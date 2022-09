La Classe C est LA Mercedes la plus vendue au monde. Déclinée en coupé, en break et en cabriolet, cette superstar présente quatre générations et un restylage en 2018. De quoi ternir ses deux principales concurrentes, l’Audi A4 et la BMW Série 3, le tout sans changer la recette. Les quelques nouveaux coups de crayons n’altèrent en rien l’élégance et le confort de l’étoile allemande. C’est toujours un succès. Vous êtes intéressé par une voiture Mercedes Classe C en leasing ? Version Break ou Cabriolet? On fait le point sur les déclinaisons du best-seller !

La Mercedes Classe C Break en leasing : confort et puissance

Avec des feux qui s’étirent, des teintes mates et une calandre remplie d’étoiles, la version restylée 220d en Break se fait plus sportive, notamment sur la finition AMG Line. Le style reste néanmoins fidèle au modèle intemporel de la Classe C : solide, premium et un poil plus technologique.

À bord, vous découvrirez les basiques, de la climatisation à la navigation connectée, mais aussi le nouveau système MBUX, l’assistant vocal intelligent, la réalité augmentée pour le GPS et l’écran tactile de 12 pouces. Pour aller plus loin, le pack Premium dote le véhicule du système d’éclairage Full HD, d’une meilleure sono, de sièges chauffants et de la recharge de smartphone par induction, tandis que le Premium Plus ajoute le toit ouvrant panoramique et la sono Burmester. De plus, Mercedes équipe son modèle de série d’un système de consultation à distance de l’état du véhicule via votre téléphone : kilométrage, pression des pneus, niveau du réservoir, (dé)verrouillage du véhicule…

Au volant, la voiture s’avère fluide et précise. On la destine surtout aux longs voyages, quoique son gabarit de 4,75 m se faufile bien en milieu urbain. Vous serez également bluffé par sa faible consommation, meilleure que n’importe quelle autre citadine. Niveau motorisation, elle se déploie en diesel, essence et hybride rechargeable avec ses 300 chevaux et ses 100 km d’autonomie électrique.

Mais le point fort d’une Mercedes Classe C, c’est avant tout le confort. Insonorisation, amortissement, habitabilité à l’arrière… L’instrumentation 100 % numérique va de pair avec l’ergonomie quasi sans faille du véhicule. À l’intérieur, le confort sonore laisse la place au système audio, d’excellente facture, même avec un volume très élevé. Le hayon EASY-PACK s’ouvre et se referme automatiquement par simple pression d’un bouton. L’espace de l’habitacle s’avère agréable et les amortisseurs s’adaptent à votre conduite. En bref, la définition du luxe moderne pour un leasing réussi !

La Mercedes Classe C Cabriolet en leasing : dynamisme et praticité

Après la berline, le break et le coupé, le cabriolet permet à la Mercedes Classe C de battre un nouveau record de ventes peu après sa sortie. Élégante et pratique, sa capote souple en toile se monte et se démonte plus rapidement que le toit escamotable complexe de l’Audi A5 et de la BMW Série 4, ses concurrents. Il est même possible d’y intégrer une couche acoustique supplémentaire afin d’obtenir un niveau sonore proche de celui obtenu avec un toit en acier. Cette capote peut être actionnée jusqu’à 50 km/h, en moins de 20 secondes ! Le coffre modulable, quant à lui, passe d’un volume de 285 litres, capote ouverte, à 360 litres, capote fermée.

Côté motorisation, il y a l’embarras du choix : 7 blocs essence, deux turbos diesel en boîte manuelle 6 rapports, sauf pour l’AMG 63 qui développe une unité automatique MCT à 7 rapports. Sur la route, les performances et le confort de conduite sont au rendez-vous. Les accélérations sont franches, le véhicule est réactif. La finition AMG agrémente le tout de sensations plus extrêmes et de systèmes audio premium. Bref, c’est un plaisir de conduire la version Cabriolet de la Classe C !

Dans l’habitacle, la voiture se révèle remarquablement silencieuse. Ses places arrière sont néanmoins moins spacieuses que dans la version Break, plutôt utilisables sur un court trajet. Proposée aux quatre niveaux de finition, la Mercedes Classe C Cabriolet est bien équipée dès l’entrée de gamme. Elle offre notamment un écran tactile 7 pouces, un régulateur et limitateur de vitesse, une climatisation automatique bi-zone, les rétroviseurs électriques chauffants et des avertisseurs de sécurité sonores appréciables. Vous pouvez également découvrir les finitions Executive, Sportline et Fascination, en plus de l’AMG et ses équipements spécifiques.