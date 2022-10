Pour pouvoir rouler en toute légalité, l’assurance auto est obligatoire. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : l’assurance au tiers, tous risques, au kilomètre. Pour chaque détenteur d’un véhicule, qu’il le conduise ou qu’il le laisse au garage, l’assurance est incontournable. Avant d’arrêter votre choix, il est fortement conseillé d’analyser différents critères, le prix, les garanties, la franchise, les prestations, la localisation. Vous pourrez ainsi définir l’assurance auto la plus adaptée à votre situation.

Prix et niveau de couverture pour le choix d’une assurance auto

Le prix est un élément souvent déterminant dans le choix de l’assurance. Plus les garanties sont étendues, plus le coût sera élevé. Pour avoir une idée du prix, la solution la plus simple est d’effectuer un devis en ligne via un comparateur. Plusieurs niveaux de couverture existent. L’assurance au tiers, seuls les dommages causés accidentellement à un tiers sont pris en charge. L’assurance intermédiaire, de nombreuses garanties peuvent être proposées : incendie, bris de glace, catastrophes naturelles, incendie. L’assurance tous risques est prisée puisqu’elle apporte un maximum de protection. Elle couvre la plupart des dommages matériels causés au véhicule assuré, y compris en cas d’accident sans tiers responsable. Le choix de son assurance auto, il est essentiel de prendre connaissance des situations non couvertes.

N’oubliez pas la franchise

Quelle que soit l’utilité que vous faites de votre véhicule, souscrire une assurance auto est incontournable. Outre le prix, le type de couverture, la franchise est un élément crucial. Elle représente la somme qui reste à votre charge. Elle varie en fonction de l’assureur, du type de sinistre. Certaines compagnies proposent des franchises très basses, voire inexistantes, les primes sont alors plus élevées. Les exclusions des garanties sont à prendre en compte, elles sont de deux types. Légales, elles comprennent notamment le fait de conduire sans permis.

Elles peuvent jouer si le conducteur impliqué dans un sinistre est sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants. Si le conducteur commet un délit de fuite, les dommages causés par l’accident ne seront pas pris en charge. Il est important de sélectionner un contrat qui convient à votre profil, à vos habitudes de conduite. N’hésitez pas à faire jouer la concurrence, ne cédez pas à la précipitation. Comparer les différents contrats, c’est le meilleur moyen de faire des économies, d’avoir une assurance personnalisée.