interrompre la chasse ? Dans cette commune du Var, la suspension de la chasse au lièvre a été décidée après la découverte d’animaux suspects. Des analyses doivent déterminer si une maladie virale, notamment la myxomatose dite espagnole, est en cause. À ce stade, il s’agit d’une suspicion : aucun résultat ne permet de confirmer le diagnostic.

Les animaux concernés ont été transmis à la Fédération départementale des chasseurs pour analyse, et l’interdiction reste en vigueur jusqu’à nouvel ordre. La mesure vise à limiter les risques pour la faune sauvage et à donner aux autorités le temps de conduire leur enquête. Je trouve cette prudence justifiée : quand l’origine d’un problème sanitaire n’est pas établie, continuer comme si de rien n’était serait une drôle de façon de gérer le risque.

Élément Information disponible Lieu Pierrefeu-du-Var Mesure Suspension de la chasse au lièvre jusqu’à nouvel ordre Motif Présence d’animaux suspects et maladie virale suspectée État des analyses Résultats attendus ; diagnostic non confirmé

Pourquoi la chasse est-elle suspendue à Pierrefeu ?

La décision fait suite à des signalements de lièvres présentant des signes jugés préoccupants. Des prélèvements ont été envoyés pour analyse afin de vérifier l’hypothèse d’une maladie virale. Tant que ces examens ne sont pas achevés, la suspension constitue une mesure de prévention, et non la preuve qu’une épidémie est installée.

La date du lundi 26 octobre est mentionnée pour la mise en place de l’interdiction, mais les informations disponibles ne permettent pas d’y associer une année avec certitude. Aucun bilan chiffré sur le nombre d’animaux touchés ni résultat d’analyse n’est communiqué ici. Je préfère le dire clairement plutôt que de transformer une inquiétude réelle en certitude de façade.

La myxomatose est surtout connue pour toucher les lapins. La possibilité d’une maladie virale chez des lièvres doit donc être examinée par des analyses, plutôt que déduite d’une ressemblance des symptômes. C’est précisément le rôle de l’enquête sanitaire : établir ce qui affecte les animaux avant d’élargir les mesures.

Vigilance sanitaire : les bons réflexes pour les chasseurs

Dans l’attente des résultats, la consigne essentielle est simple : respecter l’interdiction et signaler les animaux malades ou morts aux interlocuteurs compétents. Un lièvre isolé trouvé dans la nature ne permet pas, à lui seul, de conclure à la présence d’un virus. En revanche, plusieurs observations inhabituelles méritent d’être rapportées rapidement.

Ne pas chasser le lièvre dans le secteur concerné tant que la suspension est en vigueur.

dans le secteur concerné tant que la suspension est en vigueur. Éviter de manipuler un animal malade ou mort et ne pas le transporter de sa propre initiative.

et ne pas le transporter de sa propre initiative. Noter le lieu et la date de l’observation , puis transmettre ces informations aux services ou organismes locaux concernés.

, puis transmettre ces informations aux services ou organismes locaux concernés. Suivre les annonces officielles avant toute reprise de l’activité.

Je pense à un scénario très concret : un promeneur aperçoit un lièvre prostré près d’un chemin. Le bon réflexe n’est ni de le déplacer ni de publier un diagnostic improvisé, mais de signaler l’observation avec sa localisation. Cette retenue aide les équipes à recueillir des informations utiles, sans ajouter de stress à l’animal ni brouiller l’enquête.

Ce que l’on sait, et ce qui reste à établir

Les éléments disponibles confirment une suspension locale de la chasse au lièvre à Pierrefeu, décidée dans l’attente d’analyses portant sur des animaux suspects. Ils ne donnent ni le nombre de cas, ni la confirmation d’une contamination, ni la date de fin de la mesure. Ces distinctions comptent : une suspicion appelle à la prudence, mais ne vaut pas résultat scientifique.

Pour les chasseurs comme pour les habitants, la conduite à tenir dépendra des conclusions des examens et des consignes communiquées localement. Je retiens une règle utile, même si elle a peu de panache : ne pas confondre vitesse et précipitation. À Pierrefeu, la vigilance sanitaire, la prévention et le respect de la suspension doivent protéger les lièvres et la faune sauvage pendant que l’enquête suit son cours.

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