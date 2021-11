Quelles démarches pour faire sa demande de carte grise ?

C’est l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés, qui délivre le certificat d’immatriculation, aussi appelé carte grise. Ce document officiel accompagne tout véhicule à moteur (voiture, camionnette, moto, tracteur, remorque dont le PTAC est supérieur à 500 kg…) de sa 1re mise en circulation jusqu’à sa destruction par un centre véhicule hors d’usage (VHU). Véritable carte d’identité du véhicule, ce titre sécurisé contient des informations administratives comme le numéro d’immatriculation, la date de 1re mise en circulation, le nom et adresse du propriétaire du véhicule, et plein d’autres informations.

En cas de changements concernant par exemple le titulaire de la carte grise, son état civil, ou son adresse, l’actualisation ou l’émission d’une nouvelle carte grise sont nécessaires, l’une comme l’autre exigeant des démarches auprès de l’ANTS ou en faisant votre demande sur Cartegrise.com.

Les démarches de carte grise les plus fréquentes

Aujourd’hui, les propriétaires de véhicule peuvent faire simplement leurs démarches de carte grise ou d’actualisation de carte grise en ligne auprès de l’ANTS ou en enregistrant leur demande sur Cartegrise.com. Ils peuvent ainsi faire immatriculer un véhicule neuf ou d’occasion acheté en France ou à l’étranger, demander le duplicata d’une carte grise perdue ou volée, voire illisible… Ils peuvent aussi signaler un changement d’adresse après un déménagement, un changement d’état civil suite à un mariage ou à un divorce, ou faire ajouter un co-titulaire sur la carte grise.

Le délai pour accomplir les démarches d’actualisation de la carte grise suite à des modifications ou d’émission d’une nouvelle carte grise pour un véhicule neuf ou d’occasion est d’un mois.

Différentes possibilités pour faire sa demande de carte grise

Pour faciliter les démarches liées aux cartes grises,l’Etat propose trois procédures permettant à tous les usagers d’enregistrer leur demande simplement. Tout d’abord, vous avez la possibilité de créer un compte ANTS, puis de vous connecter avec vos identifiants ou en passant par le portail de connexion sécurisé France Connect. Autre solution, vous pouvez confier à un professionnel de l’automobile habilité SIV/ANTS, comme un garage ou un concessionnaire, le soin d’enregistrer votre demande sur le SIV en utilisant leur compte pro. Enfin, vous pouvez faire votre demande sur Cartegrise.com, agence 100 % digitale.

Carte grise : faire sa demande sur Cartegrise.com

Cartegrise.com est un pure player internet qui prend en charge vos démarches de carte grise quelles qu’elles soient. Faire votre demande sur Cartegrise.com présente de nombreux avantages. Vous profitez de la simplicité et de l’ergonomie d’un site spécialement prévu pour aider les utilisateurs dans leur navigation. Votre dossier est traité sur un site hautement sécurisé. Tout au long de vos démarches, vous bénéficiez aussi de l’expertise des équipes dans le traitement de votre demande sur Cartegrise.com. Ces experts vous aideront à compléter votre dossier avec toutes les pièces utiles avant d’enregistrer votre demande sur le SIV.

Les différentes étapes de votre demande sur Cartegrise.com

Votre demande sur Cartegrise.com se déroule en plusieurs étapes. Tout d’abord, vous devrez préciser l’objet de votre démarche : changement d’adresse, de civilité, de titulaire… et renseigner le calculateur de taxe fiscale pour connaître le prix que vous allez devoir payer pour votre carte grise. Ensuite vous devrez constituer votre dossier à partir de votre compte personnel et valider votre demande sur Cartegrise.com. Il ne vous restera plus qu’à envoyer les documents relatifs à votre demande sur Cartegrise.com au centre de traitement de votre prestataire. Après que les équipes Cartegrise.com auront enregistré votre demande sur le SIV, vous recevrez sous 24 heures un certificat provisoire d’immatriculation ou un accusé d’enregistrement. Votre carte grise définitive vous sera transmise directement par voie postale par l’ANTS.