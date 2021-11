L’art de sublimer une voiture avec des housses très élégantes !

Malheureusement, votre voiture appartient à une autre époque et c’est aussi le cas pour l’ensemble des équipements. Les sièges sont usés et même déchirés à certains endroits. Que ce soit pour conserver cette berline ou pour la revendre à un bon prix, il peut être judicieux de l’entretenir. Grâce à Internet, vous n’aurez aucune difficulté pour dénicher des housses dédiées aux sièges de voiture. Elles sont conçues sur mesure et elles s’adaptent parfaitement à toutes les configurations.

Différentes housses pour embellir votre habitacle

Nous avons tendance à nous attarder sur la carrosserie, mais elle n’est pas la seule à véhiculer une belle image. En effet, l’intérieur ne doit pas être sale ou défraîchi puisqu’il sera toujours désagréable de s’asseoir dans une telle berline. Vous avez donc besoin d’un spray pour rénover les plastiques, ils retrouveront rapidement leur jeunesse et vous aurez une bonne odeur dans l’ensemble de votre habitacle.

Pensez à passer l’aspirateur en utilisant une mousse pour la moquette, cela permet de supprimer toutes les bactéries.

Ajoutez des tapis pour recouvrir cette moquette afin de la préserver plus facilement sur le long terme.

N’oubliez pas de choisir des versions adaptées à la référence de votre berline, ils épouseront alors parfaitement les emplacements prévus à cet effet.

Si votre volant est abîmé, vous pouvez installer un accessoire afin de le recouvrir pour lui redonner une petite jeunesse sans devoir le changer. Enfin, les housses sont incroyables puisqu’elles donnent un autre standing à votre voiture qu’elle soit classique, luxueuse ou de collection. Avec ces techniques, vous transformez l’intérieur et vous améliorez aussi le prix de vente. De plus, l’entretien sera facilité, il suffit d’enlever les housses, de les nettoyer dans la machine et de passer l’aspirateur sur les tapis. Ces derniers sont aussi disponibles pour le coffre afin de le préserver des poussières et résidus.

Comment choisir vos housses pour votre voiture ?

Grâce à la référence de votre berline, vous trouverez rapidement votre bonheur. Renseignez la plaque d’immatriculation par exemple, cela permet de trouver votre voiture puisque les housses universelles ne sont pas efficaces. Il est préférable d’acheter des modèles conçus pour votre voiture, ils épouseront plus facilement la forme des sièges et vous n’aurez pas des attaches disgracieuses à l’arrière.

Pensez à choisir une couleur qui s’harmonise parfaitement à la carrosserie de votre véhicule ou à l’habitacle. Par rapport aux matières, vous aurez un large choix avec le tissu, le cuir ou encore le similicuir qui est très élégant.