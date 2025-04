Dimitri Payet accusé de violence : entre rumeurs, enquête et témoignage choc

Que s’est-il vraiment passé entre Dimitri Payet et Larissa Ferrari ? Peut-on séparer l’homme du footballeur quand des accusations aussi graves sont portées ?

Tableau récapitulatif des faits clés

Événement Détail Date de la plainte 29 mars 2025 Lieu de dépôt Commissariat pour femmes – Rio de Janeiro Identité de la plaignante Larissa Ferrari, 28 ans, avocate brésilienne Nature des accusations Violences physiques, morales, psychologiques et sexuelles Réaction du joueur Aucune déclaration officielle à ce jour Club actuel de Payet Vasco da Gama (Brésil)

Chronologie de la relation selon la plaignante

Août 2024 → Rencontre sur Instagram ↓ Décembre 2024 → Première dispute - début présumé des "punitions" ↓ Mars 2025 → Dépôt de plainte à Rio ↓ Avril 2025 → Révélations publiques par l'AFP

Une relation née sur les réseaux sociaux

Quand j’ai découvert cette affaire, je me suis d’abord dit : « Encore une star du sport mêlée à une histoire troublante. » Mais en lisant les détails, l’histoire entre Dimitri Payet et Larissa Ferrari prend une tout autre dimension.

Ils se seraient rencontrés sur Instagram en août dernier. Une idylle naissante ? Pas vraiment. Ce qui aurait commencé comme une relation privée s’est rapidement transformé en cauchemar, selon les mots mêmes de la jeune avocate.

Des accusations graves et choquantes

Larissa Ferrari affirme avoir subi des humiliations en guise de « preuves d’amour » : boire son urine, lécher le sol… Des actes qu’elle dit avoir enregistrés en vidéo. Elle évoque aussi des violences physiques : des coups, des poussées, voire des actes aussi extrêmes que se faire marcher dessus.

Franchement, quand j’ai lu ça, j’ai ressenti un mélange de choc et de malaise. Comment ces comportements peuvent-ils encore exister aujourd’hui, surtout dans une relation dite « consentie » ?

Elle souffrirait aussi d’un trouble de la personnalité borderline, ce qui, selon elle, aurait été exploité par le joueur pour obtenir des faveurs sexuelles. Là encore, je me suis demandé : dans quelle mesure une personne peut-elle consentir quand elle est en situation de fragilité psychologique ?

Une parole qui divise mais qui mérite d’être entendue

Larissa insiste : elle est avocate, consciente de la portée de ses accusations. « Je n’aurais jamais fait de dénonciations aussi graves à la légère », répète-t-elle. En tant que journaliste, je suis formé à garder la tête froide. Mais en tant qu’être humain, j’estime qu’aucune parole ne doit être balayée sans écoute, surtout lorsqu’elle implique des violences conjugales.

L’absence de réponse : stratégie ou silence coupable ?

Ni Dimitri Payet, ni son club Vasco da Gama n’ont pour l’instant pris la parole. Est-ce une stratégie juridique ? Un déni ? Ou simplement le temps de laisser l’enquête suivre son cours ?

J’ai vu tant d’affaires exploser sur les réseaux, avant même que les preuves soient sur la table. Mais ici, on parle d’un témoignage détaillé, circonstancié, accompagné d’une demande de mesures de protection.

Ce que cette affaire dit de notre société

Pour moi, cette histoire va au-delà du simple fait divers. Elle pose la question du pouvoir dans les relations, des dérives liées à la notoriété, et du silence qui entoure encore trop souvent les victimes.

Ce n’est pas juste une histoire entre une femme et un joueur. C’est une question de justice, de dignité, et de respect.

À retenir

Ce que dit la victime est extrêmement grave.

L’enquête est en cours, et aucune conclusion définitive ne peut être tirée pour l’instant.

Le silence de Payet et de son club interroge.

La justice doit faire son travail, sans pression médiatique ni présomption hâtive.

Des zones d’ombres et une relation toxique

L’affaire Dimitri Payet accusé de violence physique et psychologique est encore entourée de zones d’ombre. Mais elle met en lumière, une fois de plus, l’importance de donner la parole aux victimes, de protéger les plus vulnérables, et de poser les bonnes questions sans tomber dans le jugement hâtif. Et moi, comme beaucoup d’entre vous, j’attends des réponses. Parce que, dans ce genre d’affaires, ce sont la vérité et la justice qui devraient toujours marquer le but final.