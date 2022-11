L’attente pour les candidats paraît souvent très longue. Normalement, lorsque vous passez le permis de conduire le lundi, vous pouvez avoir les résultats le mercredi soit en 48 heures. On peut les obtenir par voie postale ou par mail. Les résultats envoyés par mail n’ont qu’une valeur indicative. Néanmoins, pour les candidats, l’attente est toujours une source de stress, d’inquiétude.

Le délai des réponses pour les résultats du permis de conduire

Dans le cadre d’une réponse par courrier, le délai est compris entre un et deux jours. Il est également possible de consulter les résultats du permis de conduire en ligne. Cette nouvelle disposition permet au candidat d’avoir ses résultats plus vite, soit 48 heures après le passage de l’épreuve de conduite. Ce délai ne prend pas en compte les week-ends, les jours fériés. Il suffit de se connecter sur le site du permis de conduire, de renseigner son numéro de dossier. Dans le cas d’un succès, la mention favorable apparaît. Le permis provisoire est alors téléchargeable et il fera office de permis de conduire avant l’obtention du certificat définitif envoyé par la poste en recommandé. Le permis provisoire ne permet pas de rouler à l’étranger.

Une démarche simple et rapide en 2022/2023

On peut désormais consulter les résultats de son examen du permis de conduire en ligne sur le site de la sécurité routière. Vous renseignez votre code NEPH, votre date de naissance, la catégorie du permis passé. Si les résultats sont insuffisants. Cela signifie que vous n’êtes pas admis et que vous devrez repasser l’épreuve. Vous devez obtenir 20 points sur 30 pour être admis au permis de conduire. Si vous avez commis plusieurs fautes éliminatoires, vous serez recalé. Après cinq échecs du permis de conduire, vous devrez repasser le Code de la route.

Vous venez de passer votre permis de conduire et vous attendez fébrilement les résultats. Patientez, le délai est de 48 heures. Le permis de conduire se décompose en différentes étapes : l’apprentissage théorique, l’examen du Code de la route, la pratique de la conduite et pour terminer l’examen. Le permis de conduire avec le nouveau format est valable 15 ans. Le renouvellement se fait sans examen ni visite médicale, seules la photo et l’adresse pourront être mises à jour.