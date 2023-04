L’assurance auto au tiers plus complète l’assurance auto au tiers qui se limite uniquement à une couverture des dégâts causés à autrui. Elle prend en compte la responsabilité civile de l’individu et propose des garanties qui couvrent à la fois le bien assuré et son propriétaire.

Des garanties supplémentaires qui ne sont pas disponibles dans la formule de base sont proposées dans une assurance auto tiers plus. Pour répondre aux besoins d’une partie de la clientèle, cette offre vise le compromis entre prix et garanties.

Explication et implication d’une assurance auto tiers plus

L’assurance auto au tiers plus est proposée aux jeunes conducteurs et aux personnes qui ont des voitures immobilisées. À la différence de la formule auto au tiers, l’assurance auto au tiers plus prend en charge les dommages corporels du propriétaire et ceux causés à la voiture.

Elle est plus avantageuse avec un bon ratio garanti/prix. Vous profitez d’une bonne couverture à un meilleur prix. Cette formule est mieux comparée à une assurance tous risques.

Quelles sont les garanties supplémentaires d’une assurance auto au tiers plus ?

L’assurance auto au tiers plus présente de nombreuses garanties :

Protection corporelle du conducteur ;

Bris de glace ;

Assistance de dépannage du véhicule ;

Protection juridique.

La garantie de protection du conducteur

La garantie de protection corporelle du conducteur complète la garantie de responsabilité civile. Elle permet au propriétaire du véhicule de profiter d’une indemnisation en cas de dommages corporels sur sa personne. Le montant de l’indemnisation varie d’une compagnie d’assurance à une autre. Pour être bien situé, vous devrez bien vous renseigner avant de signer votre contrat.

La garantie de bris de glace

La garantie de bris de glace permet de couvrir les dommages causés à votre pare-brise lors d’un sinistre. En raison d’un choc thermique ou de la projection d’un caillou, votre pare-brise peut être endommagé.

Les autres compartiments vitrés du véhicule comme les blocs optiques, le toit panoramique y sont inclus. Si le sinistre a provoqué des dégâts sur l’un de ces équipements, votre assurance se charge du remplacement des matériaux endommagés. L’indemnisation de cette garantie est partielle dans la plupart des formules d’assurances qui sont proposées, c’est pourquoi vous devrez bien vous renseigner avant de souscrire.

La garantie d’assistance dépannage du véhicule

Si votre véhicule a une panne et que vous devez la ramener au garage, cette garantie vous sera utile. Les frais de rapatriement vous seront remboursés, grâce à elle. Des assureurs proposent l’assistance véhicule 0 km qui préconise que l’assuré serait indemnisé si la panne survenait chez lui. Une autre formule préconise que la panne doit arriver au moins a plus de 25 km de chez lui.

La garantie de protection juridique

Elle vous couvre dans les litiges qui touchent votre véhicule. Il peut s’agir d’un problème avec votre garagiste ou un tiers qui est victime d’un accident de circulation avec votre véhicule. Dans ce cas, votre assureur s’occupera des démarches nécessaires pour assurer votre défense. Il prendra en charge les dépenses nécessaires pour les frais d’expertise et les frais d’avocat.