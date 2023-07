Quelles formations pour devenir professionnel du detailing ?

Vous êtes passionnés par l’esthétique automobile et vous souhaitez faire de cette passion votre métier ? Nous avons une excellente nouvelle pour vous : le detailing automobile est un domaine en pleine expansion qui offre de nombreuses opportunités de carrières. Que vous soyez déjà professionnel de l’automobile ou que vous envisagiez une reconversion professionnelle, il existe de nombreux centres de formation qui peuvent vous aider à acquérir les compétences nécessaires pour exceller dans ce métier. Alors, comment se former aux métiers du detailing ?

Le detailing, un métier d’avenir

Le detailing est une pratique qui consiste à rénover, protéger et sublimer l’aspect esthétique d’un véhicule. C’est un métier qui demande de la précision, de la patience et un certain sens du détail. Les domaines d’interventions sont variés : nettoyage intérieur, rénovation du cuir, polissage et lustrage de la carrosserie, correction des défauts de peinture, préparation esthétique, etc. Pour réussir une formation préparateur esthétique automobile , il est indispensable de maîtriser différentes techniques de nettoyage et de rénovation, mais aussi de connaître les produits d’entretien appropriés et leur mode d’utilisation.

Le detailing inclus plusieurs métiers tels que :

Le métier du polissage et du lustrage

Le métier de la rénovation du cuir automobile

Le métier de ponçage et polilustrage sur la carrosserie

Le métier du nettoyage à la vapeur

Les techniciens en detailing utilisent une variété de produits spéciaux pour nettoyer le véhicule et fournir une finition professionnelle pour le protéger des éléments de la nature tels que l’eau, le soleil et de la saleté. Le detailing inclut également la protection de la peinture et des pièces du véhicule, ainsi que des moyens de retarder le vieillissement afin de maintenir pleinement le look et la qualité du véhicule.

Se former aux métiers du detailing : les formations disponibles

Il existe plusieurs centres de formation en France qui propose des formations certifiées en detailing. Ces centres dispensent une formation complète et professionnelle qui couvre tous les aspects du métier. Vous y apprendrez les techniques de nettoyage à la vapeur, de polissage, de lustrage, de rénovation du cuir, d’entretien de la carrosserie, etc. Ces formations peuvent être financées par Pôle Emploi ou par l’entreprise dans le cadre d’un plan de formation.

Ces formations sont généralement modulaires, c’est-à-dire qu’elles sont composées de plusieurs modules que vous pouvez choisir en fonction de vos besoins et de vos compétences. Certains centres proposent par exemple un module sur la préparation esthétique du véhicule, un autre sur la correction des défauts de peinture, un autre encore sur la rénovation du cuir. A l’issue de la formation, vous recevrez une attestation de formation qui vous permettra de justifier de vos compétences auprès de vos futurs employeurs ou clients.

Créer son entreprise de detailing

En plus des techniques de detailing, il est important d’apprendre à gérer une entreprise. En effet, de nombreux professionnels du detailing choisissent de créer leur propre entreprise pour offrir leurs services. Pour cela, il est recommandé de suivre une formation en création d’entreprise. Cette formation vous permettra d’apprendre à créer votre entreprise, à gérer votre comptabilité, à établir un business plan, à démarcher des clients, etc.

Le detailing automobile est un métier passionnant qui offre de belles perspectives d’emploi. Pour vous lancer, il est indispensable de suivre une formation en detailing qui vous permettra d’acquérir les compétences techniques nécessaires, mais aussi de comprendre les enjeux de la création d’entreprise si vous souhaitez vous mettre à votre compte. N’hésitez plus, lancez-vous dans une carrière de detailing automobile, c’est un métier qui allie passion pour l’automobile et satisfaction de travailler dans un domaine en pleine expansion. Alors, prêt à faire de votre passion votre métier ?