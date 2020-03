Où laisser son véhicule quand on part on vacances ?

Il est toujours difficile de préparer les voyages pendant les vacances. Et lors du départ, il faut transporter ses bagages dans un trajet plus ou moins long selon la distance entre le domicile et l’agence de transport. De là deux options se présentent : soit il s’agit de se déplacer dans ce trajet grâce à un transport en commun, soit on se déplace grâce à sa propre voiture. Avec le premier, le déplacement est plus difficile, car il est plus lourd à cause des bagages. Par contre, le voyage est plus léger pour la deuxième option, mais le problème est qu’on ne sait pas où laisser son véhicule. Un déplacement confortable serait donc de pouvoir utiliser son véhicule pour transporter ses effets personnels du domicile vers les agences de voyage, et de pouvoir trouver un endroit fiable pour laisser pendant une longue durée son véhicule. De là alors une question se pose : où laisser son véhicule quand on part en vacances ?

Dans des parkings offrant des services de garage à longue durée

Il est manifeste que le meilleur endroit pour déposer son véhicule lors d’un voyage est dans un parking de l’aéroport, ou bien dans des parkings aux environs de l’aéroport. On la dépose avant de partir, et quand on revient du voyage on la reprend. De là alors, il est intéressant de visiter des entreprises qui offrent des services permettant de garer sa voiture dans l’aéroport ou près de l’aéroport et de la surveiller pendant l’absence. Nombreuses sont les entreprises qui offrent ce genre de services, comme celle qui gère, par exemple, le parking st-Exupéry à l’aéroport de Lyon.

Ainsi, laisser sa voiture dans ces parkings seraient un avantage, et qu’il faut être satisfait dans les points suivants :

La sécurité : la sécurité dans le parking est-il fiable ? Qu’en est-il des visiteurs, ont-ils été satisfaits ? Il faut donc aussi se renseigner sur les avis des gens sur la sécurité dans le Parking.

Les services de transferts et de voiturage : combien de temps est-il pris pour être transféré du parking à l’aéroport ou vis-versa ? La voiture sera-elle bien prise en main par le personnel ?

Le coût des services : il est toujours opportun de comparer les offres avec les tarifs des différentes entreprises pour profiter d’un meilleur service à bas prix.

A la maison

Les vacances commencent au moment de quitter la maison. Si les bagages ne sont pas trop lourds, il n’est pas vraiment nécessaire de louer des parkings. Il faut aussi savoir profiter des transports en commun : se déplacer en train, ou en bateau ou encore en bus ne sont pas un mal. Au contraire, cela libère même de la tension de l’obligation de suivre le code de la route. En plus, la plupart des gens qui possèdent des véhicules ne se déplacent plus en transport en commun. Aussi, pourquoi ne pas profiter de cette occasion de se déplacer avec les autres ? De ce fait, il n’est pas du tout mauvais de laisser sa voiture à la maison. En plus, sa voiture est plus en sécurité dans son garage qu’ailleurs. Elle ne risquera pas d’une détérioration due aux mauvais temps, comme ce qui se passe dans les parkings non couverts. Aussi, selon la situation de chacun, on peut bien laisser sa voiture chez soi, mais il est aussi possible de le laisser dans des parkings loués.