Depuis plusieurs années, la scène géopolitique mondiale voit émerger des alliances inattendues, et en 2025, celles de Pékin, Moscou et Pyongyang occupent une place centrale. L’alliance de Pékin, souvent désignée comme la stratégie eurasienne, reflète un désir partagé de contrebalancer l’influence occidentale tout en redéfinissant les équilibres traditionnels. Les dirigeants de ces trois nations — Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong Un — ont scellé leur partenariat lors de rencontres symbolisées par le sommet du Dragon à Pékin, une étape clé dans la constitution d’un nouveau trio du Pouvoir. Cet alignement stratégique, souvent qualifié de Bloc du Nord-Est, repose sur une vision commune d’un Axe Pékin-Moscou-Pyongyang, cherchant à bâtir une route eurasienne alternative aux routes commerciales classiques.

Voici un tableau qui offre une synthèse simple de cette alliance :

Acteur Objectifs principaux Actions clés Influence régionale Chine (Xi Jinping) S’affirmer comme leader d’un Nouvel Empire Renforcement de la stratégie Eurasienne, alliance avec la Russie et la Corée du Nord Habitude d’effectuer des démonstrations de force lors du Sommet du Dragon Russie (Vladimir Poutine) Créer un contrepoids à l’OTAN en Asie Participation active à la Russie-Asie Unie, partenariat militaire accru Le trio du Pouvoir comme pivot d’une nouvelle sphère d’influence Corée du Nord (Kim Jong Un) Consolider sa position face à l’Occident Soutien au bloc sino-russe, développement de la Route Eurasienne Soutien stratégique renforcé à Pyongyang, en lien avec l’axe Pékin-Moscou-Pyongyang

Les enjeux et la dynamique de cette coopération entre cercles autoritaires

Ce trio, souvent qualifié de trio du Pouvoir, s’inscrit dans une logique de confrontation avec l’Occident, mais aussi d’affirmation de souveraineté. La stratégie Eurasienne favorise une accélération de la Route Eurasienne, conçue comme une alternative aux routes traditionnelles dominées par l’Occident. La consolidation de ce cercle autoritaire, alimenté par une vision commune géopolitique, se manifeste par des défilés militaires gigantesques et un soutien mutuel lors de sommets clés, notamment lors du sommet du Dragon à Pékin.

Les stratégies concrètes derrière l’alliance

Concrètement, cette alliance ne se résume pas à une simple déclaration de solidarité. Elle se manifeste par :

Une coopération militaire renforcée , avec des exercices conjoints et la modernisation des arsenaux nucléaires.

, avec des exercices conjoints et la modernisation des arsenaux nucléaires. Une synergie économique , visant à contourner les sanctions occidentales par des corridors commerciaux alternatifs.

, visant à contourner les sanctions occidentales par des corridors commerciaux alternatifs. Une coordination diplomatique, notamment lors des grands rendez-vous internationaux, pour peser dans la gouvernance mondiale et défendre leurs intérêts communs.

Ce partenariat, souvent perçu comme une réaction à la chute d’un ordre mondial, alarme certains experts, qui évoquent même une stratégie pour occuper le territoire des nouveaux Empires, prélude à une redéfinition du pouvoir global. La méfiance de l’Occident est alimentée par ces mouvements, alors que la Russie, la Chine et la Corée du Nord poursuivent leur route Eurasienne vers une nouvelle configuration géopolitique. La question cruciale est désormais : jusqu’où ces trois acteurs iront-ils pour instaurer leur hégémonie ?

Les implications pour la scène internationale et la stabilité régionale

Ce nexus géopolitique soulève bien des interrogations. La stabilisation ou l’instabilité ? La montée en puissance de cette alliance de Pékin est-elle un prélude à une nouvelle étape dans la confrontation Est-Ouest, ou simplement une phase de renforcement pour négocier un nouvel équilibre ? La tension monte, notamment dans la zone du Bloc du Nord-Est, théâtre d’exercices militaires croissants et de prises de position vigilantes par les partenaires occidentaux. La stratégie de cette Alliance de Pékin, inscrite dans la logique du Trio du Pouvoir, pourrait bien redéfinir l’échiquier mondial dans une dynamique qu’il est difficile d’ignorer.

Questions essentielles à suivre :

Quelle sera la réaction de l’Occident face à cette nouvelle configuration géopolitique ? Jusqu’où iront la Russie, la Chine et la Corée du Nord pour renforcer leur alliance ? Quels impacts cette union aura-t-elle sur la stabilité en Asie du Nord-Est ?

Les réponses à vos interrogations

Avec cette alliance stratégique, il est évident que la partie est loin d’être terminée. La montée en puissance de cette alliance de Pékin peut influencer non seulement la géopolitique régionale, mais également l’ordre mondial. Restez vigilant, car les prochains mois seront décisifs pour comprendre comment cette nouvelle force va remodeler le paysage international.

Questions fréquentes

Pourquoi cette alliance est-elle si cruciale en 2025 ? Parce qu’elle représente une tentative claire de contester l’hégémonie occidentale, en fondant une nouvelle architecture géopolitique.

Comment la Route Eurasienne renforce-t-elle cette alliance ? Elle sert de lien logistique et stratégique, permettant à ces nations de consolider leur pouvoir par des échanges économiques et militaires renforcés.

Quel rôle joue la Corée du Nord dans cette stratégie ? Pyongyang sert de tampon stratégique et de point d’appui, en particulier face aux pressions occidentales et à l’OTAN.

Autres articles qui pourraient vous intéresser