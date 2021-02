Vous êtes fin prêt à réparer un élément défaillant ou endommagé sur votre véhicule. La mécanique automobile n’a presque plus aucun secret pour vous ! Si vous souhaitez vous lancer dans l’entretien et la réparation de votre voiture, il vous faudra alors des pièces auto. Où les acheter ? Et que faire de vos pièces détachées usées ? On vous dit tout !

Pièces auto de rechange : où les trouver ?

Un bon entretien ou réparation de voiture passe par des pièces auto détachées. Plusieurs options s’offrent à vous. La plupart sont disponibles dans :

les centres automobiles tels que Feu Vert, Norauto ou encore Euromaster

les grandes surfaces

les concessionnaires automobiles

les casses

les magasins de pièces auto physiques ou en ligne

En fonction de la pièce recherchée, vous pourrez vous diriger vers tel ou tel endroit. Les centres auto et les grandes surfaces commercialisent les produits d’entretien courant tels que : liquide de refroidissement, balais essuie-glace, liquide lave-glaces, nettoyage … Vous trouverez aussi des pneus, batteries ou encore jantes dans les centres auto spécialisés.

Se rendre dans une concession auto vous permettra de trouver des pièces spécifiques à votre véhicule, sous garantie constructeur.

La casse est une bonne alternative si vous souhaitez dénicher des pièces auto d’occasion à des tarifs attractifs. Toutefois, pour dégoter la pièce recherchée, il faudra vous relever les manches et fouiller !

Si vous êtes un mécanicien professionnel ou un amateur dans l’âme, vous pouvez également vous rendre dans un magasin spécialisé dans la vente de pièces auto. C’est notamment le cas de Distribution Pièces Services, grossiste en pièces détachées et fournitures automobiles toutes marques en Meurthe-et-Moselle.

Vous profitez également de conseils de professionnels qui pourront vous orienter vers la bonne pièce recherchée. Plus pratique pour certains, de nombreux sites internet proposent à la vente des pièces auto en tous genres. Vous y trouverez peut-être votre bonheur !

Où jeter ses pièces auto usagées ?

Après avoir réparé votre voiture, ne jetez pas les pièces endommagées dans votre poubelle domestique ! Certains éléments sont très nocifs pour l’environnement, les batteries de voiture, les fluides ou encore les airbags …

Les casses auto sont en mesure de récupérer les pièces auto abîmées. Vous pouvez également vous rendre chez votre garagiste pour lui remettre la batterie de votre voiture. N’hésitez pas à lui passer un coup de fil pour vérifier s’il peut la reprendre ou non.

Enfin, pour le reste des pièces, les déchetteries sont dotées de point de collecte pour les batteries usagées, les huiles et les fluides. Les pneus peuvent être recyclés. Ces derniers sont restitués dans des magasins et ateliers spécialisés pour les envoyer ensuite au recyclage !