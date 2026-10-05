Rappel de saucisses Maître Coq chez Leclerc, Super U, Monoprix et Intermarché : un risque de salmonelle signalé

Vous avez acheté des saucisses Maître Coq chez Leclerc, Super U, Monoprix ou Intermarché ces derniers jours ? Un rappel vise plusieurs saucisses de volaille après un risque de contamination par la salmonelle. Je vous indique les produits concernés, les dates à vérifier et les gestes à adopter : face à une alerte alimentaire, mieux vaut contrôler l’emballage que se fier à sa mémoire.

Les références signalées sont des saucisses façon charcutière, proposées en version nature, aux herbes ou merguez. Elles ont été commercialisées entre le 22 septembre et le 2 octobre 2026 dans plusieurs enseignes. Si vous avez encore une barquette chez vous, ne la consommez pas avant d’avoir vérifié les informations du rappel et l’identification du produit.

Information à vérifier Détail Produit Saucisses de volaille façon charcutière Variantes concernées Nature, herbes et merguez Marque Maître Coq Période de commercialisation Du 22 septembre au 2 octobre 2026 Enseignes citées Leclerc, magasins U, Intermarché et Monoprix Risque signalé Présence possible de salmonelles

Rappel des saucisses Maître Coq : les produits concernés

L’alerte porte sur trois déclinaisons de saucisses de volaille : nature, aux herbes et merguez. Les produits ont été vendus chez Leclerc et dans les magasins U, ainsi que dans certains magasins Intermarché et un Monoprix situé dans le 13e arrondissement de Paris.

Pour Intermarché, les points de vente mentionnés se trouvent à Niort, Carvin, Chartres, Grand-Couronne, Itteville et Marquette-lez-Lille. Les données disponibles ne précisent pas ici les numéros de lots ni les codes-barres : je vous conseille donc de comparer votre emballage à la fiche détaillée du rappel, plutôt que de vous baser uniquement sur la variété ou l’enseigne.

Le rappel a été signalé le 2 octobre 2026 et couvre une période de vente de onze jours, du 22 septembre au 2 octobre inclus. Trois variantes sont concernées ; cela ne signifie pas pour autant que chaque barquette vendue pendant cette période est nécessairement contaminée. La référence précise de l’emballage reste déterminante.

Comment vérifier une barquette à la maison

Je commencerais par regarder le nom exact du produit, la variété, les dates inscrites sur l’étiquette et, si elle figure sur l’avis, la référence du lot. En cas de doute, gardez l’emballage et demandez confirmation au magasin ou au service consommateurs indiqué sur la fiche de rappel.

Ne goûtez pas le produit pour essayer de détecter une anomalie : la salmonelle ne se repère pas de façon fiable à l’odeur ou au goût.

pour essayer de détecter une anomalie : la salmonelle ne se repère pas de façon fiable à l’odeur ou au goût. Ne consommez pas les saucisses si elles correspondent au rappel ou si vous ne parvenez pas à établir leur référence.

si elles correspondent au rappel ou si vous ne parvenez pas à établir leur référence. Rapportez-les au point de vente ou suivez les modalités de remboursement indiquées dans l’avis.

ou suivez les modalités de remboursement indiquées dans l’avis. Lavez-vous les mains et nettoyez les surfaces ou ustensiles qui ont été en contact avec la barquette ou son contenu.

Salmonelle : quels risques et quels symptômes surveiller ?

Une salmonelle peut provoquer une infection digestive, avec diarrhée, douleurs abdominales, fièvre ou vomissements. Les symptômes peuvent apparaître après la consommation d’un aliment contaminé ; leur intensité varie selon les personnes.

Si vous avez mangé ces saucisses et que des symptômes apparaissent, contactez un professionnel de santé en précisant le produit consommé et la date du repas. Je serais particulièrement prudent pour les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes dont les défenses immunitaires sont fragiles.

Pour donner un repère concret, l’avis concerne trois variantes et une commercialisation annoncée sur onze jours calendaires. Ces chiffres délimitent le rappel, mais ne permettent pas d’estimer combien de barquettes seraient touchées ni le nombre de personnes exposées.

Pourquoi la cuisson ne suffit pas à écarter le rappel

La cuisson réduit le risque lié à de nombreux microbes lorsqu’elle est complète, mais elle ne transforme pas un produit rappelé en produit sûr à consommer. La préparation peut aussi contaminer les mains, les ustensiles ou d’autres aliments si les règles d’hygiène ne sont pas respectées.

Dans un exemple très ordinaire, une personne sort les saucisses du réfrigérateur, puis utilise la même planche pour couper des légumes. Même si la viande est ensuite cuite, les aliments prêts à manger peuvent avoir été exposés. Le bon réflexe est donc simple : ne pas cuisiner le produit rappelé, nettoyer les surfaces et séparer les aliments crus des aliments prêts à consommer.

Remboursement et précautions après l’achat

Les modalités exactes de remboursement dépendent de l’avis associé au produit et de l’enseigne. Je vous recommande de consulter la fiche du rappel ou de contacter directement le magasin concerné, avec la barquette ou une photo lisible de son étiquette si vous l’avez conservée.

Une situation fréquente mérite d’être anticipée : la barquette a déjà été ouverte et une partie a été cuisinée. Dans ce cas, ne consommez pas le reste, lavez les ustensiles et le plan de travail, puis surveillez l’apparition d’éventuels symptômes chez les personnes qui en ont mangé. En cas de trouble digestif, un avis médical est préférable à l’autodiagnostic.

Les informations disponibles associent le rappel aux ventes chez Leclerc, Super U, Intermarché et Monoprix, mais toutes les références d’identification ne sont pas reprises ici. Pour agir sans vous tromper, vérifiez la fiche détaillée et comparez-la à l’étiquette : c’est le moyen le plus fiable de protéger votre foyer.

Questions fréquentes sur le rappel Maître Coq

Quelles saucisses Maître Coq sont visées par le rappel ?

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Le rappel concerne des saucisses de volaille façon charcutière en versions nature, herbes et merguez, commercialisées du 22 septembre au 2 octobre 2026. Vérifiez la référence précise de votre emballage.

Dans quelles enseignes ces produits ont-ils été vendus ?

Les enseignes citées sont Leclerc, les magasins U, certains Intermarché à Niort, Carvin, Chartres, Grand-Couronne, Itteville et Marquette-lez-Lille, ainsi qu’un Monoprix dans le 13e arrondissement de Paris.

Que faire si j’ai déjà consommé ces saucisses ?

Surveillez l’apparition de diarrhées, de douleurs abdominales, de fièvre ou de vomissements. Si des symptômes surviennent, contactez un professionnel de santé et indiquez le produit consommé.

Puis-je manger les saucisses en les faisant bien cuire ?

Non. Si le produit correspond au rappel, ne le consommez pas, même après cuisson. Suivez les consignes de retour ou de remboursement et nettoyez les surfaces ayant été en contact avec l’aliment.

Comment vérifier si mon produit est concerné ?

Comparez le nom, la variété et les références figurant sur l’emballage avec la fiche détaillée du rappel. En cas de doute, demandez confirmation au magasin : pour ce rappel de saucisses Maître Coq lié à un risque de salmonelle et de contamination, la sécurité alimentaire passe avant la consommation.

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