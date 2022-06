Vous souhaitez alléger votre facture d’entretien de votre voiture ? Nous vous proposons une solution : faire l’entretien de votre voiture vous-même en achetant des pièces auto détachées puis en changeant les pièces par vous même. Annuellement, l’entretien de votre voiture vous coûte environ 1700€. Toutefois, le coût varie en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Pour réduire les coûts d’entretien, munissez de vos outils et de pièces de rechanges ! Découvrez dans cet article les réparations faciles à réaliser sans l’aide d’un garagiste.

Tout d’abord, consultez votre carnet d’entretien, il peut contenir des indications quant à votre voiture et ses révisions ou réparations.

Les réparations ou vérifications très simples

L’entretien des vitres est accessible à tous comme mettre le liquide lave-glace ou remplacer vos balais essuie-glace. Vous pouvez retrouver ces pièces auto détachées sur des sites internet spécialisés. Ensuite, vous pouvez aussi vérifier la pression de vos pneus et même les regonfler.

Entretien du système électrique

Vous pouvez changer vous-même la batterie de votre véhicule si ce n’est pas un véhicule récent. Pour enlever votre batterie, pensez à débrancher le négatif puis le positif. Vous économisez ainsi 40€ en changeant la pièce. Les ampoules sont des pièces faciles à changer. Toutefois, n’oubliez pas de manipuler l’ampoule par son culot et non pas par le verre. Vous pouvez également changer vos bougies d’allumage mais certaines peuvent être difficiles d’accès. Il faut être très rigoureux dans la manière de les démonter et monter. De plus, vous devez vous procurez une clé à bougie.

Entretien du moteur

Vous pouvez réaliser vous même sans difficultés la vidange de votre véhicule. Cela vous fait économiser entre 40 à 150€. Pour diminuer la facture de l’entretien de votre voiture, vous pouvez également réaliser la vérification ou le remplacement du liquide de refroidissement (à changer tous les 4 à 10 ans selon les modèles) ainsi que la vérification du pot d’échappement.