Faut-il prévoir un parapluie pour la météo à Carpentras, et les températures permettront-elles de profiter de l’après-midi ? Pour le dimanche 22 novembre 2026, les prévisions météorologiques annoncent une matinée couverte avec de la bruine, puis quelques éclaircies. Dans le Vaucluse, le thermomètre devrait évoluer entre 13 et 16 °C au fil de la journée. Les précipitations semblent donc surtout concerner le début de journée, tandis que le vent n’est pas associé ici à une vitesse chiffrée. Pour organiser une sortie ou un déplacement dans les environs de Carpentras, le plus utile est de retenir cette évolution : un départ humide, une après-midi plus lumineuse, puis un ciel qui se couvre de nouveau en soirée.

Je garderais une veste imperméable à portée de main plutôt que de renoncer d’emblée aux activités extérieures. Une bruine matinale peut rendre les rues et les routes glissantes sans pour autant gâcher toute la journée. Les conditions météo restent à vérifier à l’approche du dimanche, car une prévision locale peut évoluer ; voici néanmoins les repères annoncés pour planifier sans transformer le parapluie en accessoire permanent.

Météo à Carpentras le dimanche 22 novembre 2026

Période Ciel et précipitations Températures prévues Matin Ciel couvert, bruine Environ 15 °C, puis 13 °C Après-midi Quelques éclaircies Jusqu’à environ 16 °C Soirée Retour d’un ciel plus chargé Autour de 15 °C

Les valeurs disponibles dessinent une journée relativement douce pour la fin novembre : elles vont d’environ 13 °C à 16 °C, avec une baisse après le début de matinée puis un léger redoux sous les éclaircies. Je ne m’attendrais donc pas à une journée franchement froide, mais l’humidité du matin peut donner une sensation moins agréable que ne le suggère le thermomètre.

Le point pratique est simple : si vous sortez tôt, prévoyez une protection contre la bruine ; pour une promenade l’après-midi, une tenue de saison devrait suffire. Aucune vitesse de vent n’étant précisée dans les données fournies, mieux vaut éviter d’en déduire des conditions de rafales ou de calme.

Pluie, éclaircies et températures dans les environs de Carpentras

À l’échelle des environs de Carpentras, le scénario annoncé privilégie une amélioration au fil des heures plutôt qu’une journée uniformément pluvieuse. La bruine du matin appelle à la prudence sur les trottoirs et les axes routiers, tandis que les éclaircies attendues l’après-midi pourraient rendre les sorties plus agréables.

Je pense à une situation très ordinaire : partir faire quelques courses sous un ciel gris, puis découvrir en ressortant une trouée de lumière. C’est précisément le genre de journée où un vêtement facile à enlever est plus utile qu’un équipement lourd. Pour les activités agricoles et les déplacements liés aux exploitations, l’état du ciel compte aussi ; les enjeux des filières sont évoqués dans cet entretien consacré au commerce extérieur et à l’agriculture.

Les précipitations annoncées sous forme de bruine ne permettent pas d’estimer un cumul de pluie. Je resterais donc attentif à l’actualisation des prévisions, surtout si un trajet impose de prendre la route tôt le matin. Un épisode humide, même modeste, mérite un peu plus d’attention qu’un ciel simplement nuageux.

Comment organiser sa journée selon les conditions météo

Pour éviter de décider au dernier moment, je répartirais les activités selon les moments annoncés. Le matin convient mieux aux trajets indispensables, avec un peu de marge en cas de chaussée humide ; l’après-midi paraît plus favorable à une promenade ou à une sortie en plein air.

Je me représente aussi le cas d’une famille qui prévoit une visite à Carpentras : garder une activité intérieure en option le matin, puis choisir selon l’évolution du ciel est une stratégie plus raisonnable que de miser toute la journée sur un grand soleil. Les éclaircies annoncées sont encourageantes, mais elles ne garantissent pas un ciel dégagé partout.

Le matin : emporter un parapluie compact et prévoir des chaussures adaptées à un sol humide.

emporter un parapluie compact et prévoir des chaussures adaptées à un sol humide. L’après-midi : profiter des éclaircies possibles, tout en gardant une couche supplémentaire à portée de main.

profiter des éclaircies possibles, tout en gardant une couche supplémentaire à portée de main. En soirée : anticiper un ciel plus chargé et vérifier les conditions avant un déplacement.

anticiper un ciel plus chargé et vérifier les conditions avant un déplacement. Pour le vent : consulter une mise à jour locale, car aucune vitesse précise n’est indiquée dans les données disponibles.

En cas de pluie ou de froid, la prudence concerne aussi les personnes et les animaux exposés à l’extérieur. Un récit de sauvetage après une situation d’hypothermie rappelle, dans un contexte différent, que l’exposition au froid et à l’humidité ne doit pas être prise à la légère.

Les repères à retenir avant dimanche

Le signal principal pour Carpentras est celui d’une météo changeante : bruine et couverture nuageuse le matin, quelques éclaircies l’après-midi, puis environ 15 °C en soirée. Les températures prévues restent proches de 13 à 16 °C, tandis que les précipitations ne sont pas quantifiées et que le vent n’est pas détaillé.

Je retiendrais donc une journée praticable, à condition de ne pas confondre éclaircies et garantie de beau temps. Pour le dimanche 22 novembre 2026, ces prévisions météorologiques donnent un cadre utile pour Carpentras, le Vaucluse et les environs de Carpentras : surveiller les précipitations du matin, adapter sa tenue aux températures et vérifier les conditions météo ainsi que le vent avant de partir.

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