Vous vous demandez si les 1 100 salles annoncées pour Annaatthe désignent une sortie à venir ou un record encore d’actualité ? Le film de Rajinikanth est sorti le 4 novembre 2021, à l’occasion de Deepavali : ce chiffre renvoie donc à son lancement international, et non à une programmation prévue en 2026. Pour un film indien porté par une star du cinéma tamoul, cette ampleur disait déjà quelque chose de l’ambition de sa distribution à l’étranger.

Les annonces de l’époque évoquaient plus de 1 100 salles hors d’Inde ; un autre décompte faisait état de 1 193 écrans à l’international, auxquels s’ajoutaient plus de 1 000 salles sur le marché national. Ces chiffres ne décrivent pas nécessairement un bilan certifié après exploitation : ils illustrent surtout la portée visée pour cette sortie en salles. Et, non, « 100 salles » ne signifie pas que le film s’est limité à ce nombre : c’est bien un lancement de bien plus grande ampleur qui était annoncé.

Donnée Chiffre rapporté Ce qu’il faut retenir Salles à l’international Plus de 1 100, avec un décompte rapporté de 1 193 Un lancement largement distribué hors d’Inde Salles en Inde Plus de 1 000 Une sortie nationale de grande envergure Date de sortie 4 novembre 2021 Une sortie programmée pour Deepavali

Annaatthe et sa sortie internationale à grande échelle

Pourquoi mobiliser autant de salles pour un seul film ? Dans le cas d’Annaatthe, la réponse tient en partie à la popularité de Rajinikanth et à une stratégie de lancement coordonnée avec Deepavali, période où les sorties majeures peuvent attirer un large public. L’objectif était de proposer le film simultanément à des spectateurs en Inde et dans plusieurs marchés étrangers.

Je vois dans cette stratégie un signal fort pour l’industrie cinématographique indienne : les productions régionales peuvent viser un public mondial sans renoncer à leur langue ni à leurs codes. Un distributeur qui réserve près de 1 200 écrans à l’étranger ne mise pas sur une curiosité de niche ; il parie sur des communautés de spectateurs déjà attachées au cinéma tamoul.

Un lancement pensé pour les publics de la diaspora

Une sortie internationale donne accès au film aux spectateurs vivant loin de l’Inde, notamment dans les régions où le cinéma tamoul possède un public fidèle. Pour une famille installée à l’étranger, voir un film de Rajinikanth dès sa sortie peut devenir un rendez-vous collectif, plutôt qu’une séance improvisée des mois plus tard.

Je pense à une situation fréquente dans les grandes villes : un groupe d’amis compare les horaires, choisit une séance sous-titrée et transforme la sortie en soirée. Cette dimension sociale explique pourquoi le nombre d’écrans compte, même si la disponibilité varie ensuite selon les pays et les cinémas.

Les chiffres de la distribution, entre annonce et exploitation

Les données rapportées donnent deux repères utiles : plus de 1 100 salles à l’international, et un décompte de 1 193 écrans dans certaines annonces. Elles s’ajoutent à plus de 1 000 salles en Inde. Ces nombres décrivent l’ampleur prévue du lancement, mais ne doivent pas être confondus avec le nombre de cinémas ayant maintenu le film à l’affiche pendant toute son exploitation.

Le calendrier compte aussi. La date du 4 novembre 2021 coïncidait avec Deepavali, fête importante qui constitue un moment stratégique pour les sorties populaires. En 2026, ce repère permet de replacer l’information dans son contexte : on parle d’un événement passé, et non d’une nouvelle sortie internationale.

Le chiffre international désigne une distribution annoncée à grande échelle, pas une garantie de séances identiques dans chaque pays.

désigne une distribution annoncée à grande échelle, pas une garantie de séances identiques dans chaque pays. Le chiffre indien montre que le lancement ne reposait pas uniquement sur les marchés étrangers.

montre que le lancement ne reposait pas uniquement sur les marchés étrangers. La date de Deepavali aide à comprendre le choix du calendrier et l’attente autour de cette sortie en salles.

Je tranche sur un point : les chiffres de lancement sont parlants, mais ils ne suffisent pas à mesurer le succès d’un film. Le remplissage, la durée de programmation et l’accueil du public comptent tout autant ; les écrans disponibles ne sont que le point de départ.

Ce que cette sortie dit du cinéma tamoul

Annaatthe est présenté comme un film d’action et un drame populaire centré sur Kaalaiyan, qui veille sur sa sœur après avoir promis à leur mère de prendre soin d’elle. Ce ressort familial donne au récit un ancrage accessible, tandis que la présence de Rajinikanth attire les amateurs de spectacle et les fidèles de longue date.

Une anecdote de spectateur, imaginée mais très plausible : une personne qui ne suit pas régulièrement les sorties indiennes peut accompagner un proche attiré par l’acteur, puis découvrir les codes du cinéma tamoul en salle. C’est aussi l’intérêt d’une large distribution : elle élargit les occasions de rencontre entre un film et des publics qui ne se croisent pas toujours.

À mes yeux, l’ampleur annoncée pour Annaatthe illustre l’évolution du cinéma mondial : les productions en langues régionales circulent désormais bien au-delà de leur territoire d’origine. Pour comprendre l’actualité d’une sortie, il faut donc distinguer la date, le nombre de salles et le public visé : dans le cas de ce film indien, les 1 100 salles renvoient à son lancement international de 2021, porté par Rajinikanth et le cinéma tamoul.

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