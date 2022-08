L’assurance peut être un sujet compliqué quand on veut tout comprendre du premier coup, mais le concept d’un devis d’assurance est assez simple à saisir. Il s’agit essentiellement d’une offre d’une compagnie d’assurance détaillant le montant que vous aurez à payer et ce que vous obtiendrez en retour. Pourquoi choisir la Maaf pour établir son devis d’assurance automobile ?

Qu’est-ce qu’un devis pour l’assurance automobile ?

Le devis d’assurance automobile est une estimation des frais de couverture d’assurance automobile que vous paierez en fonction de votre profil de conducteur. Les compagnies d’assurance comme la Maaf utilisent leur propre formule pour calculer un devis d’assurance automobile. Ainsi, lorsque vous fournissez les mêmes informations à deux compagnies d’assurance, vous n’obtiendrez pas deux devis identiques.

Pour en savoir plus sur ces offres, rendez-vous sur le site Maaf.fr. Retenez que plus vous faites des devis d’assurance auto, plus vous aurez de chances de trouver la compagnie d’assurance automobile la moins chère pour vous. Veillez cependant à considérer les individualités des compagnies pour faire votre choix.

Les facteurs vérifiés lors de la soumission d’une assurance automobile et de la réalisation du devis

La réalisation du devis auto se fait en deux étapes chez la Maaf. La première étape consiste à décrire simplement le véhicule et le conducteur. La Maaf veut savoir :

Qui est le preneur d’assurance ?

Qui est le conducteur principal ?

Quelles sont la durée du permis et sa date d’obtention ?

Quel type de véhicule est à assurer ?

D’autres renseignements tels que l’immatriculation de votre véhicule, votre adresse, vos contacts et autres vous seront demandés. À la suite de cela, vous pourrez évaluer les coûts, les garanties, les caractéristiques clés et les franchises de leurs formules.

Pour ce qui est de la deuxième étape, elle consiste à connaître dans quelle ville ou dans quelle région le véhicule circule le plus. Vous devrez alors indiquer le type de trajet que vous effectuez habituellement et le nombre de kilomètres que vous parcourez chaque année. Le but de cette deuxième partie consiste à définir la propension aux accidents par rapport au milieu. En effet, vous avez beaucoup moins de risques d’avoir un accident si vous vivez dans une petite campagne que si vous vivez dans une très grande ville.

Avec la Maaf, vous obtenez une simulation automatique de votre assurance auto en seulement deux minutes. Vous pourrez ensuite choisir le mode de paiement le plus adapté à vos besoins.