Sézane et New Balance : la collaboration tendance qui enflamme l’automne

Quand deux grandes marques se rencontrent pour créer une pièce unique, cela ne peut que susciter l’intérêt. En 2025, la collaboration entre Sézane et New Balance fait sensation en fusionnant style parisien et confort sportif dans une paire de sneakers exclusive. Avec un public avide de nouveautés et d’originalité, cette union ne se contente pas d’être une simple collaboration : elle redéfinit l’élégance décontractée à l’automne. Mais pourquoi un tel engouement cette année ? La réponse réside dans le fait que ces marques ont su conjuguer leur savoir-faire pour répondre aux attentes des consommateurs tout en innovant côté design et durabilité. Si vous êtes comme moi, toujours en quête de la pièce parfaite pour rythmer votre saison, cette alliance pourrait bien devenir votre coup de cœur. Et si vous cherchez à comprendre comment Sézane et New Balance, avec une pointe de style rétro, dynamisent la mode automnale, suivez le guide dans cet article. Nous allons explorer leur univers, dévoiler les secrets de cette collaboration, et voir comment elle s’intègre dans la tendance globale des sneakers de 2025.

Marque Style Matériaux Date de sortie Prix approximatif Sézane Chic parisien Daim, coton bio Octobre 2025 environ 150€ New Balance Rétro sportif Mesh, caoutchouc recyclé Octobre 2025 environ 125€

Pourquoi Sézane x New Balance, la collaboration la plus attendue de l’automne 2025 ?

La réponse tient en plusieurs raisons qui oscillent entre nostalgie, innovation et goût du beau. Sézane, emblème du chic parisien, souhaite aujourd’hui s’adresser aussi à une clientèle en quête de confort sans sacrifier le style. De son côté, New Balance, qui a déjà conquis le monde entier avec ses modèles emblématiques, s’adapte à la demande croissante pour des sneakers qui allient écoresponsabilité et élégance. Leur partenariat, lancé début octobre, ne se limite pas à une simple réinterprétation, mais s’inscrit dans une vague de collaborations qui façonnent la mode urbaine dans une démarche responsable. Leur point commun ? La volonté de marier authenticité, confort et innovation, pour révéler un produit qui s’insère parfaitement dans la tendance automnale de 2025.

Les ingrédients du succès : style, matériau et timing

Une esthétique soignée : la silhouette rétro, inspirée du modèle 471, revisité pour un look plus féminin et sophistiqué, typique de Sézane.

: la silhouette rétro, inspirée du modèle 471, revisité pour un look plus féminin et sophistiqué, typique de Sézane. Des matériaux responsables : daim, coton bio, mesh recyclé – des choix écologiques qui séduisent les consommateurs soucieux de leur empreinte carbone.

: daim, coton bio, mesh recyclé – des choix écologiques qui séduisent les consommateurs soucieux de leur empreinte carbone. Un lancement bien orchestré : édition limitée en octobre, en exclu sur sezane.com, puis sur le site de New Balance, pour créer une excitation palpable.

Les baskets Sézane x New Balance, un must-have pour l’automne 2025

Ces sneakers ne sont pas qu’un objet de mode : elles incarnent une certaine idée de l’élégance pratique. Leur design racé, mêlant teintes chaudes et matières naturelles, s’accorde avec tout autant une tenue décontractée qu’une allure plus chic. La sneaker en édition limitée devient la pièce phare, un véritable symbole de la saison automnale. Et dans cette dynamique, d’autres collaborations mode ne manquent pas de faire parler d’elles, notamment avec Ikea et Gustaf Westman ou l’union avec l’université de Chypre.

Le phénomène sneakers : entre nostalgie et innovation

Les tendances 2025 montrent que les sneakers rétro ont toujours la cote. La silhouette de la New Balance 471, réinterprétée par Sézane, mixe habilement le vintage et la modernité. Ajoutez à cela une palette de couleurs chaudes, idéales pour l’automne, et vous obtenez une pièce qui navigue entre confort, style et conscience écologique. D’un autre côté, la mode urbaine voit également apparaître des collaborations avec d’autres acteurs tels que Elsa Zylberstein ou Leon Marchand et Summer McIntosh.

FAQ : tout ce qu’il faut savoir sur la collab Sézane x New Balance automne 2025

Quand sortent ces sneakers ? : La paire sera disponible début octobre 2025, en édition limitée, d’abord sur sezane.com puis sur le site de New Balance.

: La paire sera disponible début octobre 2025, en édition limitée, d’abord sur sezane.com puis sur le site de New Balance. Quels matériaux sont utilisés ? : Du daim, du coton bio et du mesh recyclé, pour une démarche écoresponsable.

: Du daim, du coton bio et du mesh recyclé, pour une démarche écoresponsable. Quel prix pour ces baskets ? : Elles seront vendues à environ 150 euros, un prix justifié par leur design, leur qualité et leur engagement durable.

: Elles seront vendues à environ 150 euros, un prix justifié par leur design, leur qualité et leur engagement durable. Comment les porter au quotidien ? : Leur aspect chic décontracté s’associe aussi bien avec un jean qu’avec une jupe. Pour un look tendance, optez pour un blazer ou un trench léger.

: Leur aspect chic décontracté s’associe aussi bien avec un jean qu’avec une jupe. Pour un look tendance, optez pour un blazer ou un trench léger. Avec quelles autres marques cette collaboration peut-elle compléter une garde-robe ? : Avec Veja pour un style éthique, Sandro ou Maje pour le chic parisien, Levi’s ou A.P.C. pour une touche casual, sans oublier Nike ou The Kooples pour un univers plus urbain.

Autres articles qui pourraient vous intéresser