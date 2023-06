Quels produits pour le nettoyage de vos jantes

Vous adorez l’apparence de votre voiture, notamment ses jantes, mais elles sont sales et couvertes de la saleté accumulée à chaque déplacement. Vous vous demandez alors comment les nettoyer de manière optimale et durable ? Découvrez les astuces dont vous avez besoin pour leur rendre leurs couleurs et leur brillance d’origine.

Une bonne préparation est nécessaire pour nettoyer vos jantes correctement. Assurez-vous donc d’abord et avant tout que la roue soit froide pour ne pas risquer de vous brûler. Eventuellement, lavez-la à l’eau chaude et au savon, vous pourrez ainsi éliminer les saletés qui sont plus faciles à enlever.

Quel produit choisir pour nettoyer ses jantes ?

Vous pouvez acheter des produits spécialisés dans le commerce comme un nettoyant jantes adapté selon le type de jante. Aussi, si vous optez pour un produit chimique, assurez-vous qu’il soit le moins abrasif possible. Vous pouvez également choisir des solutions écologiques qui peuvent être faites à la maison avec des produits comme le bicarbonate de soude ou encore le vinaigre blanc et du savon. Vous obtiendrez un nettoyage sans produit toxique mais qui peut laisser toujours des traces.

Il existe aussi un nettoyant pour jantes associé à un décontaminant ferreux qui est très efficace. Il permet d’éliminer les particules de fer et de métal oxydé de la surface des voitures et des jantes et prolonge la durée de vie des surfaces.

Comment utiliser correctement ces produits ?

Le produit que vous utiliserez dépendra du type de jantes et de l’état de celles-ci. Pensez toutefois à bien respecter les instructions recommandées sur l’emballage.

En premier lieu, Appliquez le produit et frottez-le légèrement avec une éponge douce et humidifiée. En même temps, prenez soin de ne pas étaler la saleté sur autres parties du véhicule. Par la suite, il faut rincer les jantes soigneusement, à l’aide de jets d’eau chaude à forte pression, jusqu’à ce qu’elles soient parfaitement propres.

Quelle est la meilleure méthode pour les sécher ?

Afin d’obtenir des roues bien lisses et brillantes, l’étape suivante est de bien les sécher. Pour ce faire, vous pouvez employer une serviette en microfibre.

Une autre méthode consiste à faire tourner le véhicule et à passer un séchoir à air chaud entre les contours des jantes, avec beaucoup de délicatesse. Les résultats seront visibles tout de suite.

Des astuces complémentaires pour sublimer vos jantes ?

Si vous voulez un effet extra de luminosité et un meilleur résultat sur le long terme, optez pour un produit de cirage et d’entretien des jantes qui permettra d’éliminer les tâches les plus tenaces. Utilisez une éponge ou une brosse pour le répartir uniformément sur la jante. Une fois que le traitement est terminé, laissez le produit agir pendant 5 à 10 minutes, et pour finir rincez à l’eau claire.

Bon à savoir :

N’utilisez pas de produit abrasif.

Evitez le nettoyage avec une monobrosse.

Utilisez un nettoyant jantes contenant un décontaminant ferreux

Avec les bonnes astuces et le produit adéquat, vous obtiendrez facilement de magnifiques jantes, brillantes et propres. La clé est dans le choix du produit et l’application minutieuse. N’oubliez pas, pour conserver et sublimer vos jantes, le meilleur moyen est de les nettoyer et les entretenir régulièrement. Prenez le temps nécessaire et faites le en utilisant les bonnes techniques et les produits adaptés. Vous pourrez ainsi dire au revoir à la rouille et à la crasse.