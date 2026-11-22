Arribagé et Olivetti s’apprêtent à retrouver leurs adversaires dans un duel de tennis aux accents de revanche. Après une entrée en compétition manquée face à Marcelo Arevalo et Mate Pavic, les Français ont relancé leur parcours jusqu’à la finale des ATP Finals. La confrontation promet donc un scénario particulier : les deux partenaires connaissent déjà la paire qu’ils doivent affronter, mais cette fois, l’enjeu est le titre.

Leur qualification a tenu à presque rien. Théo Arribagé et Albano Olivetti ont éliminé les Allemands Kevin Krawietz et Tim Puetz après avoir sauvé trois balles de match, au terme d’un super tie-break conclu 12-10. Je retiens surtout cette capacité à rester dans le match quand la sortie semblait toute proche : en double, quelques points suffisent parfois à faire basculer une saison.

Arribagé et Olivetti : une revanche préparée dans l’urgence

Le premier face-à-face avec Arevalo et Pavic avait tourné à l’avantage du Salvadorien et du Croate. Les retrouver en finale change naturellement la lecture de leur parcours : la défaite initiale devient un repère, mais pas une garantie. Pour Arribagé et Olivetti, l’enjeu sera de corriger ce qui n’a pas fonctionné sans se laisser enfermer dans le souvenir de cette première confrontation.

Je vois dans cette revanche une difficulté autant mentale que tactique. Les Français devront imposer leur rythme au filet, soigner leurs retours et surtout éviter les passages à vide qui avaient permis à leurs adversaires de prendre l’ascendant lors du premier match. Une finale ne se gagne pas en réécrivant le passé, mais en prenant les bonnes décisions au bon moment.

Donnée Repère Ce que cela dit du parcours Classement de la paire dans la Race 6e Arribagé et Olivetti se sont installés parmi les meilleurs duos de la saison. Ballles de match sauvées en demi-finale 3 Les Français ont résisté avant de renverser la paire allemande. Score du super tie-break 12-10 La qualification s’est jouée sur une marge infime. Adversaires en finale Marcelo Arevalo et Mate Pavic Les deux équipes s’étaient déjà rencontrées au début du tournoi.

Trois balles de match sauvées, un signal fort

Le chiffre qui résume le mieux leur demi-finale est simple : trois balles de match écartées. Arribagé et Olivetti ont ensuite remporté le super tie-break 12-10, après avoir partagé les deux premières manches, 7-6 puis 6-7. Ces données officielles du match montrent une rencontre serrée, où la paire française a su convertir une situation presque compromise en occasion de jouer le titre.

Je garde une seconde image de leur parcours : celle d’un duo qui ne s’est pas désuni après une défaite inaugurale. C’est un détail moins spectaculaire qu’un passing gagnant, mais il compte dans un tournoi au format court. Une équipe peut perdre un match, puis retrouver ses automatismes avant que la compétition ne lui laisse le temps de douter.

Une finale différente après la première confrontation

Arevalo et Pavic ne sont pas des inconnus pour les Français, et c’est précisément ce qui rend ce duel intéressant. Les deux équipes disposent désormais d’un premier point de comparaison. Arribagé et Olivetti peuvent chercher à modifier le schéma des échanges, varier les retours et empêcher leurs adversaires de dicter le jeu au filet.

La pression, elle, ne disparaît pas parce qu’on connaît déjà l’opposition. Elle change simplement de forme. Les Français arrivent en finale après une qualification arrachée, tandis que leurs adversaires ont déjà montré qu’ils pouvaient les battre. Dans ce contexte, la maîtrise des premiers jeux et la qualité des services pèseront lourd.

Soigner les premières balles : un service efficace peut éviter de subir dès le début de l’échange.

un service efficace peut éviter de subir dès le début de l’échange. Varier les retours : une position ou une trajectoire différente peut gêner une équipe déjà observée.

une position ou une trajectoire différente peut gêner une équipe déjà observée. Garder la tête froide : leur demi-finale a prouvé qu’un retard important n’oblige pas à renoncer.

Cette logique de rebond existe aussi dans d’autres parcours du circuit, où un joueur doit répondre à une défaite ou défendre un titre. Le parcours d’Arthur Cazaux après son titre à Almaty rappelle que la confiance acquise peut vite être mise à l’épreuve. Et, dans un autre tournoi, les joueurs en quête de repères se retrouvent eux aussi confrontés à la nécessité de repartir de zéro, comme le montre ce plateau de l’ATP Hambourg.

Le mental peut faire basculer le match

Un match serré se joue souvent sur une poignée de décisions : tenter un retour agressif, protéger un partenaire ou patienter sur une balle de plus. Arribagé et Olivetti ont déjà démontré qu’ils pouvaient rester lucides sous pression. Mais face à Arevalo et Pavic, cette résistance devra s’accompagner d’une exécution plus régulière.

Leur place parmi les six meilleures paires de la Race apporte un autre élément de contexte. Elle confirme la solidité de leur saison, sans transformer la finale en formalité. Pour mesurer la portée de leur parcours, il faut tenir ensemble les deux faits : ils ont perdu leur premier duel contre leurs prochains adversaires, puis ils ont gagné une demi-finale en sauvant trois balles de match. C’est cette contradiction qui donne à la revanche son véritable intérêt.

Un duel pour transformer l’exploit en titre

La qualification constitue déjà un résultat marquant, mais elle ne règle pas la question centrale : Arribagé et Olivetti peuvent-ils battre cette fois les adversaires qui les ont dominés en ouverture ? Leur parcours leur donne une chance réelle, pas une assurance. Pour soulever le trophée, ils devront faire de leur résistance en demi-finale un point de départ plutôt qu’un simple souvenir.

Le tennis de double récompense les équipes qui savent ajuster leur plan sans perdre leur identité. Les Français ont déjà montré leur ténacité ; la finale dira s’ils peuvent aussi imposer leur jeu face à une paire expérimentée. Arribagé, Olivetti, leur duel et cette revanche attendue placent désormais le prochain match au centre de toutes les attentions.

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