Les principaux éléments à prendre en compte lors de l’achat d’une voiture

Les conducteurs sont motivés par le prix et le design, mais il existe d’autres facteurs importants à prendre en compte. Selon certaines enquêtes, le design est ce qui influence le plus l’achat des conducteurs, devant le prix et la technologie. Mais d’autres détails doivent être pris en compte lors de l’achat d’une voiture. En voici quelque uns des plus importantes :

La conception

Sans vouloir contredire les enquêtes, l’esthétique prime. La plupart des conducteurs aiment voir leur voiture et être vus à son bord : il est toujours préférable d’avoir une belle voiture, ou du moins une voiture agréable à regarder. Mais une voiture n’est pas un tableau : l’apparence n’est pas la chose la plus importante.

Le prix

Lorsque vous avez décidé du type de voiture que vous souhaitez et de l’usage que vous allez en faire, il est clair que le prix est essentiel pour choisir un modèle ou un autre. Il existe des voitures de différentes marques qui sont très similaires les unes aux autres, donc les caractéristiques sont également similaires. Toutefois, certains fabricants sont plus chers que d’autres (il est vrai que ce prix supplémentaire est parfois justifié, mais pas toujours).

Pour trouver le meilleur prix, vous pouvez attendre les soldes propres à une marque, les changements de génération (les anciens modèles deviennent moins chers) ou la liquidation des stocks chez les concessionnaires.

Il est possible aussi d’acheter votre voiture en Europe afin d’avoir des prix plus intéressants chez certains concessionnaires de grandes marques. Quelques documents seront nécessaires pour l’immatriculer comme le certificat de conformité. Si vous ne pouvez vous le procurer sur place, vous pourrez toujours demander le certificat de conformité pas cher en ligne.

Le moteur

Lors de l’achat d’une voiture, le choix doit être influencé par le moteur. Dans ce cas, la décision dépend beaucoup de l’utilisation du véhicule. Ce n’est pas la même chose d’acheter une voiture utilitaire pour se déplacer en ville (dans laquelle la puissance n’a pratiquement aucune importance) qu’une voiture familiale pour les longs voyages ou un modèle très puissant pour les grands amateurs de moteurs.

Il faudra tenir compte non seulement de la puissance, mais aussi du couple dont dépend la puissance à ressentir à plus ou moins haut régime. Il est préférable pour une voiture familiale d’offrir une bonne réponse du moteur à bas régime, sans qu’il soit nécessaire de faire tourner le moteur trop vite.

La consommation et les émissions

La consommation est un autre point à ne pas négliger lors de l’achat d’une voiture. Un modèle qui consomme quatre litres aux cent kilomètres n’est pas le même qu’un modèle qui consomme six litres aux cent kilomètres, évidemment. Si vous parcourez 15 000 kilomètres par an, l’économie sera de plus de 300 euros.

Et les émissions de dioxyde de carbone sont également importantes. Actuellement, les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 120 g/km sont exonérés de la taxe sur les véhicules polluants.

Diesel, essence, hybride, électrique, gaz ?

Une autre décision importante. La chute des voitures diesel est plus que remarquable, mais elle n’a pas à être justifiée. Les modèles diesel peuvent encore être efficaces, mais tout dépend de la façon dont la voiture sera utilisée. Si vous conduisez en ville, les voitures hybrides et les voitures électriques pures peuvent être une excellente alternative car les coûts de carburant sont beaucoup plus faibles, bien que l’investissement initial soit généralement plus élevé. Il ne faut pas non plus écarter les moteurs à gaz, pour lesquels de nombreuses marques font des paris.

L’intérieur

L’intérieur devrait être mieux valorisé. En fin de compte, l’apparence extérieure n’est rien d’autre que de l’esthétique : c’est à l’intérieur que l’on utilise le véhicule. Il est important de s’assurer que les matériaux sont de bonne qualité et que la taille de l’habitacle répond à nos besoins.

Il ne faut pas non plus oublier de vérifier la hauteur sous plafond ou l’espace pour les genoux. La vérification de la modularité et du confort des sièges est essentielle.

Le coffre

Certains conducteurs ne s’intéressent pas du tout au coffre, mais la plupart d’entre eux l’utilisent régulièrement et pour beaucoup, il est essentiel qu’il soit grand. Outre la découverte du volume maximal du coffre, il est bon de vérifier la façon dont les sièges se plient pour en tirer le meilleur parti.

L’équipement et la technologie standards

Le modèle choisi peut avoir un design convaincant, un bon moteur, une bonne consommation de carburant, un bon intérieur et un prix presque incroyable, mais… il arrive parfois que la version la moins chère d’une gamme n’ait pas la climatisation ou les vitres électriques. Cela arrive encore : il existe des variantes très basiques et pour que la voiture soit un minimum utilisable avec confort, il est indispensable de payer plus que le prix d’origine.

Tout dépend de ce que vous voulez, mais il existe certaines technologies qui ne doivent pas être exclues de l’équipement de série. Les systèmes d’aide à la conduite sont de plus en plus performants et méritent un investissement.

La sécurité

Ce n’est pas l’un des aspects auxquels la plupart des personnes voulant acheter une voiture prêtent attention, mais elles devraient. Le marché propose des modèles de plus en plus sûrs pour les occupants avec la garantie d’une conduite en toute sérénité.