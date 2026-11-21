TF1 s’apprête-t-elle à remplacer « Les Feux de l’Amour » par « Pyramide », le jeu télévisé associé à Patrice Laffont, avec Arthur aux commandes ? Ce changement de programmation télévisuelle met face à face deux habitudes très différentes : un feuilleton suivi depuis des décennies et un jeu fondé sur les mots, désormais annoncé pour son retour à l’écran. Je regarde cette décision comme un pari éditorial, pas comme un simple changement de case. La télévision française sait qu’un rendez-vous quotidien fidélise, mais elle peut aussi chercher à renouveler son public avec une émission télévisée plus interactive.

Le titre annonce le remplacement du feuilleton après 37 ans d’antenne, mais ne précise ni la date de lancement, ni la durée, ni les modalités exactes de la nouvelle formule. Ces détails comptent : la nostalgie peut attirer les curieux, mais seul un format bien rythmé donne envie de rester. Pour mesurer l’enjeu, je distingue les éléments annoncés des repères historiques connus.

Élément Repère disponible Enjeu pour les téléspectateurs « Les Feux de l’Amour » 37 ans d’antenne selon l’annonce La disparition d’un rendez-vous familier « Pyramide » Jeu historique associé à Patrice Laffont Un retour fondé sur les mots et la complicité Arthur Présenté comme l’animateur de la relance Une nouvelle incarnation pour le format Calendrier et formule Non précisés dans les informations fournies Des détails nécessaires pour juger le projet

TF1 mise sur « Pyramide » pour renouveler sa programmation

Remplacer une série installée depuis 37 ans n’est pas une décision anodine. Le feuilleton crée une routine ; un jeu, lui, doit séduire dès les premières minutes, avec des règles compréhensibles et un rythme qui ne laisse pas retomber l’attention.

Je pense à la scène familière d’un déjeuner où chacun connaît déjà les personnages d’un feuilleton, même sans suivre chaque épisode. Ce confort est difficile à remplacer. Pour « Pyramide », le défi sera de transformer le plaisir de retrouver un nom connu en envie de jouer avec les candidats, et non de compter seulement sur la nostalgie.

Les informations disponibles ne donnent pas encore la date de diffusion ni les détails du dispositif. Je préfère donc éviter les pronostics sur les horaires ou la mécanique : à ce stade, l’enjeu est clair, mais la formule reste à préciser. Un changement de grille entre feuilleton et jeu se juge autant sur son exécution que sur son annonce.

De Patrice Laffont à Arthur, un jeu chargé d’histoire

Le nom de Patrice Laffont reste étroitement associé à « Pyramide », dont il a animé la version historique. Le programme est revenu à l’antenne dans les années 2010 avec Olivier Minne : cette trajectoire rappelle qu’un format peut être relancé, mais qu’il ne se transmet pas automatiquement d’un animateur à l’autre.

Arthur apporte une autre présence à l’écran et une expérience de divertissement populaire. Cela peut donner au jeu une énergie différente, à condition de préserver ce qui fait sa singularité : la recherche du mot juste, l’écoute entre partenaires et la tension légère d’une réponse qui tarde à venir. Je repense à ces soirées où un indice minuscule suffisait à faire réagir toute la pièce ; dans ce genre de jeu, le public devient presque candidat depuis son canapé.

Le passage de relais entre animateurs n’est donc pas qu’une question de style. Il faut rendre les règles accessibles aux nouveaux venus tout en respectant les téléspectateurs qui connaissent déjà le format. La façon dont un animateur incarne un programme peut compter autant que le concept lui-même.

Les chiffres qui éclairent ce retour à l’écran

Le repère le plus frappant est celui des 37 ans attribués à la présence des « Feux de l’Amour » sur TF1. À l’échelle d’une grille, c’est une durée exceptionnelle : plusieurs générations ont pu retrouver le feuilleton au fil de la journée, ce qui explique l’attachement de certains téléspectateurs et la sensibilité d’un changement de case.

Pour « Pyramide », l’histoire se mesure en plusieurs périodes plutôt qu’en une diffusion continue. Le jeu a marqué la télévision française dans les années 1990 et au début des années 2000, avant une relance dans les années 2010. Ce retour annoncé constitue donc une nouvelle étape, et non la première tentative de faire vivre le format auprès d’un public renouvelé.

Ce que les téléspectateurs peuvent attendre de la nouvelle formule

La réussite dépendra d’abord de la lisibilité. Un téléspectateur qui découvre le jeu doit comprendre rapidement le principe, tandis que les habitués doivent retrouver suffisamment de repères pour ne pas avoir l’impression qu’on a changé le programme au-delà de son nom.

À mes yeux, trois points permettront d’évaluer la relance lorsque les détails seront communiqués :

Le rythme : des manches assez courtes pour maintenir l’attention, sans sacrifier le temps nécessaire à la réflexion.

des manches assez courtes pour maintenir l’attention, sans sacrifier le temps nécessaire à la réflexion. La place des candidats : des personnalités capables de créer une complicité naturelle, sans transformer chaque réponse en numéro forcé.

des personnalités capables de créer une complicité naturelle, sans transformer chaque réponse en numéro forcé. La fidélité au jeu : une formule modernisée, mais qui conserve le plaisir de jouer avec les mots.

Je garde aussi en tête une autre scène, plus tranchée : quand un jeu multiplie les effets de plateau au détriment de ses règles, le public comprend vite qu’on lui demande surtout de regarder, pas de participer. « Pyramide » a intérêt à faire l’inverse. Sa meilleure modernisation pourrait être de laisser les idées et les réponses occuper le premier plan.

Un pari qui dépasse la nostalgie

Pour TF1, l’opération oppose deux manières de fidéliser : retrouver des personnages connus ou inviter le public à jouer en même temps que les candidats. Arthur peut apporter un ton contemporain, mais la présence d’un animateur populaire ne suffit pas à garantir le succès d’une émission télévisée.

La chaîne devra aussi composer avec des habitudes de visionnage qui évoluent. Une case longtemps occupée par un feuilleton ne se réinvente pas par communiqué : il faut convaincre les anciens fidèles sans réserver le jeu aux seuls nostalgiques. C’est là que se jouera la pertinence de cette programmation télévisuelle, davantage que dans le prestige du titre.

Au fond, le retour à l’écran de « Pyramide » avec Arthur représente un pari lisible : TF1 remplace « Les Feux de l’Amour » après 37 ans d’antenne et remet à l’honneur un jeu télévisé associé à Patrice Laffont, avec l’ambition de faire vivre autrement la télévision française.

Autres articles qui pourraient vous intéresser