Quels sont les services offerts par les courtiers automobiles ?

Comme de nombreuses professions servant d’intermédiaire entre un consommateur et un fournisseur, le métier de courtier automobile est souvent méconnu ou souffre d’une mauvaise réputation. Il existe pourtant beaucoup de courtiers sérieux et fiables et il y a quelques astuces pour les repérer. Parmi elles figurent les services annexes proposés par ce professionnel. Ayant signé des accords commerciaux avec d’autres partenaires connexes, ils démontrent que le courtier n’est pas une petite entreprise naissante et mettent donc le client en confiance. Quels sont ces services annexes ?

Le financement du véhicule acheté

Le courtier automobile le plus fiable a tout intérêt à vous aider à financer votre véhicule car il a ainsi la certitude que votre achat sera mené à bien et qu’il percevra alors sa propre rémunération. C’est là vraiment un gage de son sérieux et de sa motivation à finaliser l’opération dans l’intérêt de son client.

De courtier en voiture, il va donc devenir courtier en crédit et vous proposera la solution de financement la plus appropriée entre une location longue durée avec option d’achat (LOA) ou une location pure et simple (LLD). L’option du crédit bancaire existe également mais sera plus rarement proposée par le courtier.

La première solution de location encore appelée leasing, location avec promesse de vente ou crédit-bail, ne doit pas être confondue avec la seconde qui impose d’office la restitution du véhicule à l’issue du contrat. Ce dernier est en outre conclu pour un nombre de kilomètres limités avec possibilité de dépassement avec un coût au kilomètre qui doit être finement négocié avant la finalisation du contrat. Un contrat de location mal évalué au départ au niveau du kilométrage estimé peut en effet couter très cher à la sortie.

Le rachat de l’ancien véhicule et l’assurance du nouveau

Les courtiers les plus fiables prennent généralement aussi en charge l’opération de rachat de l’ancien véhicule. Ils ne vont évidemment pas procéder eux-mêmes au rachat mais vont consulter les membres de leur réseau pour obtenir la meilleure offre de reprise possible.

Beaucoup sont dotés de site internet où il est possible de compléter en ligne les renseignements d’usage relatifs au modèle, au kilométrage, à la date de première mise en circulation et à l’état du véhicule avec l’envoi de photos. Une fois le questionnaire complété, les réponses sont envoyées automatiquement à tous les partenaires qui communiqueront à leur tour leur offre d’achat.

En cas d’accord, le courtier peut même se charger de récupérer le véhicule lorsqu’il effectue la livraison du nouveau. Ce service est un véritable argument commercial et d’un confort total pour le client.

L’autre service très pratique est la proposition d’un contrat d’assurance. Connaissant évidemment le modèle vendu, le courtier peut obtenir une cotation avant même que le client n’ait finalisé son achat.

Cette solution permet donc de bien maîtriser son budget et de connaître par avance le coût total du poste véhicule sur l’année. Rien n’interdit aussi au client de mener ses propres investigations mais très souvent le prix proposé par le courtier automobile est plus bas car il aura préalablement conclu des accords commerciaux avec de grandes compagnies d’assurance pour obtenir des prix imbattables.