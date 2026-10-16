Marché obligataire tunisien : le secteur financier concentre 96,9 % des financements privés

Le Marché obligataire tunisien finance-t-il réellement les entreprises qui en ont le plus besoin ? Pourquoi le Secteur financier capterait-il 96,9 % des Financements privés par émissions obligataires ? Ce chiffre met en lumière une forte concentration, mais il ne signifie pas que les banques et les autres acteurs financiers absorbent 96,9 % de tous les financements disponibles en Tunisie. Il concerne la part des émissions privées recensées sur une période donnée, de 2016 à 2025, et invite à examiner qui accède au marché, dans quelles conditions et pour quels usages.

À mes yeux, l’enjeu dépasse la seule lecture d’un pourcentage. Les Obligations peuvent apporter aux entreprises des ressources à moyen ou long terme, tout en offrant aux investisseurs une autre option que les dépôts ou les actions. Pourtant, si les émissions se concentrent dans le secteur financier, le marché joue moins pleinement son rôle de passerelle vers l’investissement productif. Pour comprendre ce déséquilibre, je distingue les chiffres disponibles, les obstacles pratiques et les pistes susceptibles d’élargir le financement de l’économie.

Marché obligataire tunisien : ce que révèle la concentration des financements

La donnée centrale est nette : sur la période 2016-2025, le secteur financier aurait représenté 96,9 % des émissions obligataires privées. Elle signale une concentration marquée parmi les émetteurs privés, mais ne renseigne pas, à elle seule, sur le montant total émis, le nombre d’entreprises concernées ni la répartition entre banques, sociétés de leasing et autres institutions.

Cette distinction compte. Une entreprise industrielle qui ne lève pas de fonds sur le marché peut dépendre davantage du crédit bancaire, de ses bénéfices réinvestis ou de financements extérieurs. Le marché financier tunisien ne manque donc pas seulement d’épargne disponible : il doit aussi permettre à davantage d’entreprises de transformer leurs besoins en émissions adaptées et crédibles.

Indicateur Chiffre disponible Ce qu’il indique Part du secteur financier dans les émissions obligataires privées 96,9 % sur 2016-2025 Une forte concentration des émissions recensées Part des échanges secondaires attribuée aux titres du Trésor 95,8 % dans la donnée citée Une activité secondaire dominée par la dette publique Banques souscriptrices évoquées dans un autre indicateur 6,9 %, soit 228 millions de dinars Un chiffre distinct, qui ne doit pas être confondu avec les émissions privées de 2016-2025

Un indicateur fort, mais à lire dans son périmètre

Le chiffre de 96,9 % porte sur la composition des émissions obligataires privées. Il ne décrit ni l’ensemble du financement des entreprises ni la part des banques dans toute l’économie. Le prendre pour une mesure globale conduirait à comparer des réalités différentes, une erreur fréquente dès qu’un pourcentage impressionnant circule sans son dénominateur.

Je pense à une entreprise tunisienne fictive de composants électriques, appelée ici Carthage Équipement. Si elle cherche des fonds pour agrandir son usine, elle ne peut pas déduire de cette statistique qu’une émission obligataire lui sera automatiquement accessible : il lui faut évaluer le coût, la taille du projet, la capacité de remboursement et l’intérêt des investisseurs. Le chiffre décrit une tendance du marché, pas une porte ouverte à toutes les entreprises.

Pourquoi les banques tunisiennes sont-elles si présentes ?

Les Banques tunisiennes et les sociétés financières disposent souvent d’une expérience plus solide en matière de publication d’informations, de gestion des risques et de relations avec les investisseurs. Leur activité peut aussi nécessiter des ressources régulières, ce qui rend les emprunts obligataires pertinents. Ces avantages ne prouvent pas que les autres secteurs manquent de projets ; ils montrent plutôt que l’accès au marché suppose des moyens et une préparation.

Pour une entreprise industrielle ou commerciale, les démarches peuvent sembler lourdes : structurer le dossier, présenter des comptes lisibles, faire évaluer le risque et trouver des investisseurs. Une société de taille moyenne peut alors préférer un crédit bancaire, même si une obligation lui aurait permis de diversifier ses ressources. La concentration traduit ainsi autant des conditions d’accès que des choix de financement.

Une émission doit correspondre au projet de l’entreprise

Dans un second cas fictif, une entreprise agroalimentaire envisage une nouvelle ligne de conditionnement. Son besoin est important, mais ses revenus peuvent varier avec les récoltes et les saisons. Avant de solliciter le marché, elle doit démontrer comment les échéances seront honorées, y compris lors d’une année moins favorable. Pour les investisseurs, cette visibilité est souvent aussi importante que le secteur d’activité.

À l’inverse, émettre pour afficher une présence sur le marché serait une mauvaise raison. Une obligation engage l’entreprise à rembourser selon des modalités définies ; elle doit donc répondre à un besoin précis, avec une durée et un coût cohérents avec les revenus attendus. La qualité du projet reste le meilleur argument de financement.

Émissions obligataires et financement de l’économie en Tunisie

Les Émissions obligataires privées ne sont qu’une partie du paysage. Un autre chiffre cité pour le marché secondaire attribue 95,8 % des échanges recensés aux titres du Trésor. Il concerne les transactions après l’émission, et non la répartition des financements privés : la comparaison montre surtout que la dette publique occupe une place importante dans les échanges.

Cette situation peut compliquer la visibilité des titres d’entreprise. Si les investisseurs trouvent davantage d’activité et de repères sur les emprunts publics, les obligations privées doivent offrir une information claire et un rendement adapté à leur risque. Développer le marché secondaire des titres privés aiderait aussi les détenteurs à revendre leurs placements, au lieu de devoir attendre systématiquement l’échéance.

Trois leviers pour élargir l’accès au marché

La concentration ne se réduira pas par une simple invitation aux entreprises à émettre. Il faut que l’opération soit compréhensible, proportionnée à leur taille et suffisamment attractive pour les investisseurs. Je retiens trois leviers concrets :

Préparer les émetteurs : des comptes fiables et une présentation simple du projet facilitent l’évaluation du risque.

des comptes fiables et une présentation simple du projet facilitent l’évaluation du risque. Adapter les modalités : la durée, le calendrier de remboursement et le montant doivent correspondre aux revenus attendus, plutôt que reprendre un modèle unique.

la durée, le calendrier de remboursement et le montant doivent correspondre aux revenus attendus, plutôt que reprendre un modèle unique. Renforcer l’information et les échanges : des données accessibles sur les émissions et une meilleure liquidité peuvent aider les investisseurs à comparer les titres privés.

Ces mesures demandent du temps, mais elles peuvent élargir le nombre d’émetteurs sans diluer les exigences de prudence. L’objectif n’est pas de remplacer le crédit bancaire : c’est d’ajouter une voie de financement lorsque le projet et la situation de l’entreprise s’y prêtent.

Un marché à diversifier sans confondre croissance et facilité

Un marché obligataire plus ouvert pourrait aider les entreprises à financer leurs investissements et donner aux épargnants davantage de choix. Mais l’augmentation du nombre d’émissions ne serait pas, à elle seule, un signe de réussite : il faut aussi observer la qualité de l’information, le coût du financement, la capacité de remboursement et la possibilité de négocier les titres.

Le chiffre de 96,9 % donne donc un signal utile, à condition de ne pas lui faire dire davantage qu’il ne dit. Pour la Tunisie, l’enjeu est de faire du marché financier un complément accessible et rigoureux au crédit bancaire, afin que le Marché obligataire tunisien soutienne plus largement les entreprises et le Financement de l’économie.

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