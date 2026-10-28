Star Academy : Shana Loustau explique pourquoi la nouvelle saison ne la séduit pas (ZAPTV

La Star Academy peut-elle encore surprendre après tant de saisons ? Et que cherche-t-on vraiment dans une émission télévisée consacrée à la musique : des progrès, des personnalités ou des moments de direct qui marquent ? Shana Loustau a expliqué pourquoi la nouvelle saison ne la séduit pas autant que les précédentes. Son avis, évoqué dans le cadre de ZAPTV, ne ressemble pas à un rejet de la téléréalité musicale : il traduit plutôt une réserve sur l’effet produit par cette édition. Dans une critique télévisuelle, cette nuance compte. Un programme peut conserver ses codes, son château et ses rendez-vous sur TF1, sans susciter le même enthousiasme chez chaque chroniqueur ni dans tous les foyers. Je trouve cette réaction intéressante parce qu’elle pose une question simple : la fidélité à un format suffit-elle à renouveler l’envie ? Pour comprendre sa position, il faut distinguer le principe de la Star Academy de l’attachement à une saison précise, et ne pas transformer un avis personnel en verdict sur le casting ou sur les candidats.

Pourquoi Shana Loustau n’accroche pas à la nouvelle saison

Le point central de son explication est le ressenti : cette édition ne lui procure pas le même attrait que les précédentes. Ce n’est pas nécessairement une critique du talent des élèves ou du principe du concours. C’est une différence entre suivre une émission par habitude et attendre réellement son prochain épisode.

Je vois souvent ce décalage dans les discussions autour des programmes de retour : le public connaît déjà les répétitions, les évaluations et les primes. Pour convaincre encore, une saison doit donner l’impression que ces étapes racontent quelque chose de neuf. Sans cet élan, le rendez-vous peut sembler familier, mais moins captivant.

Un format connu, mais une émotion qui varie

La Star Academy repose sur une mécanique identifiable : des candidats apprennent, se confrontent au regard des professeurs et se produisent devant le public. Cette structure rassure les fidèles, mais elle ne garantit pas que chaque promotion suscite le même attachement. C’est précisément là que l’avis de Shana Loustau prend du relief : la familiarité peut aussi réduire l’effet de surprise.

Pour illustrer cette différence, j’imagine deux téléspectateurs devant le même prime. L’un suit les progrès d’un candidat depuis le premier cours ; l’autre attend surtout une performance inattendue. Ils regardent la même émission, mais pas tout à fait le même récit. Les avis des téléspectateurs reflètent souvent cet écart.

Le casting et les chiffres éclairent le débat

Les éléments associés à cette édition la présentent comme la 14e saison du télécrochet. Ce chiffre donne une idée de l’ancienneté du format, mais il ne mesure pas à lui seul son pouvoir de renouvellement : une longue histoire peut créer de la fidélité comme une impression de déjà-vu.

Le casting mentionné autour de cette saison compte 17 élèves. C’est un groupe assez large pour multiplier les parcours et les sensibilités musicales, mais la quantité ne fait pas tout. Pour retenir l’attention, il faut que les trajectoires soient lisibles et que les prestations créent un véritable rendez-vous, au-delà du simple défilé de candidats.

Repère Ce qu’il indique 14e saison Un format installé, dont les codes sont déjà familiers au public. 17 élèves Un casting collectif qui peut offrir des profils et des parcours variés. Réaction de Shana Loustau Une réserve sur l’attrait de cette édition, plutôt qu’un rejet général du programme.

Ce qui peut faire basculer l’avis des téléspectateurs

Un concours musical se joue autant dans les performances que dans le lien créé avec les participants. La progression d’un élève, une prestation réussie ou un moment de doute peuvent devenir le fil rouge d’une semaine. À l’inverse, si ces étapes paraissent prévisibles, le spectateur peut décrocher, même si la production reste soignée.

La dimension collective compte aussi. Les anciens candidats, les tournées et les histoires nouées au château prolongent souvent l’intérêt au-delà des primes. On peut retrouver, par exemple, des récits autour des couples marquants nés dans l’émission ou se replonger dans l’histoire du château de Dammarie-les-Lys. Ces éléments nourrissent l’attachement, mais ne remplacent pas l’envie de regarder la saison en cours.

Une réserve personnelle, pas un verdict définitif

Je retiens surtout que la remarque de Shana Loustau porte sur son propre enthousiasme. Dans une émission de débat, ce type de réaction a sa place : il ouvre la discussion, sans décider à lui seul de la valeur d’une saison. La réponse se construit ensuite dans les primes, les prestations et la manière dont le public s’approprie les candidats.

Pour suivre l’évolution du programme, je regarderais trois signes concrets :

La progression des élèves : les cours et les évaluations doivent se traduire par des changements visibles sur scène.

: les cours et les évaluations doivent se traduire par des changements visibles sur scène. La variété musicale : des choix de chansons différents peuvent éviter l’impression de répétition.

: des choix de chansons différents peuvent éviter l’impression de répétition. Le lien avec le public : les réactions et les votes montrent si les candidats créent une véritable adhésion.

Au fond, la nouvelle saison de la Star Academy ne convainc pas automatiquement parce qu’elle reprend une formule connue. Shana Loustau exprime une réserve qui alimentera la critique télévisuelle, tandis que le casting, TF1 et les avis des téléspectateurs diront si cette émission télévisée et cette téléréalité musicale savent encore surprendre, comme le résume aussi le débat autour de ZAPTV.

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