Pourquoi les géants du nettoyage réinventent, sans le savoir, une poudre vieille de deux siècles

Ce que révèlent les derniers chiffres du secteur

Le marché du nettoyage écologique change de visage. Vite. Trop vite, même, pour que la presse française ait eu le temps de suivre.

Selon le Global Green Consumer Trends Report 2025, cité par le cabinet Market Research Future, les abonnements aux produits d’entretien écologiques ont progressé de 27 % en un an. Une hausse qui ne relève plus de la niche militante, mais d’un basculement de consommation plus large. Le cabinet Insight Ace Analytic, dans son rapport sur le marché mondial des produits ménagers zéro déchet, avance un chiffre plus vertigineux encore : 6,1 milliards de dollars en 2024, avec une projection à 43,6 milliards de dollars d’ici 2034. Un taux de croissance annuel moyen de 22,1 %, selon les estimations de ce cabinet.

Précision utile, avant d’aller plus loin : ces trois chiffres restent des estimations sectorielles, produites par des cabinets d’études commerciales dont les méthodologies ne sont pas rendues publiques. Ce ne sont pas des statistiques officielles au sens d’un institut public. Mais leur ordre de grandeur, lui, ne trompe pas grand monde. Quelque chose bouge, et vite.

Qu’est-ce qui pousse ce marché ? Une idée simple, presque provocante de simplicité : moins d’eau, moins d’emballage, plus de concentré. Le flacon plastique à moitié rempli d’eau, transporté à grands frais énergétiques sur des milliers de kilomètres, devient le symbole d’un modèle daté. Les marques l’ont compris. Certaines l’ont même breveté, comme s’il s’agissait d’une trouvaille inédite.

Procter & Gamble et l’art de vendre du vieux sous un nom neuf

En 2024, Procter & Gamble a lancé une gamme de recharges concentrées pour sa marque Mr. Clean. Le principe : un format ultra-compact, sans eau ajoutée, à diluer soi-même au robinet avant usage.

Le résultat commercial n’a pas traîné. Selon les données publiées par Mordor Intelligence dans son rapport sur le marché des produits de nettoyage, ce lancement aurait réduit les déchets d’emballage de 85 % et permis au groupe de capter 7 % du marché nord-américain des nettoyants de surface, en seulement 18 mois.

Un chiffre qui mérite d’être resitué. Diviser par cinq le volume de plastique jeté pour un même usage, ce n’est pas un détail marketing. C’est un changement d’échelle, obtenu sans changer une seule molécule de la formule active : on a simplement retiré l’eau, et laissé le consommateur la rajouter chez lui.

La presse spécialisée américaine a salué l’innovation, à raison. Concentré, sans eau, emballage réduit au minimum : le vocabulaire employé pour décrire ce lancement ressemble, presque mot pour mot, à celui qu’on utiliserait pour décrire une poudre. Une vraie poudre. Celle que nos grands-parents avaient déjà dans leur cellier.

Une poudre qui remplissait déjà ce cahier des charges

Voici le paradoxe. Ce que l’industrie présente comme une rupture technologique, une poudre minérale le fait depuis près de deux siècles, sans avoir jamais eu besoin de campagne de communication pour cela.

Le Blanc de Meudon, aussi appelé Blanc d’Espagne, tire son nom des carrières de craie exploitées près de Meudon, aux portes de Paris. Extrait puis broyé en une poudre très fine, il s’est imposé dès le dix-neuvième siècle dans les drogueries comme l’un des grands classiques de l’entretien domestique, bien avant l’apparition des détergents de synthèse. Sa composition, elle, n’a pas changé : au minimum 99 % de carbonate de calcium, sans additif, sans conservateur, sans tensioactif de synthèse. Rien à concentrer, puisqu’il n’y a jamais eu d’eau à transporter en premier lieu.

