La primaire de la droite et du centre peut-elle vraiment rassembler la droite française sans Édouard Philippe ? David Lisnard affirme que sa candidature est indispensable à une investiture crédible avant l’élection présidentielle de 2027. Mais derrière cet appel se joue une question plus délicate : une alliance politique peut-elle tenir si ses principaux prétendants ne s’accordent ni sur les règles du scrutin ni sur son résultat ?

À ce stade, les échanges entre les équipes de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard ont ouvert la discussion sans sceller d’accord. Lisnard veut faire venir Philippe à la table, tout en refusant de promettre automatiquement son soutien au vainqueur. La nuance est importante : il défend une primaire, mais pas un blanc-seing. Je vois là le cœur du débat, bien davantage que le simple choix d’une date ou d’un mode de vote.

Point en débat Position ou état des discussions Enjeu politique Participation d’Édouard Philippe David Lisnard la juge indispensable Donner du poids à la primaire du centre et de la droite Organisation du scrutin Des discussions ont commencé entre plusieurs équipes Fixer des règles acceptables par les candidats Soutien au vainqueur Lisnard ne le garantit pas automatiquement Éviter une investiture qui ne déboucherait pas sur un rassemblement Calendrier Aucun accord définitif n’est établi Agir assez tôt pour structurer la campagne de 2027

Pourquoi David Lisnard veut la présence d’Édouard Philippe

Pour Lisnard, une primaire qui laisserait de côté l’ancien Premier ministre risquerait de manquer sa cible. Philippe dispose d’une place importante dans le centre politique et dans les discussions sur la présidentielle ; son absence réduirait la portée du scrutin avant même le premier bulletin. L’argument est simple : si les électeurs doivent départager les prétendants, mieux vaut que les principaux d’entre eux acceptent d’y participer.

Je pense à Marc, militant fictif d’une ville moyenne, qui découvre les annonces politiques entre deux réunions locales. Il ne demande pas d’abord qui a gagné la bataille des communiqués : il veut savoir si le vote désignera réellement la personne capable de rassembler. C’est précisément le risque d’une primaire sans Philippe : produire un vainqueur officiel, mais un rassemblement incomplet.

Le maire de Cannes appelle donc à lui mettre la pression, sans que cette formule règle la question de son consentement. La participation d’un candidat ne se décrète pas, et une primaire n’a d’intérêt que si ses règles sont acceptées avant le scrutin. Le débat s’inscrit aussi dans les tensions entre prétendants, comme le montre cette controverse autour d’un possible pacte entre Gabriel Attal et Édouard Philippe.

Une primaire n’a de valeur que si elle rassemble

La difficulté est de transformer une compétition en mécanisme de rassemblement. Bruno Retailleau et David Lisnard ont eux aussi appelé Philippe à rejoindre la démarche, mais les déclarations publiques ne suffisent pas à établir un accord sur les modalités ou sur l’après-scrutin. Un candidat peut accepter le principe tout en contestant le calendrier, le corps électoral ou les conditions de soutien au gagnant.

Je prends une seconde scène, là encore fictive : dans une permanence, une bénévole prépare des affiches pour un candidat, puis apprend que son équipe pourrait ne pas reconnaître le résultat d’une primaire. Son hésitation résume le problème mieux qu’un long discours. Sans engagement préalable des participants, la compétition risque de devenir une étape de plus dans la rivalité, au lieu de préparer une candidature commune.

Définir qui vote : militants, sympathisants ou électeurs inscrits, le choix change la nature du scrutin.

: militants, sympathisants ou électeurs inscrits, le choix change la nature du scrutin. Fixer les règles à l’avance : calendrier, financement et accès aux débats doivent être clarifiés.

: calendrier, financement et accès aux débats doivent être clarifiés. Préciser l’après-vote : les candidats doivent dire s’ils soutiendront le vainqueur.

: les candidats doivent dire s’ils soutiendront le vainqueur. Éviter les candidatures concurrentes : une investiture ne rassemble que si elle est reconnue par les principaux acteurs.

Ces conditions paraissent administratives ; elles sont pourtant politiques. La bataille pour une primaire peut rapprocher les équipes, mais elle peut aussi exposer leurs désaccords avant même que la campagne nationale commence. Les débats autour d’une possible convergence entre les soutiens de Bruno Retailleau et ceux d’Édouard Philippe illustrent cette recherche d’équilibre.

Le calendrier de 2027 impose des choix concrets

Le cadre électoral rappelle l’enjeu du temps. En France, le mandat présidentiel dure cinq ans : l’élection de 2027 doit donc désigner le successeur du président élu en 2022, sauf événement institutionnel exceptionnel. Pour les équipes, attendre un accord parfait comporte un coût : plus la décision tarde, moins il reste de temps pour expliquer le projet aux électeurs.

Le scrutin présidentiel se déroule en principe en deux tours. Une primaire interne ne remplace pas cette élection ; elle cherche à désigner ou à soutenir un candidat avant le vote national. Cette distinction compte, car une victoire dans une primaire ne garantit ni l’unité durable des partis ni l’accès au second tour.

Pour Philippe, participer pourrait renforcer la légitimité d’une investiture commune, mais aussi l’exposer à une défaite ou à des règles qu’il ne maîtrise pas. Pour Lisnard, insister sur sa présence revient à défendre un scrutin qui prétend couvrir une large partie du centre politique et de la droite française. Le dilemme est net : sans lui, la primaire peut paraître incomplète ; avec lui, elle devient une compétition plus difficile à contrôler.

La pression de Lisnard ne vaut pas encore accord

Je retiens surtout une distinction que le débat public brouille facilement : appeler Philippe à participer ne signifie pas que les équipes ont déjà conclu une alliance. Tant que les règles, le calendrier et l’engagement des candidats restent ouverts, la primaire de la droite et du centre demeure une hypothèse politique, pas une investiture acquise.

David Lisnard insiste pour qu’Édouard Philippe soit candidat à cette primaire, car l’élection présidentielle de 2027 exige, selon lui, une compétition capable de rassembler la droite française et le centre politique. Mais sans accord sur les règles et sur le soutien au vainqueur, la candidature commune restera une promesse, et l’alliance politique un chantier.

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