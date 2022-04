Le certificat de conformité Volkswagen est le certificat officiel prouvant la conformité d’une voiture et est utilisé pour immatriculer en France une voiture achetée à l’étranger. Le certificat de conformité Volkswagen contient toutes les caractéristiques techniques du véhicule, telles que la cylindrée, les émissions de CO 2 ou le poids total, afin que l’ANTS puisse enregistrer son immatriculation française.

Sans certificat de conformité Volkswagen, il n’est pas possible d’obtenir un certificat d’immatriculation à l’étranger (Suisse, Pologne, Angleterre, Portugal, Espagne, Italie, Belgique, Luxembourg ou autres pays de l’UE).

Le certificat de conformité Volkswagen a été introduit en Europe en 1993 pour faciliter le commerce intracommunautaire et l’immatriculation des voitures étrangères. Le certificat de conformité européen de Volkswagen est donc utilisé dans tous les pays de l’UE.

Pour les véhicules Volkswagen non homologués dans l’UE, le certificat de conformité européen remplace le certificat d’homologation national de Volkswagen (certificat de conformité français de Volkswagen).

Certificat de conformité Volkswagen requis pour importer votre voiture

Les prix des modèles Volkswagen en Allemagne sont souvent plus avantageux que chez les concessionnaires français. Les modèles produits localement ont de meilleurs prix et plus d’options. Il est possible d’importer une voiture Volkswagen en France. Toutefois, pour conduire une voiture ou un véhicule utilitaire léger importé, vous devez présenter un certificat de conformité Volkswagen. Le certificat de conformité Volkswagen garantit que le véhicule est conforme aux normes du constructeur. Il prouve également que le fabricant allemand respecte les directives européennes.

Le certificat de conformité européen de VW est valable pour tous les modèles du groupe.

Le certificat de conformité VW contient les données techniques du véhicule pour chaque demande de document de transport. Le COC de Volkswagen est requis pour la première immatriculation en France.

Certificat de conformité Volkswagen : demande

Le délai de réalisation est de 6 jours. Les frais de réservation et d’expédition sont inclus dans le prix du certificat de conformité Volkswagen.

Le certificat de conformité Volkswagen, COC ou certificat de conformité Volkswagen CE est le document officiel garantissant que votre véhicule est conforme aux spécifications de l’Union européenne – réception CE par type.

Sur votre COC Volkswagen, vous trouverez toutes les propriétés de votre véhicule – affichées par 51 (38 ou 18 ou 11 points), par exemple sa puissance, le nombre de sièges, le poids…

Le certificat de conformité Volkswagen ne peut être fourni que pour les véhicules privés de la classe M1.

Lors de l’achat d’un nouveau véhicule, un COC doit être fourni. Après avoir été importé dans l’un des pays de l’UE, un nouveau COC Volkswagen doit être présenté aux autorités de l’autre pays de l’UE.

Ce document de conformité ne peut être fourni que pour les voitures fabriquées après 1996 et mises en circulation sur le territoire de l’UE.

Où puis-je commander mon certificat de conformité Volkswagen ?

Pour obtenir un certificat de conformité Volkswagen, vous avez deux choix : ou bien vous rendre sur le site officiel de Volkswagen ou bien contacter un site de confiance comme EuroCOC qui délivre chez vous dans un délai clair votre certificat.