C’est toute la logique du format. Aujourd’hui encore, cette poudre de Blanc de Meudon vendue en sachet kraft sans eau ajoutée applique, avant l’heure, le principe que Procter & Gamble vient tout juste de redécouvrir à grande échelle : transporter uniquement la matière active, et laisser l’utilisateur ajouter l’eau au moment de l’usage. Zéro eau en transit, zéro flacon plastique superflu, zéro conservateur nécessaire puisque le produit reste chimiquement inerte tant qu’il est sec. Certaines versions actuelles du produit sont d’ailleurs certifiées Ecodétergent par l’organisme indépendant ECOCERT Greenlife, un repère utile pour distinguer un vrai minéral brut d’un argument marketing.

Faut-il y voir une prouesse d’ingénierie récente ? Non. Juste une poudre qu’on avait fini par oublier au fond d’un placard, pendant que l’industrie relançait, à grand renfort de communiqués, un principe qu’elle appliquait déjà sans le savoir.

Comment l’utiliser au quotidien

Le Blanc de Meudon ne s’improvise pas produit miracle universel. Mais dans son domaine, celui du polissage doux, il reste redoutablement efficace. Son secret tient en deux propriétés : une abrasivité très légère, et une alcalinité faible, suffisante pour déloger les dépôts sans agresser la surface.

Son usage tient en quelques gestes simples :

Argenterie, inox, cuivre, laiton, étain : mélanger la poudre avec un peu d’eau jusqu’à obtenir une pâte crémeuse, appliquer au chiffon doux, frotter sans forcer, rincer puis sécher.

: mélanger la poudre avec un peu d’eau jusqu’à obtenir une pâte crémeuse, appliquer au chiffon doux, frotter sans forcer, rincer puis sécher. Vitres et miroirs : diluer environ un volume de poudre pour un demi-volume d’eau, étaler la préparation, laisser sécher, puis retirer le voile blanc au chiffon humide avant de lustrer.

: diluer environ un volume de poudre pour un demi-volume d’eau, étaler la préparation, laisser sécher, puis retirer le voile blanc au chiffon humide avant de lustrer. Marbre, céramique et vitrocéramique : même principe que pour les métaux, en testant systématiquement sur une zone peu visible au préalable.

: même principe que pour les métaux, en testant systématiquement sur une zone peu visible au préalable. Occultation temporaire des vitres en été : la même pâte, appliquée côté extérieur, forme un voile qui aide à réfléchir une partie du rayonnement solaire avant qu’il ne traverse le vitrage. Une solution d’appoint réversible à l’eau, qui ne remplace pas l’efficacité d’un store.

Le dosage se fait à l’oeil, sans notice compliquée à décoder. C’est aussi ça, la promesse du concentré : moins d’ingénierie packaging, plus de bon sens domestique. On ajuste la quantité d’eau selon le résultat recherché, pâte nettoyante ou voile décoratif, et on ne prépare que la quantité nécessaire pour l’usage du moment.

Ses limites, à ne pas ignorer

Tout n’est pas parfait dans cette histoire de poudre centenaire.

Le Blanc de Meudon reste légèrement abrasif. Sur une surface fragile, laquée ou traitée, un test préalable sur une zone discrète s’impose systématiquement, sans exception. Il doit aussi être conservé à l’abri de l’humidité, dans un sachet bien refermé, sous peine de figer en un bloc compact et inutilisable.

Autre limite, moins connue : n’attendez pas de cette poudre qu’elle dissolve le calcaire ou dégraisse un plan de travail. Composé lui-même de carbonate de calcium, il agit par friction douce, pas par action chimique sur les dépôts calcaires. Pour cet usage précis, mieux vaut se tourner vers d’autres solutions.

Dernier point à ne pas travestir : ce produit reste un article d’entretien ménager et de loisirs créatifs, pas un ingrédient alimentaire ni un actif de qualité cosmétique. Il ne s’ingère pas, il ne s’applique pas sur la peau en soin. Mieux vaut aussi éviter de créer un nuage de poudre en le manipulant, et le tenir hors de portée des enfants, comme n’importe quel produit d’entretien.

Rien de miracle, donc. Juste une poudre honnête, qui fait ce qu’elle annonce depuis bien plus longtemps que les linéaires de nos supermarchés.

Peut-être est-ce là la vraie leçon de ces chiffres 2024-2025 : l’avenir du nettoyage écologique ressemble parfois, à s’y méprendre, à son passé.

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