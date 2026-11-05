Avec « Ebenezer », Johnny Depp joue sa carte maîtresse pour reconquérir Hollywood

Avec « Ebenezer », Johnny Depp mise sur un retour ambitieux à Hollywood

Johnny Depp peut-il transformer Ebenezer en véritable porte d’entrée pour sa reconquête d’Hollywood ? Et le public est-il prêt à retrouver l’acteur dans un rôle principal après plusieurs années de turbulences médiatiques et judiciaires ? Ce nouveau film, inspiré du conte de Charles Dickens, porte une promesse forte : celle d’un retour au cinéma dans une production de studio, avec un personnage célèbre et un réalisateur associé au cinéma de genre.

Réalisé par Ti West et produit par Paramount Pictures, le long métrage revisite Un chant de Noël. Depp y incarne Ebenezer Scrooge, l’avare auquel les fantômes de Noël offrent une chance de changer. À mes yeux, le choix du rôle est loin d’être anodin : Scrooge est un personnage immédiatement reconnaissable, mais assez complexe pour permettre à un comédien de montrer autre chose qu’un simple retour nostalgique. Le pari est donc artistique autant que professionnel.

Élément Information annoncée Film Ebenezer, nouvelle adaptation d’Un chant de Noël Réalisation Ti West Rôle principal Johnny Depp dans le rôle d’Ebenezer Scrooge Distribution citée Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin et Daisy Ridley Sortie évoquée Novembre 2026, avec des dates annoncées différentes selon les marchés

Un rôle de Scrooge pour prouver plus qu’un simple comeback

Le défi est clair : une annonce de casting attire l’attention, mais elle ne suffit pas à relancer une carrière. Pour convaincre, Depp devra faire exister Scrooge au-delà de son image publique et des personnages excentriques qui ont marqué sa filmographie. Le conte de Dickens lui offre une matière solide : un homme froid, confronté à ses choix et forcé de regarder sa vie en face.

J’imagine une spectatrice qui connaît surtout Depp pour ses rôles hauts en couleur. Elle pourrait venir par curiosité, puis découvrir un personnage plus austère, construit autour du regret et de la transformation. C’est là que le pari devient intéressant : si le film mise uniquement sur la métamorphose physique, il risque de n’être qu’un coup de projecteur ; s’il s’appuie sur le jeu, il peut donner un vrai relief à ce retour au cinéma.

La distribution annoncée, avec Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin et Daisy Ridley, donne au projet une ampleur de production de studio. La date de sortie évoquée en novembre 2026 situe également le film dans une période propice aux récits de Noël, mais la concurrence saisonnière impose une exigence : proposer une vision qui se distingue des adaptations déjà nombreuses.

Hollywood observe une reconquête encore à construire

Le mot « retour » est souvent employé trop vite. Dans le cas de Johnny Depp, Ebenezer représente plutôt une étape visible dans une reconquête dont les résultats dépendront du film, de son accueil et des projets qui suivront. La carrière d’un acteur ne se rétablit pas en une affiche ; elle se reconstruit par des choix cohérents et des œuvres capables de dépasser le récit médiatique.

Les épisodes précédents de son parcours restent dans les mémoires, notamment son remplacement dans la saga des Animaux fantastiques. À l’inverse, les discussions récurrentes autour d’un possible retour dans Pirates des Caraïbes montrent combien le public associe encore son nom à de grandes franchises. Scrooge lui permettrait de déplacer le débat vers une interprétation et un film précis.

Les chiffres à retenir sans leur faire dire plus qu’ils ne disent

Le calendrier annoncé place la sortie en novembre 2026, avec le 13 novembre cité pour certaines salles et le 11 novembre évoqué pour la France. Ces dates correspondent à des marchés différents et restent à considérer comme des annonces de programmation, susceptibles d’évoluer avant la sortie.

Le récit original de Dickens a été publié en 1843 : près de deux siècles plus tard, Scrooge demeure un personnage régulièrement réinterprété. Ce chiffre ne garantit évidemment pas le succès du nouveau film ; il rappelle plutôt la force d’un matériau culturel que chaque génération peut remettre en scène avec ses propres inquiétudes sur l’argent, la solitude et le changement.

Ce qui peut faire la différence pour le film

À mon sens, trois éléments pèseront davantage que la seule curiosité autour de la vedette : la singularité de la mise en scène de Ti West, la crédibilité de la transformation de Scrooge et l’équilibre entre le fantastique et l’émotion. Une adaptation de Noël peut facilement devenir une mécanique familière. Elle gagne à surprendre sans perdre le cœur du récit.

J’ai aussi en tête le spectateur qui hésite devant une affiche parce qu’il croit connaître l’histoire par avance. Pour le convaincre, il faudra lui montrer une lecture qui ne se contente pas d’aligner les fantômes et les décors enneigés. Si la mise en scène donne à Scrooge une véritable vie intérieure, le film pourra attirer au-delà des admirateurs de Depp.

La performance : faire sentir l’évolution de Scrooge sans réduire le personnage à son apparence.

: faire sentir l’évolution de Scrooge sans réduire le personnage à son apparence. La mise en scène : associer l’atmosphère sombre de Ti West à la dimension émotionnelle du conte.

: associer l’atmosphère sombre de Ti West à la dimension émotionnelle du conte. La réception du public : convertir la curiosité autour du comeback en bouche-à-oreille durable.

: convertir la curiosité autour du comeback en bouche-à-oreille durable. La suite de carrière : inscrire ce rôle dans une trajectoire, plutôt que de le traiter comme un événement isolé.

Ebenezer place Johnny Depp face à un personnage qui parle de seconde chance, mais Hollywood ne se laissera pas convaincre par le symbole seul. Le film devra porter sa reconquête par le jeu, la mise en scène et une histoire assez forte pour donner au retour au cinéma de l’acteur une vraie portée.

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