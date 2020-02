Comment réparer un lève-vitre électrique ?

La plupart des modèles de voiture de nos jours sont munis de lève-vitre électrique. Lorsque ce dernier est en panne, il est indispensable de le réparer afin que tout fonctionne à nouveau. Pour savoir quand ce dernier doit être réparé, il vous faut savoir comment il fonctionne.

Fonctionnement du lève-vitre

Toutes les voitures sont équipées de vitres à l’avant et à l’arrière. Ces vitres peuvent s’ouvrir et se fermer. Ainsi, vous pouvez aérer votre voiture, ouvrir les fenêtres quand il fait trop chaud ou les laisser fermer. Pour que ces dernières puissent fonctionner convenablement, il leur faut ce qu’on appelle un lève-vitre manuel ou électrique (à retrouver sur des sites comme piecesauto24.com).

Dans le premier cas, une action de manivelle est mise en place pour monter et descendre la vitre manuellement. Avec les voitures plus récentes, la fonction électrique a été mise en place. Avec un simple bouton, vous actionnez la montée ou la descente de la fenêtre. Il existe également les électriques et automatiques.

Quand et comment changer son lève-vitre électrique ?

Bruits inhabituels, grincement de la fenêtre ou encore ralentissement de la montée ou de la descente sont des signes. Ils vous indiquent que vous devez commencer à penser à changer votre lève-vitre électrique. Après avoir acheté le bon modèle, voici dans les grandes lignes comment procéder pour le réparer :

démonter la garniture de la porte,

retirer les joints,

retirer la vitre en prenant soin de ne rien déchirer,

enlever le mécanisme du lève-vitre électrique.

Vous prendrez ensuite soin de mettre le nouveau mécanisme en place pour que votre vitre fonctionne à nouveau.

Prenez le temps de lire la notice d’installation de votre lève-vitre électrique. Cette dernière vous donnera toutes les étapes à suivre pour réparer votre lève-vitre électrique. N’hésitez pas à vous tourner vers un professionnel si vous rencontrez des difficultés.