Qui fixe les règles d’un investissement souverain lorsque les marchés, les États et les priorités économiques se croisent ? Et quel poids une institution comme l’IFSWF peut-elle réellement donner à la voix d’un pays ? La place d’Ithmar Capital à la tête du réseau relance ces questions au cœur du débat mondial sur le capital souverain. J’y vois un enjeu qui dépasse le prestige d’une fonction : il s’agit de faire progresser la gouvernance financière, de renforcer la coopération économique et de défendre une vision de long terme dans la finance internationale. Les fonds souverains disposent de moyens considérables, mais leur influence dépend aussi de la confiance qu’ils inspirent et de la qualité de leurs pratiques. Autrement dit, la présidence ne vaut pas seulement par le titre ; elle se juge à sa capacité à rapprocher les membres et à transformer les échanges en décisions concrètes.

Ithmar Capital à la tête de l’IFSWF : un leadership à mettre à l’épreuve

La responsabilité confiée à Ithmar Capital place le Maroc dans une position visible au sein du réseau international des fonds souverains. Je considère cette évolution comme une occasion de faire entendre les enjeux des économies émergentes, sans réduire le rôle de l’IFSWF à un simple exercice de représentation. Le défi est plus exigeant : construire des règles partagées tout en tenant compte de stratégies nationales qui ne sont pas toujours identiques.

Pour comprendre ce que cette fonction peut changer, il faut distinguer le symbole du travail quotidien. L’institution favorise le dialogue entre investisseurs publics ; son efficacité dépend donc de la qualité des échanges sur la transparence, la gestion des risques et l’investissement responsable. Une présidence réussie devra donner une place aux sujets concrets, pas seulement aux déclarations bien tournées.

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La gouvernance financière, premier test de crédibilité

Les investisseurs publics sont observés de près : leurs décisions touchent aux infrastructures, aux entreprises et parfois à des secteurs stratégiques. La transparence sur les objectifs, les risques et les règles de décision est donc essentielle. À mes yeux, le leadership de l’IFSWF se mesurera à sa capacité à faire de ces principes une pratique partagée, plutôt qu’un vocabulaire de conférence.

Je pense ici à une situation très ordinaire : une entreprise cherche un partenaire stable pour financer un projet sur dix ans. Elle ne se contente pas de comparer les montants proposés ; elle veut savoir qui décide, selon quels critères et avec quelle prévisibilité. C’est dans ce type de relation que la bonne gouvernance devient tangible, et non dans une formule institutionnelle.

Les données institutionnelles disponibles situent les actifs cumulés des membres de l’IFSWF à plus de 8 000 milliards de dollars dans leurs présentations récentes. Ce volume donne une idée du poids financier du réseau, mais il ne signifie pas que ces sommes sont centralisées ou dirigées par une seule instance : chaque fonds conserve sa propre stratégie et ses responsabilités.

À l’échelle mondiale, les estimations sectorielles évaluent les actifs des fonds souverains à plusieurs milliers de milliards de dollars, avec des périmètres qui varient selon les méthodes de calcul et les institutions incluses. Cette ampleur explique pourquoi la gouvernance, la diversification et la gestion des risques occupent une place croissante dans le débat sur la finance internationale.

Fonds souverains : passer du dialogue à l’investissement concret

Le réseau ne peut pas se limiter à comparer des procédures. Il doit aussi aider ses membres à mieux comprendre les transformations qui redessinent l’investissement : transition énergétique, technologies, infrastructures et chaînes d’approvisionnement. Je vois là une opportunité pour Ithmar Capital de promouvoir une coopération économique plus opérationnelle, en encourageant les échanges d’expérience entre fonds aux profils différents.

Une anecdote de terrain, au sens d’un cas que je rencontre souvent dans l’analyse économique, illustre bien le problème : un projet d’infrastructure peut sembler rentable sur le papier, puis se heurter à des règles locales mal comprises ou à un partage des risques trop flou. Les investisseurs gagnent alors à comparer leurs méthodes avant de s’engager. La coopération ne garantit pas la réussite, mais elle peut éviter des erreurs coûteuses.

Clarifier les principes communs : transparence, gestion des risques et responsabilité à long terme.

: transparence, gestion des risques et responsabilité à long terme. Favoriser l’échange de pratiques : partager les enseignements tirés des investissements réussis comme des projets interrompus.

: partager les enseignements tirés des investissements réussis comme des projets interrompus. Élargir les partenariats : rapprocher fonds souverains, entreprises et institutions sans confondre leurs mandats.

: rapprocher fonds souverains, entreprises et institutions sans confondre leurs mandats. Mesurer les résultats : évaluer les retombées économiques et sociales au-delà du rendement financier immédiat.

Cette démarche rejoint les discussions sur la capitalisation et la place des investisseurs institutionnels dans le financement de long terme. Pour situer les modèles de fonds et leurs choix de portefeuille, je peux aussi comparer les stratégies évoquées autour du fonds souverain norvégien et les débats sur une capitalisation portée par un fonds public. Ces exemples rappellent qu’il n’existe pas de recette unique : les choix dépendent des objectifs, des règles nationales et de l’horizon d’investissement.

Un rôle international qui engage aussi la réputation du Maroc

La visibilité d’Ithmar Capital peut contribuer à faire connaître l’expérience marocaine dans la gestion d’investissements de long terme. Mais la portée de cette présence dépendra moins des prises de parole que des résultats obtenus : rencontres utiles, partage de méthodes et capacité à maintenir un dialogue entre des membres aux priorités parfois divergentes.

Je me suis souvent demandé ce qui distingue une présidence simplement cérémonielle d’un leadership durable. La réponse tient généralement à des détails peu spectaculaires : un groupe de travail qui continue après une réunion, des données comparables, ou une règle de transparence que plusieurs institutions choisissent d’adopter. C’est là que le débat mondial peut produire des effets réels.

Le mandat offre donc à Ithmar Capital une tribune, mais aussi une exigence. En faisant avancer la gouvernance financière et la coopération économique, le fonds peut renforcer la crédibilité de l’IFSWF et contribuer à une discussion plus équilibrée sur le capital souverain. Pour moi, c’est à cette capacité de relier leadership, investissement responsable et résultats durables que se mesurera la portée de cette responsabilité.

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