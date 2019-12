Vers la fin du bonus pour les véhicules électriques haut de gamme

Jusqu’alors, tout achat de véhicule électrique pouvait bénéficier d’un bonus écologique s’élevant à 6 000 €. Cependant, afin de réduire les charges du budget alloué, on tend vers la fin de ce bonus. C’est surtout le cas, en ce qui concerne les véhicules haut de gamme. Un décryptage de la situation s’impose.

Une réduction pour certains, une suppression pour d’autres

Comme susmentionné, tout acheteur d’un véhicule électrique peut bénéficier d’un bonus écologique. Ainsi, que ce soit un véhicule d’entrée de gamme ou de haut de gamme, l’acheteur pouvait jouir d’une réduction de 6 000 € à l’achat. Cela est un accompagnement public pour récompenser la contribution au respect de l’environnement.

En réalité, ce bonus avait pour objectif d’encourager les particuliers à acheter des véhicules électriques, connus comme étant respectueux de l’environnement. Toutefois, d’ici le 1er janvier 2020, ce bonus sera revu pour certains véhicules, voire supprimé pour d’autres.

Pour le cas des véhicules d’entrée de gamme, ceux dont le montant est inférieur à 45 000 €, le bonus s’élèvera toujours à 6 000 €. Cependant, les véhicules électriques dont le prix est compris entre 45 000 et 60 000 € verront leur bonus réduit à 3 000 €. Enfin, les véhicules qui coûtent plus de 60 000 € ne bénéficieront d’aucun bonus à l’achat.

Une fin assez proche

Vous l’aurez donc compris, le 1er janvier 2020, cette nouvelle disposition sera appliquée par décret. Cela signifie donc que pour bénéficier du bonus écologique de 6 000 €, le 31 décembre 2019 est la date limite pour entreprendre l’achat d’un véhicule électrique.

Bien entendu, ce sont les véhicules électriques haut de gamme qui sont les plus menacés. Pour les autres catégories de véhicule, il n’est pas trop utile de s’inquiéter, car le bonus sera toujours applicable. Et cela, même s’il est réduit dans le cas où il s’agit des véhicules électriques de milieu de gamme. Il y a donc un grand intérêt à faire le choix écologique profitable pour économiser et protéger l'environnement.