Le Code de la route représente clairement une étape indispensable pour envisager de passer le permis de conduire. Cette formation technique est souvent longue. Une auto-école proposera d’un côté de la pratique, mais également de la théorie. Aujourd’hui, avec la technologie, on peut passer son code en ligne à moindre coût. Vous serez en mesure de choisir les options par rapport à vos besoins.

Le code en ligne, est-ce une bonne idée ?

Il est de plus en plus facile de passer son code de chez soi grâce à Internet. Suivre des cours dans une auto-école est contraignant, cela manque de flexibilité et cela peut coûter cher. Passer son code en ligne est sans aucun doute une alternative intéressante qui présente de multiples atouts.

Les frais de formation via une école valent au moins trois fois le prix du code en ligne.

Il est idéal pour les personnes très occupées. Il s’adapte à vos besoins, à votre emploi du temps.

Il est important néanmoins de rester concentré et de suivre les cours en ligne assidûment.

Il existe plusieurs sites où vous pouvez passer votre code en ligne, La Poste, la Société Générale des services, Ornikar, Wizzbll Drive, en voiture Simone.

Pourquoi passer le code en ligne ?

Depuis la mise en place de la loi Macron en juin 2016, vous pouvez passer le code en ligne. Vous pouvez réviser, vous inscrire à l’épreuve théorique du Code de la route sans passer par une auto-école. Passer le code en ligne vous permet de bénéficier de plusieurs avantages. Nul besoin de se déplacer, vous choisissez la date de l’examen, vous faites des économies. Pour vous inscrire, vous devez connaître votre numéro d’enregistrement préfectoral composé de 12 chiffres.

Il vous est attribué à la suite de votre inscription sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés. Vous renseignez ensuite vos données personnelles et vous choisissez le centre d’examen, l’horaire où vous souhaitez passer le code en ligne. Certains documents sont nécessaires : une copie de la carte d’identité, une attestation de la sécurité routière, de recensement pour les jeunes de 16 à 18 ans, une copie du certificat de participation à la journée d’appel pour les candidats âgés de 18 à 25 ans. Le Code de la route en ligne coûte 30 euros, le tarif est le même chez tous les opérateurs agréés par l’État.